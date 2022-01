Samsung Galaxy S22 prijs overzicht en geheugen varianten Lijst met mogelijke verkoopprijzen van de Samsung Galaxy S22 modellen verschijnt online. Alle drie de modellen worden duurder dan hun voorganger.

Eind februari zal de release van de Samsung Galaxy S22 serie plaatsvinden. De afgelopen periode is er al veel bekend geworden omtrent de drietal modellen, waaronder het design en veruit de meeste specs. Ook over de beschikbare kleuren en de release datum is inmiddels het nodige gezegd en geschreven. Zodoende dat er nog één belangrijke vraag openstaan; wat gaan de nieuwe S-serie modellen kosten?

Afgelopen jaar koos Samsung ervoor om de Galaxy S21 serie goedkoper in de markt te zetten dan het jaar ervoor. Zo werd het basismodel maar liefst €150 goedkoper dan z’n voorganger. Om deze forse prijsdaling mogelijk te maken werden er ook een aantal functies geschrapt – denk aan lagere displayresolutie, een plastic achterpaneel, geen microSD kaart ondersteuning en er werd ook geen oplader meegeleverd.

Ondanks de lagere verkoopprijs waren de verkoopresultaten van de S21 serie uiterst teleurstellend. Zodoende reist de vraag, welke prijsstrategie houdt Samsung er in 2022 op na?

Samsung Galaxy S22 prijs verwachting

Op Twitter heeft een gebruiker onder de naam TechInsider de mogelijke verkoopprijzen van de Galaxy S22 serie online gezet. Ook worden de beschikbare geheugenvarianten genoemd.

Samsung Galaxy S22

• 8GB/128GB geheugen – verwachte prijs: € 912,00 – wordt waarschijnlijk: € 900

• 8GB/256GB geheugen – verwachte prijs: € 963,50 – wordt waarschijnlijk: € 950

Samsung Galaxy S22 Plus

• 8GB/128GB geheugen – verwachte prijs: € 1.119,00 – wordt waarschijnlijk: € 1.100

• 8GB/256GB geheugen – verwachte prijs: € 1.170,50 – wordt waarschijnlijk: € 1.150

Samsung Galaxy S22 Ultra

• 8GB/128GB geheugen – verwachte prijs: € 1.300,00 – wordt waarschijnlijk: € 1.300

• 12GB/256GB geheugen – verwachte prijs: € 1.430,50 – wordt waarschijnlijk: € 1.400

• 12GB/512GB geheugen – verwachte prijs: € 1.544,50 – wordt waarschijnlijk: € 1.500

Onbekend is hoe de bron aan deze prijslijst komt, zodoende is het ook lastig vast te stellen of de genoemde prijzen kloppen. Het is mijn inziens in ieder geval niet waarschijnlijk dat Samsung kiest voor een prijsstelling van ‘912 euro’. In zo’n geval zal er € 899 worden gerekend.

Afgaande op vorig jaar lijkt het verder aannemelijk dat er €50 verschil zit tussen de verschillende geheugenvarianten. Bij de Galaxy S22 Ultra zal er waarschijnlijk €100 verschil worden gerekend, vanwege het grotere verschil tussen de verschillende varianten.

Om een idee te krijgen van de huidige prijzen onderstaand de vanaf prijzen voor de S21 modellen. Hierbij dienen we op te merken dat het standaard werkgeheugen van de S22 Plus en S22 Ultra zal worden verlaagd – van 12GB RAM naar 8GB RAM:

• Samsung Galaxy S21 prijs: €850 (8GB/128GB)

• Samsung Galaxy S21 Plus prijs: €1.050 (12GB/128GB)

• Samsung Galaxy S21 Ultra prijs: €1.250 (12GB/128GB)

Kleuren & Release datum

De Samsung Galaxy S22 en S22 Plus worden in vier kleuren verwacht: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold. De Galaxy S22 Ultra met S Pen zal eveneens in vier standaard kleuren arriveren: Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy.

Verwacht wordt dat Samsung rond vrijdag 11 februari 2022 een Galaxy Unpacked evenement zal inplannen, om de nieuwe S-serie telefoons officieel te introduceren. Op dat moment zal ook de pre-order periode ingaan. Twee weken later, op vrijdag 25 februari 2022 zal de release plaatsvinden. Vanaf dat moment kun je de telefoons ook in de winkel kopen, als los toestel of met abonnement.

Aangaande de specs, de Samsung S22 wordt uitgerust met een 6,1″ Full HD+ AMOLED display met 120Hz refreshrate, het Plus model krijgt een 6,6″ scherm. Beide worden voorzien van een plat display en een glazen achterpaneel. De toestellen zullen worden aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 – in Europa wordt doorgaans de Exynos variant ingezet. De nieuwe modellen draaien op het Android 12 besturingssysteem, in combinatie met de One UI 4 gebruikersinterface – zoals ook het geval is bij de eerder deze week geïntroduceerde Galaxy S21 FE.

De Galaxy S22 en S22 Plus worden uitgerust met een 10MP selfie-camera. Daarnaast wordt de triple-camera op de achterzijde vernieuwd. Het gaat om een 50MP hoofdcamera, een 12MP ultragroothoekcamera en een 12MP telefotolens met 3x optische zoom. Het basismodel wordt uitgerust met een 3.700 mAh batterij met ondersteuning voor 25W snelladen. De grotere Galaxy S22+ krijgt een 4.500 mAh batterij met ondersteuning voor 45W opladen.

De Galaxy S22 Ultra krijgt een afwijkend design ten opzichte van de andere S-serie 2022 modellen. Dit komt voornamelijk door de integratie van een S Pen compartiment. Aan de onderzijde van de telefoon wordt het mogelijk om de meegeleverde styluspen op te bergen – net zoals we al jaren kennen van de Galaxy Note line-up. Het topmodel wordt uitgerust met een 6,8″ QHD+ curved AMOLED display met een adaptieve 120Hz refresh-rate (LTPO display).

Het Ultra model wordt voorzien van een 40MP punch-hole selfie-camera. Op de achterzijde wordt een quad-camerasysteem geplaatst. Het gaat om een vernieuwde 108MP hoofdcamera, een 12MP ultragroothoek camera en twee 10MP telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom. De Samsung S22 Ultra krijgt een forse 5.000 mAh batterij met ondersteuning voor 45W snelladen. Een oplader zal niet standaard worden meegeleverd. Ook bieden de nieuwe modellen geen microSD geheugenkaart ondersteuning.