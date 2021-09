Samsung Galaxy S22 Plus met 50MP camera Begin 2022 wordt de Galaxy S22 serie van Samsung verwacht. Met kleiner scherm, snellere processor en betere camera - maar zonder Olympus lenzen.

Nadat Samsung begin dit jaar drie Galaxy S21 smartphone modellen heeft uitgebracht, wordt later dit jaar nog een vierde model verwacht, de Galaxy S21 FE (Fan Edition). Van dat toestel zijn inmiddels nagenoeg alle details bekend, daarom blikken we vast vooruit naar begin 2022. Dan staat de Samsung Galaxy S22 serie op de planning. Opnieuw worden er drie modellen verwacht, naast een basismodel zit er een S22 Plus en S22 Ultra in de pijplijn. In deze publicatie beperken we ons tot het nieuwe Plus model, dat qua specs veel similariteiten zal hebben met het basismodel.

Een nieuwe Galaxy Note wordt dit jaar niet meer verwacht. In plaats daarvan heeft Samsung de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones uitgebracht. De S22 serie wordt de eerstvolgende high-end smartphone reeks die Samsung zal aankondigen. Vermoedelijk zal er opnieuw worden gekozen voor een release in januari.

Samsung Galaxy S22+ met vernieuwde triple-camera

Samsung lijkt verschillende vernieuwingen door te voeren in de nieuwe S-serie 2022 line-up. Op basis van alle informatie die tot op heden beschikbaar is heeft grafisch designer Technizo Concept in samenwerking met LetsGoDigital een serie Galaxy S22 Plus renders ontworpen, evenals onderstaande video, om alvast een eerste impressie te krijgen van het mogelijk nieuwe design – dat in een reeks frisse lentekleuren wordt getoond.

Inmiddels zijn er meermaals geruchten geweest aangaande het camerasysteem. Desondanks blijft het vooralsnog onduidelijk hoe het camera design zal worden vormgegeven. Bij de S21 serie koos de Zuid-Koreaanse fabrikant ervoor om het cameraeiland optisch door te laten lopen naar de zijkant en bovenzijde van het toestel. De renders die door Technizo Concept zijn ontworpen, zijn geïnspireerd op de S21+. De camera’s zijn ditmaal iets groter vormgegeven, ook is de configuratie gewijzigd.

Verwacht wordt dat de hoofdcamera en de telezoom camera worden gewijzigd. De 12 megapixel groothoekcamera zal hoogstwaarschijnlijk worden vervangen voor de onlangs aangekondigde ISOCELL GN5. Dit is een 50MP camera sensor met ultrasnelle autofocus. Deze 1/1,57-inch beeldsensor met 1.0μm pixels zal ongetwijfeld een betere beeldkwaliteit leveren dan de 12MP groothoekcamera die in het huidige Plus model is terug te vinden.

De 12 megapixel ultragroothoekcamera wordt hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd. Daarnaast wordt verwacht dat Samsung de S22 en S22 Plus zal uitrusten met een nieuwe telefoto camera. Vermoedelijk gaat het om dezelfde 3x optische zoom camera die ook in de S21 Ultra te vinden is. Dit is een 10MP image sensor.

Hoewel deze beeldsensor een lagere resolutie heeft, dan de 64MP zoomcamera die in de S21+ wordt toegepast, zal deze lens wel verbeterde zoomcapaciteiten leveren. Het huidige model biedt namelijk 3x Hybrid zoom en 30x digitale zoom. De nieuwe beeldsensor zal 3x optische zoom ondersteunen – zonder enig verlies van beeldkwaliteit.

Uiteraard zal Samsung ook aandacht besteden aan de videofuncties. Met de huidige S-serie modellen kun je 4K video’s opnemen @ 60fps. Ook het filmen in 8K @ 24fps behoort tot de mogelijkheden. Features zoals Director View, Single Take en 8K Video Snap zullen hoogstwaarschijnlijk ook weer in het nieuwe model terug te vinden zijn.

Wellicht dat er ook een nieuwe functie zal verschijnen om de focus in je video’s naderhand aan te kunnen passen – zoals ook mogelijk is met de nieuwe iPhone 13 smartphones. Samsung heeft afgelopen jaar de Live Focus video feature vervangen voor Portret mode. Deze functie is echter niet achteraf te gebruiken, alleen tijdens het maken van een opname.

Olympus ontkent geruchten over samenwerking met Samsung

Eerder dit jaren werd er gespeculeerd dat Samsung een samenwerking is aangegaan met Olympus. De eerste resultaten hiervan zouden we mogelijk terugzien bij de Galaxy S22. Het verhaal klonk geloofwaardig, mede doordat er tegenwoordig meerdere smartphone fabrikanten een partnerschap zijn gestart met een vooraanstaand cameramerk. Denk bijvoorbeeld aan OnePlus en Hasselblad.

In de tussentijd heeft LetsGoDigital contact gezocht met Olympus / OM Digital Solutions GmbH. De Japanse camerafabrikant heeft ons vertelt dat er geen sprake is van een samenwerking tussen Olympus en Samsung. Of er voorheen wel gesprekken zijn gevoerd over een mogelijke samenwerking is ons onduidelijk gebleven. In ieder geval zal het camerasysteem van de Samsung S22 serie dus niet in samenwerking met Olympus worden vormgegeven.

Mogelijkerwijs is de verwarring ontstaan doordat de Exynos 2200 chip van Samsung onder codenaam ‘Olympus’ wordt ontworpen. Zodoende dat beide namen meermaals naast elkaar opdoken. Daarnaast heeft OM Digital begin dit jaar openlijk aangegeven een samenwerking aan te zullen gaan met niet-camera fabrikanten, details hieromtrent zijn nog altijd onbekend. Hoe dan ook, het gaat in ieder geval niet om een samenwerking met Samsung.

Display en vormgeving

Aangaande het scherm, de Plus modellen binnen de Galaxy S-serie worden traditiegetrouw uitgerust met een groter display dan het basismodel. Zowel de S20+ als de S21+ werden voorzien van een 6,7-inch Dynamic AMOLED display. De displayresolutie is dit jaar verlaagd, van QHD+ naar Full HD+ resolutie.

Vermoedelijk zal de Galaxy S22+ opnieuw over een Full HD AMOLED scherm met 120hz adaptieve refresh-rate beschikken. Over de grootte bestaat nog enige onduidelijkheid. Volgens sommige geruchten zal het verschil in displayformaat tussen het basismodel en het Plus model worden verkleind.

Andere geloven dat zowel het basismodel als het Plus model over een iets kleiner display zal beschikken. Mogelijk wordt het basismodel voorzien van een 6,06” scherm. De Galaxy S22+ wordt naar verluidt uitgerust met een 6,55” display.

Aangaande de gekozen materialen, de S21 is voorzien van een glasstic achterpaneel, terwijl het Plus model over een glazen achterzijde beschikt. Glasstic is kunststof, dat eruit ziet als glas. Een glasstic achterzijde is goedkoper om te produceren, maar het is ook sterker dan glas.

Hoewel je uiteraard de vraag kunt stellen of een smartphone van meer dan €1.000 wel over een plastic achterzijde zou moeten beschikken, oogt en voelt het materiaal in de praktijk mooier en steviger dan je op papier zou verwachten. Bovendien is het minder vingerafdrukgevoelig.

Voordat de S21 werd voorzien van een glasstic achterpaneel, paste Samsung hetzelfde type materiaal ook al toe bij de Note 20 en S20 FE. Komend jaar lijkt Samsung dit verder door te willen zetten, door niet alleen het basismodel, maar ook de Galaxy S22+ uit te voeren met een Glasstic behuizing en een metalen frame.

Het mogelijke voordeel hiervan is dat de verkoopprijs ook naar beneden wordt bijgesteld. De S21 Plus werd maar liefst €200 duurder in de markt gezet dan het basismodel – dat is gezien de geringe verschillen tussen beide modellen een behoorlijk bedrag.

Geen under-display camera voor S-serie in 2022

De vorige maand gelanceerde Galaxy Z Fold 3 is Samsung’s eerste smartphone met een under-display camera. Deze bevat een 4MP beeldsensor, die qua beeldkwaliteit onder doet ten opzichte van de perforatie-uitsparing camera’s waar we de afgelopen jaren aan gewend zijn geraakt bij Android smartphones.

Gelukkig beschikt de Z Fold 3 over een extra selfiecamera, waardoor je niet per se de under-display camera hoeft te gebruiken om selfies te maken. In de tussentijd zal deze nieuwe cameratechnologie verder worden doorontwikkelt. De tegenvallende beeldkwaliteit lijkt echter wel reden voor Samsung te zijn om er bij de S22 serie vanaf te zien om de selfiecamera onder het scherm te verwerken.

In plaats daarvan zal er hoogstwaarschijnlijk opnieuw een Infinity-O display worden toegepast, met een 10 megapixel punch-hole camera. Deze beeldsensor wordt al langer ingezet voor de S-serie modellen, denk aan de Galaxy S10, de S20 en de S21. Ook de recent geïntroduceerde Galaxy Z Flip 3 opvouwbare telefoon is uitgerust met dezelfde 10MP selfiecamera.

Je zou verwachten dat de front-camera na drie jaar wel eens een serieuze update zou onderegaan. Toch lijkt het erop dat Samsung dezelfde image sensor ook zal inzetten voor de S22 en S22 Plus. De 40MP selfiecamera blijft daarmee opnieuw exclusief voorbehouden voor het Ultra model.

Veel S-serie gebruikers zullen dit overigens niet direct als een groot nadeel ervaren, aangezien de hoofdcamera door de meesten aanzienlijk meer gebruikt wordt dan de selfiecamera. En het is juist de hoofdcamera die wel een aanzienlijk upgrade zal krijgen – in tegenstelling tot dit jaar. Bovendien kun je met de 10MP selfiecamera nog altijd redelijke zelfportretten maken.

Krachtige chipset

Jaarlijks gebruikt Samsung twee verschillende chipsets voor haar S-serie modellen, afhankelijk van de regio. De Samsung Galaxy S22 serie wordt vermoedelijk aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 895 / 898 en de Samsung Exynos 2200.

Van de Exynos chip wordt veel verwacht, Samsung zal namelijk voor het eerst gebruik maken van een AMD Mobile Radeon GPU met RDNA2 technologie. Deze chip zal tevens ray-tracing en variable rate shading ondersteunen – technologieën die reeds worden toegepast bij gaming PCs en game consoles zoals de Sony PS5 en Xbox Series X.

Volgens de meest recente informatie zal Samsung de Exynos 2200 SoC in minder devices gaan gebruiken dan initieel gepland. De aanhoudende chiptekorten zouden hieraan ten grondslag liggen. Desondanks lijken de Europese modellen wel uitgerust te worden met de Exynos 2200. In veel andere markten, waaronder de US, zal de Qualcomm tegenhanger worden ingezet. Uiteraard zullen de nieuwe topmodellen van Samsung ook ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk.

Samsung zal dit jaar ook enkele veranderingen moeten doorvoeren aangaande de model nummers. De S21 smartphones hebben de volgende modelnummers: SM-G991x (S21), SM-G996x (S21+) en SM-G998x (S21 Ultra). Nu we aan het eind van de negenhonderd serie zijn aangekomen werd al snel aangenomen dat er dit jaar zal worden gekozen voor modelnummers binnen de SM-G1000x reeks.

Inmiddels is er echter nieuwe informatie online verschenen waaruit blijkt dat Samsung hoogstwaarschijnlijk de letter zal aanpassen, de ‘G’ wordt een ‘S’ – wat een logische referentie zou zijn aan de S-serie. De getallen beginnen opnieuw bij de 9xxx reeks. Dat betekent dat de nieuwe modellen hoogstwaarschijnlijk worden voorzien van de volgende modelnummers: SM-S901x (S22), SM-S906x (S22+) en SM-S908x (S22 Ultra).

Android 12 met One UI 4

Afgelopen week heeft Samsung een eerste preview gegeven van de nieuwe One UI 4 gebruikersinterface, dat is gebaseerd op Android 12. Waarschijnlijk worden de huidige S-serie modellen nog voor eind 2021 voorzien van een update naar Google’s nieuwe besturingssysteem.

De Galaxy S22 serie worden de eerste Samsung smartphones die uit de doos op Android 12 draaien, in combinatie met de One UI 4 schil. De interface wordt gekenmerkt door tal van nieuwe personalisatie mogelijkheden.

Ook de widgets krijgen een vernieuwd design en er worden een reeks nieuwe emoji toegevoegd. Ten slotte is er ook aandacht besteed aan de privacy- en veiligheidsfuncties. Zo moet het onder andere makkelijker worden om in te zien en te bepalen welke apps toegang hebben tot de camera en/of microfoon.

Volgens het huidige updatebeleid van Samsung ontvangen high-end telefoons 3 jaar OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Dat betekent dat Galaxy S22 Plus gebruikers een update mogen verwachten naar Android 13, 14 en ten slotte naar Android 15 – tegen die tijd zitten we in 2024.

Je mag er overigens vanuit gaan dat de S22 Plus ook wordt uitgerust met Ultra Wide Band (UWB) technologie. Zodoende wordt een nauwkeurige positiebepaling mogelijk, waardoor je de smartphone bijvoorbeeld ook kunt inzetten als digitale autosleutel. Hoewel de S21 nog niet over UWB-technologie beschikt, heeft de S21+ deze functie al wel. Zodoende is deze smartphone ook compatibel met de Galaxy SmartTag+ Bluetooth tracker.

Samsung S22 Plus krijgt kleinere batterij

De accucapaciteit is één van de grote voordelen van de Galaxy S21+ ten opzichte van z’n goedkopere en kleinere broertje. De 4.800 mAh ingebouwde batterij levert namelijk een beduidend langere batterijduur dan de 4.000 mAh accu die in de S21 is geplaatst.

Helaas lijkt Samsung komend jaar juist een kleinere batterij in te willen bouwen. Uit certificeringsdocumenten is gebleken dat de Samsung S22 Plus wordt voorzien van een 4.500 mAh batterij – zoals onder andere ook in de S20+ is terug te vinden.

Dit kan meerdere dingen betekenen. Als Samsung inderdaad besluit om een iets kleiner scherm toe te passen, denk aan een 6,55” display, dan zal het scherm simpelweg minder energie vragen waardoor de totale batterijduur alsnog gelijk zal zijn. Daarnaast is het goed mogelijk dat de nieuwe chip in combinatie met slimme algoritmes voor een geoptimaliseerd energieverbruik zullen zorgen, wat de algehele accuduur ten goede zal komen.

Omtrent de snellaad-mogelijkheden zijn er nog enkele onduidelijkheden. De gehele S21 serie ondersteunt slechts 25W bedraad en 15W draadloos opladen. Sinds begin dit jaar zijn er meermaals aanwijzingen geweest dat Samsung een 65W oplader in de maak heeft. Velen hopen en verwachten dat deze als eerst wordt toegepast voor de S22 line-up.

Toch lijkt het hier nog te vroeg voor te zijn. Ice Universe liet eerder deze maand via Twitter weten dat geen van de nieuwe S-serie modellen ondersteuning zullen bieden voor 65 Watt snelladen. Volgens Ice zal het basismodel opnieuw 25W ondersteuning bieden. Met de Galaxy S22+ en S22 Ultra zal het opladen wel wat sneller verlopen, die worden vermoedelijk compatibel gemaakt voor een 45W oplader. Daarmee zijn we feitelijk weer terug bij de S20 Ultra en Note 20 Ultra.

Sinds de release van de Galaxy S21 serie levert Samsung geen oplader of oordopjes mee in de verkoopverpakking van haar high-end telefoons. Helaas lijkt daar komend jaar ook geen sprake van te zijn. Dus wil je gebruik maken van de snellere laadmogelijkheden, dan zal je moeten investeren in een nieuwe oplader. Om het jaar erop waarschijnlijk over te kunnen stappen op een 65W lader…

Samsung Galaxy S22 Plus prijs & verkrijgbaarheid

Onlangs maakte The Elec bekend dat Samsung voornemens is om in november te beginnen met de massaproductie van de Galaxy S22 serie. Dat betekent dat een lancering in januari 2022 zeer waarschijnlijk is.

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd de S21 line-up ook in januari geïntroduceerd. Zodoende ontstaat er een optimale spreiding tussen de S-serie en de smartphone modellen die in de tweede helft van het jaar geïntroduceerd worden – van oudsher de Note devices, die traditiegetrouw in augustus arriveren.

Vermoedelijk zal de S22 halverwege januari worden aangekondigd om vervolgens eind januari of begin februari in de verkoop te gaan. Samsung zal ongetwijfeld weer een groots Galaxy Unpacked launch evenement organiseren om de nieuwe modellen te onthullen. Doorgaans wordt het direct of enkele dagen na de introductie al mogelijk om een pre-order bestelling te plaatsen.

Samsung heeft de prijzen van de S-serie devices dit jaar verlaagd. De vanaf prijzen zijn als volgt vastgesteld:

• Samsung Galaxy S21 (8GB/128GB) : €850

• Samsung Galaxy S21 Plus (12GB/128GB) : €1.050

• Samsung Galaxy S21 Ultra (12GB/128GB) : €1.250

Als Samsung er komend jaar voor kiest om het Plus model te voorzien van een glasstic achterpaneel en eventueel ook een iets kleiner display, dan is het aannemelijk dat de prijs in ieder geval niet hoger wordt dan dit jaar. De komende maanden zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de nieuwe S-serie 2022 line-up.

