Samsung Galaxy S21 FE review De Galaxy S21 FE is een veelzijdige Samsung telefoon, met een krachtige Snapdragon processor, het nieuwe Android 12 OS en een prachtig scherm.

Begin deze maand heeft Samsung de langverwachte Galaxy S21 Fan Edition (FE) aangekondigd. Het is het goedkoopste model binnen de high-end Galaxy S21 serie en de opvolger van de veelgeprezen Galaxy S20 FE. Lange tijd hebben Samsung-fans uitgekeken naar het nieuwe model, misschien iets te lang, want het toestel is een half jaar later geïntroduceerd dan initieel gepland. In ons artikel over een Galaxy S21 FE kopen zijn we al uitgebreid ingegaan over de gevolgen die deze verlate introductie heeft op de prijs/kwaliteit verhouding.

Maar hoe presteert deze telefoon in de praktijk, is de nieuwe Fan Edition opnieuw een schot in de roos of weet deze smartphone toch wat minder te overtuigen dan z’n voorganger? Claudia Rahanmetan zocht het uit en publiceerde op AndroidWorld een uitgebreide Samsung Galaxy S21 FE review waarin ze dieper ingaat op de voordelen en nadelen van deze mobiele telefoon.

Samsung S21 FE biedt een fijne kijkervaring

De Galaxy S21 FE is kleiner, slanker en lichter dan z’n voorganger. Het toestel beschikt over een verbeterde chipset, de nieuwste software en vernieuwde camera features. Claudia heeft het grafiet kleurige model mogen testen. Daarnaast kun je deze telefoon kopen in de kleuren groen, wit en lavendel.

De Fan Edition is uitgerust met een plat 6,4-inch Full HD+ AMOLED display met een 120Hz refresh-rate, een 240Hz touch-sampling rate en ondersteuning voor HDR10+. Het scherm is iets groter dan het basismodel (6,2”) en kleiner dan de S21 Plus (6,7”). Velen zullen het 6,4” displayformaat als ideaal beschouwen. Ook voor gamers is dit scherm erg geschikt.

Over de displaykwaliteit meldt Claudia in haar review: “Het scherm is van ontzettend goede kwaliteit, het is helder genoeg in verschillende lichtomstandigheden, en ook erg consistent. Daarmee bedoel ik te zeggen dat het ’s nachts geen vreemde tinten weergeeft, de kleuren blijven even sprankelend als overdag. De lagere 1080p-resolutie doet zeker niets af aan de kwaliteit van dit scherm.”

De display wordt optimaal beschermt dankzij de toepassing van Corning Gorilla Glass Victus. Net als bij de andere S21 modellen is de vingerafdruksensor onder het scherm geplaatst, deze functioneert snel en betrouwbaar. Bij de Fan Edition gaat het om een optische sensor, in plaats van een ultrasone sensor die Samsung in andere topmodellen toepast. Een optische sensor reageert sneller, maar zal minder snel reageren als je vieze of natte vingers hebt.

Bovenin, in het midden, is een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Hiervoor is een 32MP beeldsensor ingezet. Dat is een beduidend hogere resolutie dan de 10MP front-camera van de S21 (Plus). Met deze Galaxy telefoon wil Samsung dan ook vooral jongeren aanspreken, die in verhouding meer gebruik maken van de selfiecamera dan bijvoorbeeld zakelijke gebruikers.

Qualcomm Snapdragon 888

De Galaxy S-serie smartphones worden in Europa doorgaans voorzien van een Exynos chipset van eigen makelij. In andere werelddelen, zoals Amerika, wordt de Snapdragon tegenhanger gebruikt. Bij de Fan Edition doet Samsung het anders, want zowel de S20 FE als de S21 FE zijn in Europa uitgerust met een Snapdragon chipset.

Bij de Samsung S21 FE is er gekozen voor de Qualcomm Snapdragon 888. Dit is een uiterst krachtige chipset – die opmerkelijk genoeg betere prestaties biedt dan de Exynos 2100 die in de S21 / S21+ en S21 Ultra te vinden zijn. Zoek je een echte krachtpatser dan is de S21 FE zeker een geschikte kandidaat.

Inmiddels is overigens ook de Samsung Exynos 2200 geïntroduceerd, evenals de Snapdragon 8 Gen 1 – dit zijn de nieuwste chips voor de 2022 modellen – zoals de Galaxy S22 serie die komende maand al verwacht wordt.

De Fan Edition beschikt standaard over 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Daarnaast is er een extra geavanceerde variant beschikbaar met 8GB RAM en 256GB opslag. Het verschil tussen beide varianten is €70. In tegenstelling tot vorig jaar heeft Samsung ditmaal alleen een 5G model uitgebracht.

Over de prestaties meldt Claudia in haar Galaxy S21 FE review het volgende: “Wel merkte ik heel af en toe wat haperingen op bij het starten van een app. Vermoedelijk heeft dat met de 6GB werkgeheugen te maken, maar Samsung is ook erg goed in het agressief afsluiten van apps die in de achtergrond draaien. Het opslaggeheugen uitbreiden is net als bij de andere S21-telefoons niet mogelijk. Bij de Galaxy S20 FE kon dat nog wel. Hou daar dus rekening mee.“

Waterbestendige telefoon met Glasstic achterzijde

Net als het basismodel is de telefoon voorzien van een plastic achterpaneel. Samsung noemt dit materiaal ook wel ‘glasstic’ – plastic dat eruit ziet als glas. Het is lichter en steviger dan glas en voelt minder goedkoop aan als je misschien zult denken.

Er is gekozen voor een matte afwerking – dat als bijkomend voordeel heeft dat vingerafdrukken nauwelijks zichtbaar zijn. Bovendien behoudt je voldoende grip op de telefoon, dat is met een glossy glazen achterpaneel wel anders.

De telefoon is tevens IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat een flinke regenbui geen kwaad kan. De telefoon is getest om een half uur lang tot max. 1,5 meter diepte onderwater te kunnen blijven.

Een ander groot bijkomend voordeel is te vinden in de software. De Galaxy S20 FE draait uit de doos op Android 10, normaliter had de S21 FE op Android 11 gedraaid – net als de andere S21 modellen. Echter, doordat de telefoon zoveel later is uitgebracht heeft Samsung besloten om direct Android 12 te installeren.

Met Samsung’s schappelijke update beleid betekent dit dat de Fan Edition mag rekenen op een update naar Android 13, Android 14 en ten slotte zelfs Android 15 – tegen die tijd is het begin 2025. Ook zal het toestel vier jaar van beveiligingsupdates worden voorzien.

Over het Android 12 OS heeft Samsung z’n eigen One UI 4 skin geplaatst. Deze softwareschil biedt een goede gebruikerservaring. Claudia zegt hierover in haar Samsung review: “De software heeft een nieuw design waarbij de kleuren van de interface, zoals de pictogrammen en notificaties, worden aangepast op de wallpaper die je hebt ingesteld. Samsung heeft ook de widgets opnieuw ontworpen en het Privacy Dashboard van Android 12 toegevoegd.”

Galaxy S21 FE uitgerust met een triple camera

Samsung heeft de S21 FE uitgerust met een drievoudige camera. Het gaat om een 12 megapixel groothoek camera (f/1.8), een 12 megapixel ultra-groothoekcamera (f/2.2) en een 8 megapixel telecamera (f/2.4).

Alleen de zoomcamera heeft een update gehad. De telefoon ondersteunt 3x optische zoom en 30x digitale zoom. De andere twee camera’s zijn wel softwarematig geoptimaliseerd, maar beschikken over dezelfde sensor en lens als z’n voorganger.

Aangaande de beeldkwaliteit, de Galaxy S21 FE biedt een goed totaalpakket. Voor elke gelegenheid is er een lens voorhanden. Wel heeft Samsung al jaren de neiging om foto’s zóveel kleur mee te geven dat het er een beetje onnatuurlijk uitziet. Het voordeel hiervan is wel dat de camera ook op donkere winterse dagen toch nog redelijk veel kleur weer vast te leggen.

Hoewel de beeldkwaliteit toereikend is, moet de Fan Edition het op cameragebied afleggen ten opzichte van de andere S21 modellen. Desondanks is het begrijpelijk dat Samsung ergens concessies heeft moeten doen, bovendien krijg je er een extra goed presterende selfiecamera voor terug.

Net als z’n voorganger is er gekozen voor een 4.500 mAh batterij. Aangezien het nieuwe model iets kleiner is (6,4” i.p.v. 6,5”) zou dit een positieve invloed moeten hebben op de accuduur. Zeker in combinatie met de vernieuwde en extra energiezuinige chipset. Toch is Claudia gematigd tevreden over de accuduur. Hierover meldt ze in haar Samsung S21 FE review: “Ik haalde doorgaans het einde van de dag maar net, met zo’n 15% rond 20.00 uur.”

De mobiele telefoon biedt ondersteuning voor 25W bedraad opladen, daarnaast wordt draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen ondersteunt. Net als bij de andere S21 modellen wordt er geen oplader meegeleverd in de verkoopverpakking.

Je kunt besluiten om je oude oplader te gebruiken, in dat geval is het wel verstandig om het maximale laadvermogen te controleren – want met een 15W oplader ben je simpelweg veel langer bezig om de telefoon op te laden. Een 25W oplader kun je via de Samsung website kopen voor €25.

Samsung Galaxy S21 FE review conclusie

De Galaxy S21 FE weet net als z’n voorganger veel te bieden. Een krachtige processor, de nieuwste Android software, een mooi groot scherm en een veelzijdige camera.

Als Samsung deze telefoon in augustus 2021 had uitgebracht, zoals initieel gepland, dan was het ongetwijfeld weer een best seller geworden. Door de chiptekorten heeft Samsung echter voorrang moeten geven aan de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3.

Begrijpelijk, maar nu de telefoon een half jaar later is uitgebracht is de adviesprijs van €750 (128GB) simpelweg te hoog. De kans is ook groot dat de prijs snel zal zakken. Dus mocht je deze smartphone willen kopen, dan adviseren we je om nog even geduld te hebben. Ten slotte wordt komende maand alweer de Galaxy S22 serie verwacht. Grote kans dat tegen die tijd de eerste online aanbiedingen voor de S21 FE al vindbaar zijn.

Een groot voordeel is dat Samsung heeft besloten om het toestel te leveren met Android 12. Zodoende kun je nog jaren vooruit met deze 5G telefoon – dit is tevens een belangrijke meerwaarde ten opzichte van z’n voorganger, die met Android 10 geleverd wordt.

Er wordt keuze geboden uit vier kleuren: groen, lavendel, wit en grafiet. Er zijn twee geheugenvarianten beschikbaar, met de volgende adviesprijs:

• 6GB/128GB – prijs: €750

• 8GB/256GB – prijs: €820

Je kunt ook overwegen in plaats van een los toestel, een telefoon met abonnement te kopen. Door direct een telefoonabonnement af te sluiten kun je korting krijgen op de toestelprijs. Alle Nederlandse telecomproviders bieden de nieuwe Galaxy aan, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 en Telfort. Providers hanteren dezelfde bel- en databundel tarieven als voor een sim-only abonnement, waardoor je onder aan de streep vaak goedkoper uit bent door de telefoon met abonnement te kopen.