Samsung Unpacked 2022 launch event: Galaxy S22 line-up In februari zal Samsung een Galaxy Unpacked evenement organiseren om de nieuwe Galaxy S22 smartphones en de Galaxy Tab S8 tablets aan te kondigen.

Nu de Samsung Galaxy S21 FE officieel is geïntroduceerd, is het wachten op de Galaxy S22 line-up. Het gaat om drie modellen, naast een basismodel wordt er een Galaxy S22 Plus en een Galaxy S22 Ultra verwacht. Het is al langer bekend dat de nieuwe S-serie modellen in februari zullen arriveren. Ook wordt er al geruime tijd gesproken over de in ontwikkeling zijnde Galaxy Tab S8 serie, bestaande uit drie geavanceerde Android tablets die eveneens tijdens Samsung Galaxy Unpacked 2022 verwacht worden.

Het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium Daily Korea meldt nu dat een Samsung functionaris te kennen heeft gegeven dat het Galaxy Unpacked evenement op dinsdag 8 februari 2022 wordt gepland. Een dag later zullen de pre-order verkopen van start gaan. De Samsung Galaxy S22 pre-order verkopen worden vanaf de 21ste uitgeleverd. Op donderdag 24 februari 2022 zal de officiële release plaatsvinden, aldus Daily Korea.

De genoemde data klinken zeer plausibel. LetsGoDigital heeft vorig jaar van een Koreaanse bron vernomen dat de Galaxy S22 smartphones op vrijdag 11 februari officieel geïntroduceerd zullen worden, waarna de release op vrijdag 25 februari zal plaatsvinden. De nieuwe datums liggen hier erg dicht bij in de buurt. Het is zeker niet ondenkbaar dat er op het laatste moment nog wat met de dagen is geschoven.

Duidelijk is wel dat Samsung de nieuwe topmodellen op tijd wil introduceren om tijdens MWC 2022 tentoon te kunnen stellen. De Mobile World Congress is een jaarlijks terugkerende beurs in Barcelona, Spanje. Het is ’s werelds grootste beurs op het gebied van telecom en connectiviteit. De beurs vindt plaats van maandag 28 februari tot donderdag 3 maart 2022.

Afgelopen jaar vond het event uitsluitend virtueel plaats, door corona. Onbekend is waartoe Samsung dit jaar zal besluiten. De officiële pers uitnodigingen moeten nog verstuurd worden. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat het Samsung Unpacked event ook via een live stream te volgen zal zijn.

Samsung Galaxy S22 met Exynos 2200

Verder meldt de bron dat Samsung de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en de Samsung Exynos 2200 parallel zal inzetten, afhankelijk van de markt. Vermoedelijk zal dat betekenen dat we in Europa opnieuw met de Exynos variant te maken krijgen – die doorgaans slechtere prestaties levert als de Snapdragon tegenhanger.

Toch keken fans lange tijd uit naar de Exynos 2200. Het zou namelijk de eerste chipset moeten worden waarmee Samsung serieus de concurrentie aan gaat met de Snapdragon van Qualcomm en de Bionic van Apple. De Exynos 2200 wordt de eerste 4nm chipset van Samsung en tevens de eerste met een AMD GPU. De verwachtingen waren hooggespannen, inmiddels zijn deze echter behoorlijk getemperd.

Meermaals is er nieuws naar buiten gekomen dat het niet wil vlotten met de productie van de Exynos 2200. Of de nieuwe samenwerking met AMD hiermee te maken heeft of dat er iets anders aan ten grondslag ligt is op dit moment lastig te voorspellen. Duidelijk is wel dat de nieuwe Exynos SoC minder hoogstaande prestaties zal leveren als vooraf werd gehoopt en gedacht.

Benchmark testen tonen zelfs lagere scores voor de Exynos 2200, dan voor de vorige jaar ingezette Exynos 2100. Uiteraard zal de SoC nog verder geoptimaliseerd worden, desondanks is dit zeer opmerkelijk. Net zo opmerkelijk is het feit dat Exynos eerst marketing materiaal via haar social media kanalen verspreidde omtrent de introductie van de nieuwe chipset en dat deze vervolgens net zo snel weer verwijderd zijn. Het lijkt erop dat Samsung zelf ook nog niet helemaal overtuigd is van de nieuwe chip.

Over de prijs, de geheugenvarianten en de beschikbare kleuren van de Galaxy S22 modellen is inmiddels ook het nodige bekend. Samsung zal het werkgeheugen verlagen, dit wordt standaard 8GB voor alle drie de toestellen. Prijzen beginnen bij €900 voor het instapmodel en €1.300 voor de S22 Ultra.

Verder wordt verwacht dat Samsung tijdens Galaxy Unpacked 2022 ook de Galaxy Tab S8 tablet line-up zal aankondigen. Het gaat om de opvolgers van de halverwege 2020 uitgebrachte Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7 Plus. Het lijkt ditmaal echter om drie modellen te gaan, waaronder een geheel nieuw, extra geavanceerd en groot Galaxy Tab S8 Ultra model. Lang hoeven we niet meer te wachten, over een maand zal Samsung alle details uit de doeken doen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren lijkt Samsung ditmaal niet voornemens te zijn om gelijktijdig ook nieuwe oordopjes aan te kondigen. Hiervoor zullen we nog wat langer geduld moeten hebben. In het 2de en 3de kwartaal van 2022 worden respectievelijk de Galaxy Buds Pro 2 en de Galaxy Buds Live 2 verwacht.