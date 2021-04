Samsung Galaxy SmartTag+ met AR technologie Samsung lanceert de Galaxy SmartTag+, een uiterst precieze tracker met Bluetooth en UWB technologie om zoekgeraakte spullen terug te vinden.

Begin dit jaar kondigde Samsung de Galaxy SmartTag aan, een Bluetooth tracker om zoekgeraakte items terug te kunnen vinden. De accessoire werd gelijktijdig met de Galaxy S21 serie onthuld. Destijds liet Samsung al weten dat er ook een Plus model in ontwikkeling is met Bluetooth Low Energy (BLE) én UltraWideBand (UWB) technologie. Dankzij UWB technologie kunnen items met uiterste precisie gelokaliseerd worden. De Samsung SmartTag+ is inmiddels officieel geïntroduceerd en zal vanaf eind april verkrijgbaar zijn in Nederland.

In tegenstelling tot het basismodel beschikt de Galaxy SmartTag+ ook over AR-technologie. De camera van je smartphone wordt ingezet om snel en eenvoudig je zoekgeraakte item terug te vinden, je wordt als het ware visueel genavigeerd. Van je rugzak tot je sleutels, de SmartTag+ kun je overal aan vastmaken. In combinatie met de SmartThings Find service kun je zoekgeraakte spullen in een handomdraai terugvinden.

Samsung SmartTag+ met augmented reality technologie

Omdat de Samsung Galaxy SmartTag+ beschikt over zowel BLE als UWB, kun je met de AR Finder je spullen terugvinden. Uiteraard dient je smartphone ook over UWB-ondersteuning te beschikken. Dit aanbod is nog beperkt, zo zijn de Galaxy S21+ en S21 Ultra wel voorzien van UWB, maar het basismodel niet. De AR Finder wijst je letterlijk de weg. Je kunt de SmartTag+ zo instellen dat die geluid maakt als je dichterbij het item komt, zelfs als deze bijvoorbeeld tussen de kussens van de bank is gegleden.

Uiteraard werkd de Samsung SmartTag+ ook samen met SmartThings Find app. Zodoende kun je je zoekgeraakte spullen op een kaart terugvinden, ook als je zelf heel ergens anders bent. Je kunt ervoor kiezen om via de SmartThings-app en je Galaxy smartphone of -tablet ook anderen te helpen om hun verloren tags of devices terug te vinden.

Zodra je je tag in SmartThings Find opgeeft als ‘missing’ gaat die informatie naar de SmartThings-server. Andere aangesloten Galaxy devices helpen vervolgens met zoeken en je krijgt een notificatie zodra je verloren item gevonden is. Alle data in SmartThings Find is versleuteld en beschermd, daardoor weet jij als enige waar de tag zich bevindt.

De SmartTag devices zijn tot meer in staat dan het opsporen van je persoonlijke bezittingen alleen. Vergeten om je bedlampje uit te doen, terwijl je net de straat uitrijdt? Je hoeft niet terug naar huis, want via de SmartTag (Plus) kun je ook op afstand het licht uitdoen. Zo zijn er tal van aanvullende functies. Op de SmartThings-app stel je die tag-functies in die jij prettig vindt.

De Samsung Galaxy SmartTag+ komt eind april 2021 beschikbaar in de kleuren Denim Blue en Black voor een adviesprijs van € 40. Medio mei 2021 komt een 2-pack met beide kleuren beschikbaar. De adviesprijs hiervan bedraagt € 65.