Samsung Galaxy S22 Ultra met microSD slot en headphone jack

Aangezien het nog een half jaar duurt alvorens de Samsung S22 serie officieel zal worden aangekondigd, zijn er nog veel details onbekend. Dat heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, er echter niet van weerhouden om alvast een concept model te maken van het nieuwe topmodel, de Galaxy S22 Ultra.

Als motto heeft Jermaine aangehouden; ‘Back to the essentials’. Oftewel; breng alle essentiële onderdelen terug en stop met het weglaten van functies waar gebruikers zo gehecht aan zijn geraakt. Denk aan een 3.5mm aansluiting, een microSD compartiment en natuurlijk de oplader. Enkele jaren geleden werden deze functionaliteiten nog als standaard beschouwd, tegenwoordig kun je het eerder al zeldzaamheid betitelen. Helaas hebben de titanen Samsung en Apple voorop gelopen bij deze ongewenste veranderingen.

Samsung S22 Ultra met 3.5mm jack en microSD compartiment

Verwacht wordt dat Samsung opnieuw drie modellen zal aankondigen. Naast het basismodel wordt er een Galaxy S22 Plus en een S22 Ultra verwacht. De Ultra zal verschillende extra functies krijgen ten opzichte van de andere twee modellen. Het vlaggenschip krijgt het grootste scherm, dit wordt ook het enige model met een afgerond scherm. Vermoedelijk betreft het een 6,81-inch curved display met een 120Hz adaptive refresh-rate.

Kijkende naar de huidige S-serie, dan is de Galaxy S21 Ultra het enige toestel dat S Pen ondersteuning biedt. Ook is deze smartphone voorzien van het meest geavanceerde camerasysteem allertijden. Er zijn echter ook een aantal concessies gedaan. De telefoon is niet langer voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting en ook een microSD compartiment ontbreekt helaas.

De headphone jack moeten we al langer missen bij de high-end modellen van Samsung. Dit leidt nog altijd tot teleurstelling bij veel audioliefhebbers. Hoewel het uiteraard mogelijk is om draadloze Bluetooth oordopjes te gebruiken, zoals de nieuwe Galaxy Buds 2 en de Galaxy Buds Pro, zou Jermaine liever zien dat Samsung weer gewoon een 3.5mm koptelefoon aansluiting toevoegt – zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij de high-end Sony Xperia 1 III. Dit heeft de grafisch vormgever ertoe geïnspireerd om zijn Galaxy S22 Ultra concept te voorzien van een headphone jack, die aan de onderzijde van het toestel is gesitueerd.

Ook een microSD compartiment is van de partij. Aan de linker bovenzijde is ruimte gemaakt voor een simkaart houder, deze biedt tevens de ruimte om een microSD geheugenkaart in te geven. De Galaxy S21 serie van Samsung biedt niet langer ondersteuning voor een microSD kaart, waardoor gebruikers beperkt zijn tot cloud oplossingen om het opslaggeheugen uit te breiden.

Dit zorgt er tevens voor dat een aanzienlijk deel van de gebruikers er niet voor kiest om het basismodel met 128GB te kopen, maar om bijvoorbeeld voor 256GB of zelfs 512GB opslaggeheugen te kiezen. Het nadeel hieraan is dat extra opslaggeheugen beduidend duurder is, dan het kopen van een microSD geheugenkaartje met dezelfde geheugencapaciteit.

Uiteraard gaat het hier om een concept model. De kans is erg klein dat Samsung er daadwerkelijk voor kiest om de 3.5mm aansluiting en het microSD slot terug te brengen.



Samsung oplader met 45W laadvermogen

Dat brengt ons bij het derde onderdeel dat ook ooit zo normaal was, maar inmiddels niet meer standaard wordt meegeleverd. Ik heb het uiteraard over de oplader.

Enkele jaren geleden had niemand kunnen bedenken dat zoiets essentieels als een oplader niet langer in de verkoopverpakking is terug te vinden. Door het milieu erbij te betrekken hebben fabrikanten voor zichzelf een legitieme reden bedacht om deze noodzakelijke oplader achterwege te laten.

Jermaine is het hier uiteraard niet mee eens en dus wordt zijn Samsung Galaxy S22 Ultra concept nog gewoon in een dikke verkoopdoos met oplader geleverd. Aangaande de laadsnelheid, er is gekozen voor een 45W Fast Charger.

Samsung heeft de afgelopen periode nog meer opmerkelijke keuzes gemaakt aangaande de oplaadmogelijkheden. Afgezien van het wel of niet meeleveren van een oplader, is ook de snellaadtechnologie er niet bepaald op vooruit gegaan. De gehele Galaxy S21 serie -inclusief de S21 Ultra- biedt ondersteuning voor 25W Fast Charge. Terwijl de één jaar eerder uitgebrachte S20 Ultra al werd voorzien van 45W snellaad-technologie.

In de tussentijd heeft de concurrentie niet stilgestaan, met name de Chinese merken bieden allemaal 65W of hoger. De Xiaomi Mi 10 Ultra en de onlangs uitgebrachte Xiaomi Mi Mix 4 zijn zelfs voorzien van 120 Watt snellaadtechnologie. Ook een oplader wordt door deze merken nog gewoon meegeleverd.

Samsung lijkt op de achtergrond overigens wel vorderingen te maken. Eerder dit jaar verscheen er al een 65W oplader van Samsung online, mogelijkerwijs wordt de Galaxy S22 Ultra de eerste smartphone die ondersteuning biedt voor deze snelle oplaadtechnologie. Vermoedelijk zal de accucapaciteit van 5.000 mAh geljik blijven.

Galaxy S22 Ultra met under display selfiecamera

Aangaande het camerasysteem heeft Jermaine ook een aantal opvallende wijzigingen doorgevoerd. Om te beginnen met de front-camera. Er is gekozen voor een under display camera. De onlangs geïntroduceerde Galaxy Z Fold 3 is de eerste Samsung smartphone waarbij de selfiecamera onder het flexibele scherm is geplaatst.

Het is nu de vraag welke oplossing Samsung prefereert voor toekomstige modellen. Persoonlijk verwacht ik niet dat de S22 Ultra wordt uitgerust met een under panel camera. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beeldkwaliteit nog niet toereikend is, bovendien is de camera nog altijd behoorlijk goed zichtbaar – ondanks dat deze onder het scherm is gesitueerd.

Bij de Z Fold 3 is dat van ondergeschikt belang, aangezien gebruikers niet per se gebruik hoeven te maken van de under display camera om selfies te maken. Bij de opvouwbare smartphone is er ten slotte een extra camera voorhanden via het cover-scherm. Dat geldt uiteraard niet bij een telefoon zoals de S22 Ultra.

De 40MP selfiecamera van de S21 Ultra is qua kwaliteit dan ook niet te vergelijken met de 4MP under panel camera van de nieuwe Z Fold. Mede daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat dit nieuwe cameratype in 2022 al wordt gebruikt voor de S-serie. Want hoewel telefoonfabrikanten deze nieuwe selfiecamera technologie al verschillende jaren in ontwikkeling hebben, is de technologie nog verre van uitontwikkeld.

Het is daarom minstens net zo waarschijnlijk dat er opnieuw wordt gekozen voor een punch-hole selfiecamera. Het is daarbij zeker niet ondenkbaar dat Samsung ook opnieuw zal kiezen voor een 40 megapixel beeldsensor, waarmee je uitstekende selfies kunt maken.

Triple camera met een telelens met variabel diafragma

Ook de camera aan de achterzijde is herzien. Er is gekozen voor een triple-camera met een groothoek, een ultragroothoek en een telelens. Daarmee komt de dubbele telelens van de S21 Ultra -met 3x en 10x optische zoom- te vervallen. In plaats daarvan heeft Jermaine zijn concept smartphone voorzien van een telelens met een variabel diafragma.

Samsung zou overigens niet de eerste zijn die deze technologie toepast, Sony heeft de Xperia 1 III en Xperia 5 III ook voorzien van een telelens met variabel diafragma (f/2.3 – f/2.8) en een variabele brandpuntafstand (70mm – 105mm).

Ook Samsung heeft al enige ervaring met het toepassen van een variabel diafragma, zowel de Galaxy S9 als de Galaxy S10 werden uitgerust met een groothoeklens met een variabel diafragma. Destijds was de toegevoegde waarde echter nog erg gelimiteerd. Bovendien zien we meer toekomst in een telelens met een variabel diafragma.

Samsung lijkt zich op de achtergrond nog altijd bezig te houden met het creëren van een variabel diafragma, waardoor je niet langer met een vast brandpuntafstand te maken hebt. Onlangs patenteerde de Zuid-Koreaanse fabrikant nog een Samsung Galaxy camera waarbij alle drie de camera’s waren voorzien van een variabel diafragma en een variabele Field of View (FoV).

Hoewel we deze technologie de komende jaren nog niet in een eindproduct verwachten terug te zien, is het niet geheel ondenkbaar dat het volgende topmodel van Samsung wel over een telelens met variabel diafragma zal beschikken. Uiteraard zal de groothoek en telelens ook worden voorzien van een optisch beeldstabilisatiesysteem (OIS), de Dual Pixel AF staat garant voor scherpe opnames.

Rechts van het triple camera systeem is een cirkelvormige flitser opgenomen evenals een laser AF. Laatstgenoemde sensor werd tevens toegepast bij de Galaxy Note 20 Ultra en de S21 Ultra. De laserautofocus is veel beter en sneller in staat om de diepte te meten en scherp te stellen dan de 3D ToF camera die op de S20 Ultra werd toegepast.

Eerder dit jaar waren er geruchten dat Samsung een samenwerking is aangegaan met de Japanse systeemcamera- en lensfabrikant Olympus. De eerste resultaten hiervan zien we mogelijk al terug bij de Galaxy S22 serie. Dat inspireerde grafisch designer Technizo Concept in juni dit jaar tot het maken van een Galaxy S22 Ultra concept met een gigantische Olympus camera met een 200 megapixel beeldsensor.

Sindsdien zijn er echter signalen geweest dat de nieuwe 200MP camera van Samsung nog niet in de S22 serie zal worden toegepast. Mogelijkerwijs dat Xiaomi deze beeldsensor als eerst zal gaan toepassen, zoals destijds ook het geval was bij de 108MP Samsung sensor – die als eerst werd ingezet in de Xiaomi Mi Note 10. Zodoende verwachten we dat het nieuwe topmodel uit de S-serie opnieuw over een 108 megapixel hoofdcamera zal beschikken.

Mogelijkerwijs zal de samenwerking tussen Samsung en Olympus ook leiden tot nieuwe lenstechnologieën, denk bijvoorbeeld aan sensor shift technologie – zoals we kennen van de iPhone 12 Pro Max en de OnePlus 9 Pro met Hasselblad camera. Door de sensor te laten bewegen, in plaats van de lens, kunnen ongewenste bewegingen veel beter worden gecompenseerd, met scherpere opnames als gevolg.

Jermaine heeft ook het cameradesign van de S22 Ultra herzien, de bovenzijde is over de gehele breedte dikker vormgegeven. Het voordeel hiervan is dat het toestel minder zal wiebelen wanneer deze op een tafel ligt, doordat deze over een breder oppervlak wordt ondersteunt. Het bovenste gedeelte zal dan uiteraard wel iets hoger komen te liggen, maar dat komt de zichtbaarheid van het scherm alleen maar ten goede.

Bovendien ontstaat hierdoor extra ruimte in de behuizing, waardoor er voldoende plaats overblijft om het simkaart compartiment met microSD slot aan de bovenzijde te integreren. Deze was bij de S21 Ultra aan de onderzijde geplaatst. We zien echter liever dat deze ruimte gereserveerd blijft om een zo’n groot mogelijke batterij in te kunnen bouwen.

Samsung smartphone met AMD GPU en ondersteuning voor ray-tracing

Van een topmodel zoals de Galaxy S22 Ultra verwacht je uiteraard ook dat deze wordt aangedreven door de meest krachtige chipset van het moment. Samsung kiest voor haar S-serie modellen normaal gesproken voor twee verschillende chips – de Qualcomm Snapdragon variant wordt doorgaans in de US en Zuid-Korea gebruikt, voor Europa en andere werelddelen wordt de Samsung Exynos tegenhanger ingezet. Laatstgenoemde komt in Geekbench test resultaten vaak iets slechter uit de bus.

Bij de Exynos 2100, die voor de S21 Ultra is ingezet, is Samsung echter met een serieuze inhaalslag begonnen. Deze Samsung SoC is voorzien van een ARM Cortex-X1 CPU en een ARM Mali-G78 GPU met geïntegreerde 5G modem. Voor komend jaar lijkt Samsung iets nieuws in petto te hebben, waar veel gebruikers naar uitkijken. Ditmaal zal er namelijk geen gebruik worden gemaakt van ARM technologie, in plaats daarvan is Samsung een meerjarige samenwerking aangegaan met AMD.

Als onderdeel van de samenwerking heeft Samsung een licentie afgenomen voor AMD’s Radeon GPU technologie. Een leuk weetje; de mobiele GPU divisie van AMD maakt sinds 2009 onderdeel uit van Qualcomm – die met haar Snapdragon SoC’s de belangrijkste concurrent is van Samsung Exynos. Afgezien van Samsung smartphones, tablets en smartwatches worden de Exynos chips ook ingezet voor verschillende Vivo smartphones – dat inmiddels de Nr 1 smartphone fabrikant in China is, ook in Europa is Vivo sinds vorig jaar actief.

In juni dit jaar maakte AMD tijdens Computex 2021 duidelijk dat de nieuwe Exynos SoC, vermoedelijk de Samsung Exynos 2200, voorzien wordt van een prestigieuze AMD GPU met RDNA2 architectuur. Deze biedt tevens ondersteuning voor ray-tracing en variabele rate shading.

Ray-tracing is een rendering techniek dat ervoor zorgt dat gamebeelden er veel realistischer uitzien, doordat schaduwen en reflectief beter kunnen worden weergegeven. Het is een veelgeprezen feature van de nieuwste spelconsoles, de Sony PlayStation 5 en de Xbox Series X. Het zal ongetwijfeld ook z’n meerwaarde gaan leveren in de S22 Ultra.

Variabel rate shading (VRS) is een techniek waarbij de schaduwsnelheid varieert voor verschillende delen van het frame. Zodoende hoeft de GPU minder belast te worden. Technieken als ray-tracing en variable rate shading zullen de Samsung Galaxy S22 serie nog aantrekkelijker maken voor mobile gamers.

Vorige maand maakte Ice Universe via het Chinese social media platform Weibo bekend dat de Exynos 2200 SoC zal worden gebakken op het 4nm procedé, genaamd ‘Pamir’. De nieuwe Samsung AMD GPU wordt onder de codenaam ‘Voyager’ ontwikkelt.

Mogelijkerwijs wordt er ook voor een nieuw koelsysteem gekozen. Afgelopen maand werd opnieuw gespeculeerd over een vapor chamber cooling system, een soort geüpgraded variant van de vapor chamber uit de Galaxy S10 en Note 20. In juni dit jaar legde de Zuid-Koreaanse fabrikant ook al een opmerkelijk handelsmerk vast voor Active Fan Mode, mogelijkerwijs bedoelt voor de nieuwe S-serie modellen.

Aangaande de software, zoals alle Galaxy smartphones zal ook de nieuwe S22 draaien op het Android besturingssysteem. Tegen die tijd zal Android 12 beschikbaar zijn. Samsung zal hier uiteraard een vernieuwde One UI gebruikersinterface voor ontwerpen. Verder biedt de Zuid-Koreaanse fabrikant 3 jaar Android OS updates en 4 jaar firmware updates (5 jaar voor de zakelijke Enterprise varianten).

Ten slotte mag je er vanuit gaan dat de Galaxy S22 Ultra ook compatibel zal zijn met de S Pen van Samsung. De S21 Ultra was het eerste en vooralsnog enige S-serie model dat te gebruiken is met deze styluspen. Deze wordt als optionele accessoire aangeboden, daarnaast kun je hoesjes kopen met een vakje om de S Pen in op te bergen. Ten tijde van de Z Fold 3 introductie werd er tevens een nieuwe S Pen Pro met Bluetooth functionaliteit aangekondigd, deze is eveneens te gebruiken in combinatie met het Ultra model.

Samsung Galaxy S-serie verkoopcijfers

Afgezien van de chipset blijft er nog veel onbekend omtrent de specs van de Galaxy S22 Ultra. Niet zo vreemd, gezien de release van deze smartphone nog een half jaar op zich laat wachten. Desondanks is Samsung uiteraard al volop bezig met de ontwikkeling van dit toestel. Er is Samsung veel aan gelegen om de nieuwe S-serie tot een succes te maken.

Bij de Galaxy S21 serie heeft Samsung ervoor gekozen om minimale veranderingen door te voeren, dit heeft er wel toe bijgedragen dat de nieuwe toestellen goedkoper in de markt werden gezet dan het jaar ervoor. Het basismodel kostte maar liefst €150 minder ten tijde van de lancering, bij het Ultra model werd er €100 van de verkoopprijs afgehaald.

Ondanks deze prijsverlaging vielen de verkopen van de 2021 S-serie modellen ontzettend tegen. Afgelopen maand werd bekend dat er in de eerste 6 maanden na lancering dusdanig weinig toestellen zijn verkocht dat de S21 verkopen worden gerekend tot de slechtste in de hele 10-jaar geschiedenis van de S-serie. Ten opzichte van de S10 serie zijn er maar liefst 47% minder smartphones verkocht. Dat is extra pijnlijk als je je beseft dat de 2019 line-up uit twee modellen bestond en de nieuwe line-up uit drie modellen.

Dit heeft er tevens toe bijgedragen dat het hogere management van Samsung een speciale management review voor de mobile business heeft gehouden, zoals we reeds uitgebreid hebben besproken in onze Galaxy Z Slide special. Hoewel de uitkomst van deze audit onbekend is, mag je er vanuit gaan dat Samsung Korea alles op alles zal zetten om de nieuwe S-serie modellen weer tot een succes te maken.

Mogelijkerwijs zal dit er bij de Samsung Galaxy S22 line-up in resulteren dat de prijs opnieuw wordt verlaagd. Ditmaal hopelijk zonder dat er functies worden weggehaald. Want als Samsung echt naar haar aanhangers zou luisteren, dan zou het stoppen met het weghalen van functies waar gebruikers aan gewend en gehecht zijn geraakt.

Vanaf de allereerste S-serie smartphone in 2010 is het mogelijk geweest om het geheugen uit te breiden middels een geheugenkaartje. Als je dan na 10 jaar besluit om deze functie ineens te verwijderen, neem dan op z’n minst de moeite om deze beslissing uit te leggen aan je fans. In plaats van alleen maar de focus te willen leggen op wat voor een fantastisch toestel het is.

Over de adviesprijs is vooralsnog geen informatie bekend, het huidige Ultra model werd voor €1.250 (12GB RAM / 128GB ROM) in de markt gezet. Als Samsung inderdaad besluit om geen microSD slot toe te voegen, dan hopen we in ieder geval dat 256GB de minimum opslagcapaciteit wordt. Het gaat hier ten slotte om een topmodel van meer dan €1.000 – daar wil je zorgeloos jaren mee vooruit kunnen.

Wat betreft de kleuren, het Samsung S22 Ultra concept wordt getoond in het zwart en in het zilver. Twee standaardkleuren die het al jarenlang goed doen. Het huidige S21 Ultra model is ook verkrijgbaar in de kleuren Phantom Black en Phantom Silver. Daarnaast zijn er drie exclusieve custom kleuren beschikbaar via de website van Samsung; Phantom Titanium Phantom Navy en Phantom Brown. Komend jaar verwachten we een groene variant terug te zien – zoals tevens het geval is bij de nieuwe Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 opvouwbare smartphones.

Naarmate de tijd passeert zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de nieuwe 2022 S-serie devices. Vermoedelijk zal er in januari een Samsung Unpacked 2022 worden georganiseerd om de nieuwe S22 toestellen officieel aan te kondigen. Normaliter is het kort na de introductie al mogelijk om een preorder te plaatsen, de devices zullen zo’n twee weken later worden uitgebracht.

Voordat de 2022 modellen worden aangekondigd zal eerst de Samsung Galaxy S21 FE nog arriveren. Deze smartphone stond in eerste instantie op de planning voor augustus, maar door chiptekorten is de release uitgesteld tot de herfst van 2021. Een Galaxy Note 21 wordt dit jaar niet meer verwacht, komend jaar zal er wel weer een Galaxy Note 22 verschijnen. Genoeg nieuwe Samsung devices om naar uit te kijken.

