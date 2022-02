Smartphonehoesjes voor de Samsung Galaxy S22 en S22 Plus Samsung zal een reeks Galaxy S22 hoesjes uitbrengen, in verschillende kleuren. Van een Silicone Cover tot een Protective Standing Cover en Smart Cases.

Toon pagina inhoud

Galaxy-fans hebben reikhalzend uitgekeken naar deze dag. Vandaag, woensdag 9 februari, zal Samsung de nieuwe S-serie modellen aankondigen. Nadat vorig jaar de Galaxy S21 serie is uitgebracht is het ditmaal de beurt aan de Galaxy S22. Het gaat om drie telefoonmodellen. Naast een basismodel, in de vorm van de Galaxy S22, wordt er ook een S22 Plus en een S22 Ultra verwacht. Laatstgenoemde krijgt een totaal ander design en zal meer similariteiten krijgen met de Galaxy Note line-up.

Het basis- en Plus model zullen veel overeenkomsten hebben, met als belangrijkste verschil de displaygrootte (6,1” vs. 6,6”) en de accucapaciteit (3.700mAh vs. 4.500 mAh). Inmiddels is het design, de specs en zelfs de prijs al bekend. Ondertussen duiken er ook steeds meer officiële accessoires op voor de nieuwe S-serie smartphones van Samsung.

Samsung S22 smartphonehoesjes

Nadat we onlangs al over een reeks Galaxy S22 Ultra hoesjes hebben gepubliceerd, komen ditmaal de optionele accessoires voor de S22 en S22 Plus aan bod. De hoge resolutie afbeeldingen zijn afkomstig van Evan Blass, die het officiële marketingmateriaal van Samsung per email met LetsGoDigital heeft gedeeld.

De beelden tonen acht verschillende smartphonehoesjes en covers om de telefoon optimaal te kunnen beschermen. De accessoires worden aangeboden in verschillende kleuren en zijn gemaakt van uiteenlopende type materialen – denk aan zacht silicone, maar ook leer en stof.

Daarnaast is er cover gemaakt van hard materiaal dat extra stootbestendig is. Nieuw is het hoesje met strap. Deze heeft een sportief overkomen en biedt bovendien optimaal grip op het toestel.

Afgaande op het verleden mag je er vanuit gaan dat de getoonde Samsung S22 hoesjes ook beschikbaar zullen worden gesteld voor het Plus model – en visa versa.

Hoogstwaarschijnlijk zullen ook de kleuren overeenkomen – ten slotte worden beide toestellen ook in dezelfde kleurtinten verwacht: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold. De nieuwe accessoires vormen een goede match met deze beschikbare kleurvarianten.

Om te beginnen met het meest eenvoudige model, het gaat om een Silicone Cover. Dit type hoesje voert Samsung al langer, voor tal van smartphone modellen. Het gaat om een cover die uitsluitend de achterzijde van je telefoon bedekt. Deze is eenvoudig te bevestigen en heeft een zachte structuur die fijn aanvoelt in de hand.

Het smartphonehoesje ziet er elegant uit en beschikt over een matte afwerking. Bovendien biedt de Galaxy S22 Silicone Cover voldoende grip, waardoor de kans wordt verkleind dat de telefoon op de grond valt. Mocht het toestel toch een keer uit je handen glippen, dan wordt de achterzijde en de hoeken van de telefoon beschermd.

Dit telefoonhoesje wordt uitgebracht in een reeks verschillende kleuren, zodat je jouw eigen stijl kunt bepalen. Denk aan een opvallend rode silicone hoesje of juist traditioneel zwart. Ook tonen de beelden een donkergroen hoesje evenals een lichtblauwe variant.

De prijs van de Silicone Cover voor de Galaxy S22 (Plus) wordt vermoedelijk vastgesteld op €30. Aangaande de levensduur, mijn ervaring is dat dergelijke hoesjes zo’n 2 jaar meegaan, dan zijn ze wel aan vervanging toe. Velen kopen tegen die tijd ook een andere telefoon.

Mocht je nu al weten dat je langer met je toestel wilt doen, dan kun je ook besluiten om een reserve hoesje te kopen, want de officiële hoesjes zijn na 2 jaar vaak lastig te verkrijgen. Zeker de Silicone Covers, die zijn doorgaans vrij snel uitverkocht.

Samsung Galaxy S22 hoesje met strap

We noemden deze cover al even in de inleiding, Samsung zal een Silicone Cover met Strap uitbrengen voor de nieuwe S-serie modellen. Dit hoesje debuteerde halverwege 2021 voor de Galaxy Z Flip 3 clamshell telefoon. Afgelopen maand werd er ook een Silicone strap cover voor de Galaxy S21 FE uitgebracht. Uit de nieuw vrijgekomen beelden blijkt dat Samsung dit design ook op de S22 modellen zal toepassen.

Op de strap zijn de cijfers ‘22’ te lezen – refererend aan de S22 serie. Het elastieken bandje kun je uittrekken, waardoor je jouw vingers er onder kunt leggen en je optimaal grip op de telefoon behoudt. De strap krijgt een contrasterende kleur ten opzichte van de behuizing. Op de afbeelding wordt een wit model met groene strap getoond. Vermoedelijk zal er daarnaast ook een donkerblauw model met oranje strap verschijnen.

De prijs van dit Galaxy S22 hoesje zal vermoedelijk worden vastgesteld op zo’n €40. Daarnaast wordt verwacht dat Samsung ook nog een Slim Strap Cover zal uitbrengen, met een smalle lange elastieken band. Deze wordt goedkoper, zo’n €30.

Samsung Protective Standing Cover

Vind je het belangrijk dat jouw telefoon optimaal beschermd is? Dan is de Protective Standing Cover het juiste hoesje voor jou. Deze is getest volgens de militaire MIL-STD-810G standaard. Gecombineerd met dit telefoonhoesje kan de Galaxy S22 vallen doorstaan tot 1,5 meter hoogte – zelfs als het toestel op een harde stalen oppervlak valt.

Het robuuste hoesje is tevens voorzien van een kickstand. Ideaal, want door de kickstand uit te klappen kun je de telefoon in landschapsmodus neerzetten. Handig om handsfree van een film te genieten of een videocall te houden.

Er zijn twee standen beschikbaar, zodat je de kijkhoek eenvoudig naast wens kunt aanpassen. Ook handig, er worden standaard twee kickstands meegeleverd. Mocht het toestel overigens een keer op de grond vallen, dan schieten de kickstands vanzelf los zodat ze niet afbreken.

Op de persafbeeldingen wordt de Protective Standing Cover voor de Galaxy S22 getoond in de kleuren donkerblauw, violet en wit. Voor de Galaxy S22 Plus zien we twee kleurvarianten: violet en wit. Mogelijk dat er ook een donkerblauw model wordt uitgebracht, die zal namelijk ook voor de Ultra verschijnen.

Een leuke bijkomstigheid, Samsung levert standaard twee kickstands bij dit hoesje. Eén heeft dezelfde kleur als de behuizing, de ander heeft een contrasterende kleur. Bij het blauwe model gaat het om een grijze kickstand. Het violet paarse model wordt geleverd met een gele kickstand en bij het witte model wordt een extra groene kickstand meegeleverd.

Aangaande de prijs, dit stevige en robuuste smartphonehoesje zal vermoedelijk €40 gaan kosten.

Dit is niet het enige Samsung hoesje met kickstand. Voor de Galaxy S22 (Plus) wordt ook een Clear Standing Cover verwacht. Deze beschikt over een kleinere, horizontaal geplaatste kickstand. Hierdoor kun je de telefoon zowel in portretmodus als landschapsmodus neerzetten.

Dit is een transparant hoesje, waardoor je de kleur van je toestel goed kunt blijven zien. De kickstand heeft een grijze kleur. Dankzij de zogenaamde ‘Free Stop Hinge’ kun je kickstand geheel naar wens verstellen. Deze cover beschikt echter niet over dezelfde robuuste eigenschappen als de Protective Standing Cover. Enige bescherming biedt het telefoonhoesje wel, maar mocht je het toestel een keer laten vallen dan is het zeker niet ondenkbaar dat je telefoon toch kapot is.

De genoemde covers beschermen uitsluitend de achterzijde van het toestel. Wil je ook dat de display optimaal beschermt blijft? Dan kun je een smart cover kopen. Er zullen verschillende soorten worden uitgebracht. Denk aan de Smart Clear View Cover met handig venster die informatie geeft over binnenkomende oproepen, berichten en meldingen. Ook kun je via het venster je muziek pauzeren – zonder dat je het hoesje hoeft te openen. De Smart Clear View Cover voor de Samsung S22 zal voor zo’n €50 in de verkoop gaan.

De LED View Cover is een goedkoper alternatief. Met dit hoesje blijft de voorzijde van je telefoon eveneens beschermt. De cover beschikt over kleine LED lampjes – in plaats van een venster. Via de lampjes krijg je de tijd te zien, maar ook waarschuwingspictogrammen. Ook kun je muziek en oproepen regelen zonder het hoesje te openen. Ook is er een binnenvak voor een bank- of credit card. Dit Galaxy S22 hoesje zal zo’n €40 kosten.

Overige optionele accessoires

Behalve smartphonehoesjes zal Samsung nog een reeks accessoires uitbrengen voor de nieuwe S-serie modellen. De Galaxy S22 Plus zal ondersteuning bieden 45W snelladen. Hiervoor heeft Samsung een vernieuwde USB Type-C oplader ontworpen, die 30% compacter is dan z’n voorganger. De 45 Watt oplader gaat €50 kosten.

Het basismodel gaat er helaas niet op vooruit qua oplaadsnelheid, dit toestel zal 25W snelladen ondersteunen. Voor alle drie de S22 modellen geldt dat er geen oplader wordt meegeleverd in de verkoopverpakking. Deze dien je los te kopen.

Of je kunt besluiten om je oude lader te blijven gebruiken. Controleer in dat geval even het maximale laadvermogen. De snellaad-technologie is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Heb je bijvoorbeeld een 15W oplader thuisliggen, dan is het zeker het overwegen waard om een nieuwe te kopen.

Hiermee kun je jou telefoon simpelweg veel sneller bijladen. Kom je er onverhoopt achter dat de accu bijna leeg is, dan beschikt het toestel na een paar minuten opladen alweer over voldoende energie om de dag door te kunnen komen. De S22 serie zal uiteraard ook ondersteuning bieden voor draadloos opladen, dat gaat wel wat langzamer dan bedraad.

Samsung zal ditmaal geen nieuwe oordopjes uitbrengen, zoals het voorgaande jaren wel heeft gedaan. Desondanks zullen de Galaxy S22 modellen compatibel zijn met alle Galaxy Buds. De nieuwe draadloze oordopjes zijn de Galaxy Buds Pro en de Galaxy Buds 2. Beide beschikken over ANC-technologie.

Uiteraard zullen de nieuwe topmodellen ook te gebruiken zijn in combinatie met Samsung’s smartwatches. Denk bijvoorbeeld aan de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic, die sinds halverwege 2021 verkrijgbaar zijn. Deze Wear OS horloges bieden een bijzonder fijne gebruikerservaring.

Gelijktijdig met de Galaxy S22 serie zal Samsung ook drie nieuwe tablets aankondigen. Het gaat om de 11” Galaxy Tab S8, de 12,4” Galaxy Tab S8 Plus en de 14,6” Galaxy Tab S8 Ultra – één voor één high-end Android tablets.

De pre-order periode zal direct na de officiële introductie van start gaan. Vanaf dat moment kun je een reservering plaatsen voor de nieuwe smartphones en tablets. Het lijkt er overigens op dat de release van het basis- en Plus model op het laatste moment is uitgesteld. De Galaxy S22 Ultra wordt hoogstwaarschijnlijk vrijdag 25 februari 2022 uitgebracht. Mocht je geïnteresseerd zijn op de S22 of S22+ te kopen, dan moet je waarschijnlijk wachten tot vrijdag 11 maart 2022 alvorens de toestellen worden uitgeleverd.