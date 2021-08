Samsung livestream: Galaxy Unpacked 2021 Vandaag worden er vijf nieuwe spraakmakende Galaxy producten verwacht. Volg hier de livestream van de Samsung Unpacked product presentatie.

Toon pagina inhoud

Ben jij ook benieuwd naar de nieuwe producten die Samsung vanmiddag zal aankondigen? Het launch event is via onderstaande videostream live te volgen. Om 16:00 Nederlandse tijd gaat het Galaxy Unpacked evenement van start. Zoals elk jaar zal Samsung er weer een spectaculaire show van maken, dat maakt het zeker de moeite waard om de product presentatie te volgen.

Onderstaand kun je de livestream van Samsung Galaxy Unpacked bekijken. Je kunt een reminder instellen om kort voor aanvang een herinnering te ontvangen.



Samsung Unpacked 2021 live stream

De afgelopen weken en zelfs maanden heeft zowel de Nederlandse als internationale pers meermaals gerapporteerd over de verwachte producten van Samsung. Er zullen verschillende nieuwe innovaties worden onthuld. De Galaxy Z Fold 3 wordt bijvoorbeeld de allereerste opvouwbare smartphone waarbij de selfiecamera onder het scherm wordt geplaatst. Ook wordt dit toestel voor het eerst voorzien van S Pen ondersteuning. Een andere belangrijke verbetering ten opzichte van de Galaxy Z Fold 2; de nieuwe vouwtelefoon wordt waterbestendig. De smartphone-tablet wordt net zo waterdicht als andere topmodellen van het merk.

Ook de Galaxy Z Flip 3 zal op verschillende punten verbeterd worden ten opzichte van z’n voorganger. Deze vouwbare smartphone zal eveneens worden voorzien van een waterbestendige behuizing. Samsung zal de clamshell ditmaal ook voorzien van een tweekleurige afwerking, een groter cover-scherm en een extra robuust Armor frame. Bovendien lijkt het nieuwe model aanzienlijk goedkoper te worden dan de voorgaande klaptelefoon van Samsung.

Samsung Nederland zegt in een persverklaring over Galaxy Unpacked 2021: “De komende Galaxy Z Fold combineert het beste wat smartphones en tablets te bieden hebben. Zo geniet je van een nieuwe manier van werken, verbinden en creëren. De Z Flip pakt uit met een extra verfijnde stijl en is gemaakt van duurzamere, sterkere materialen. De nieuwe Galaxy Z zal zijn uitgerust met de allereerste S Pen die speciaal is ontworpen voor opvouwbare telefoons. In plaats van het onthullen van een nieuwe Galaxy Note rond deze tijd, zullen we populaire Note-functies uitbreiden naar andere Samsung Galaxy-apparaten. Deze apparaten zijn de belichaming van de vraag naar veelzijdige mobiele technologie.

Zoals reeds is aangegeven door Samsung zal er dit jaar geen nieuwe Galaxy Note smartphone worden uitgebracht. Volgend jaar wordt er wel weer een Galaxy Note 22 verwacht, zover is het echter nog niet. Even werd er gedacht (en gehoopt) dat de Samsung Galaxy S21 FE wel tijdens Unpacked 2021 zou verschijnen, voor dat toestel lijken we echter nog een maand of twee extra geduld te moeten hebben.

Samsung Galaxy Watch 4 Wear OS smartwatches

Naast de tweetal opvouwbare smartphone modellen zal Samsung ook twee nieuwe smartwatches aankondigen. De Galaxy Watch 4 zal de twee jaar oude Watch Active 2 opvolgen. De Watch 4 Classic wordt de opvolger van de vorig jaar gelanceerde Watch 3. Laatstgenoemde wordt voorzien van een roterende ring, wat bijdraagt aan een intuïtieve bediening.

Voor het eerst zullen beide nieuwe slimme horloges van Samsung draaien op het Google Wear OS. Voorheen draaide de smartwatches op Samsung’s Tizen OS. Dankzij het nieuwe besturingssysteem zullen gebruikers kunnen profiteren van alle voordelen die het Wear OS van Google te bieden heeft.

Ten slotte zal Samsung naar verwachting een nieuw setje oordopjes presenteren. Deze zullen uiteraard ook in combinatie met de nieuwe opvouwbare telefoons en smartwatches te gebruiken zijn. De Galaxy Buds 2 worden minder geavanceerd dan de begin dit jaar uitgebrachte Galaxy Buds Pro. Dit zal tevens resulteren in een iets lagere verkoop prijs, desondanks zullen de oortjes wel voorzien worden van Active Noice Cancelling technologie.

Prijzen & beschikbaarheid

Vermoedelijk zullen de nieuwe producten al direct na de product presentatie te bestellen zijn als preorder. Op vrijdag 27 augustus zal de lancering plaatsvinden. De verwachte prijzen, geheugen configuraties en kleuren zijn als volgt:

• Samsung Galaxy Z Fold3 12GB/256GB prijs: €1.900

• Samsung Galaxy Z Fold3 12GB/512GB prijs: €2.000

• Kleuren: zwart, zilver en donkergroen

• Samsung Galaxy Z Flip3 8GB/128GB prijs: €1.100

• Samsung Galaxy Z Flip3 8GB/256GB prijs: €1.150

• Kleuren: zwart, creme, donkergroen, lichtpaars

• Custom kleuren: grijs, wit en roze

• Samsung Galaxy Watch4 40mm prijs: €280

• Samsung Galaxy Watch4 44mm prijs: €310

• Kleuren: zwart, zilver, donkergroen en roze

• Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm prijs: €380

• Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm prijs: €410

• Kleuren: zwart, zilver en wit

• Samsung Galaxy Buds2 : €160

• Kleuren: zwart, wit, olijfgroen en lichtpaars