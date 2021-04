Apple AirTag Bluetooth tracker met UWB-technologie De AirTag is officieel aangekondigd. De Bluetooth tracker bevestig je eenvoudig aan items, zoals een sleutelbos of tas, en helpt je om deze terug te vinden.

Tijdens het Apple event werden afgelopen week verschillende nieuwe producten aangekondigd, waaronder een paarse iPhone 12 en een nieuwe iPad Pro. Gelijktijdig werd ook de langverwachte Apple AirTag geïntroduceerd. Met deze handige Bluetooth tracker kun je eenvoudig zoekgeraakte items terugvinden. Het is de tegenhanger van de Samsung Galaxy SmartTag / SmartTag+, die begin dit jaar geïntroduceerd werd ten tijde van de Galaxy S21 serie.

Het kleine ronde apparaatje is licht van gewicht en kan helpen bij het lokaliseren van een verloren item, terwijl de locatiegegevens privé en anoniem blijven dankzij end-to-end codering. Gebruikers kunnen AirTag aan een item toewijzen en het een standaardnaam geven, zoals ‘sleutels’ of ‘jas’. De ingebouwde luidspreker maakt geluid om het terugvinden van de AirTag te vergemakkelijken.

Apple AirTag en de Find My app

De Apple AirTag werkt in combinatie met de Find My-app. Zodra het Bluetooth apparaatje is ingesteld verschijnt het op het nieuwe tabblad binnen de Find My-app, waar gebruikers de huidige of laatst bekende locatie van het item op een kaart kunnen zien. Als een gebruiker zijn item kwijtraakt en het bevindt zich binnen het Bluetooth-bereik, kan hij de Find My-app gebruiken om een ​​geluid van de AirTag af te spelen om het te lokaliseren. Gebruikers kunnen Siri ook vragen om hun item te zoeken en de tracker laat een geluid horen als het in de buurt is.

De AirTag is voorzien van de door Apple ontworpen U1-chip, met Ultra Wideband-technologie, waardoor items met behulp van een iPhone 11 of iPhone 12 model met uiterst hoge precisie kunnen worden teruggevonden. De geavanceerde UWB-technologie kan de afstand en richting naar een verloren AirTag nauwkeuriger bepalen wanneer deze binnen bereik is. Terwijl de gebruiker beweegt wordt de input van de camera, ARKit, accelerometer en gyroscoop gebruikt om de tracker met behulp van geluid, haptics en visuele feedback terug te kunnen vinden.

Als het device zich buiten het Bluetooth-bereik bevindt, kan het Find My-netwerk helpen om de tracker toch op te sporen. Het Find My-netwerk nadert een miljard Apple-apparaten en kan Bluetooth-signalen van een verloren AirTag detecteren en de locatie teruggeven aan de eigenaar, allemaal op de achtergrond, anoniem en privé.

Gebruikers kunnen AirTag ook in de verloren-modus zetten, om zo op de hoogte te worden gebracht wanneer de accessoire weer binnen bereik is of gelokaliseerd is door een ander Apple device binnen het Find My-netwerk. Als een verloren tracker door iemand wordt gevonden, kunnen ze erop tikken met hun iPhone of een ander NFC-compatibel apparaat, waarna ze naar een website worden geleid waarop het telefoonnummer van de eigenaar wordt weergegeven, als ze er een hebben verstrekt uiteraard.

AirTag biedt ondersteuning voor de toegankelijkheidsfuncties die in iOS zijn ingebouwd. Met behulp van de VoiceOver kunnen ook blinden en slechtzienden gebruik maken van het handzame apparaat, zij ontvangen spraakaanwijzingen als “AirTag bevindt zich 3 meter verder aan uw linkerhand”.

AirTag is vanaf de basis ontworpen om locatiegegevens privé en veilig te houden. Er worden geen locatiegegevens of locatiegeschiedenis fysiek opgeslagen in de smarttag. De communicatie met het Find My-netwerk is end-to-end gecodeerd, zodat alleen de eigenaar van een apparaat toegang heeft tot de locatiegegevens en niemand -ook Apple niet- de identiteit of locatie kent van een apparaat dat het heeft helpen vinden.

Prijs & verkrijgbaarheid van de AirTag

Consumenten die de tracker via de webiste van Apple kopen kunnen kiezen voor een gratis inscriptie, inclusief tekst en een selectie van 31 emoji’s. De afneembare hoes maakt het bovendien makkelijk voor gebruikers om de batterij te vervangen. De Apple AirTag is vanaf vrijdag 30 april 2021 verkrijgbaar voor een prijs van € 35. Bij afname van 4 stuks ontvang je korting en betaal je nog slechts €119.

Apple heeft ook verschillende AirTag accessoires ontworpen, waaronder een lichte en duurzame polyurethaan lus, een leren lus en een leren sleutelring. Elk accessoire past naadloos op de tracker en maakt het makkelijker om het apparaatje aan andere items te bevestigen. Tenslotte heeft Apple ook nog een speciale AirTag Hermès editie ontworpen, met een elegant assortiment handgemaakte lederen accessoires, waaronder de tashanger, sleutelhanger, reislabel en bagagelabel.