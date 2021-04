Samsung ontwikkelt Armor Frame voor Galaxy Z Flip en Z Fold Samsung vraagt handelsmerk aan voor 'Armor Frame'. Een extra sterk smartphone frame, waarschijnlijk voor de opvouwbare smartphone modellen.

In de zomer van 2021 zal Samsung haar nieuwe opvouwbare smartphones introduceren. Verwacht wordt dat Samsung de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 gelijktijdig zal introduceren. De afgelopen periode is er al veel geschreven over de mogelijke verbeteringen van deze nieuwe modellen. Eén van de focuspunten van Samsung is en blijft de duurzaamheid. Zo paste Samsung afgelopen jaar voor het eerst UTG (Ultra Thin Glass) toe, om het scherm extra krasbestendig te maken.

Het lijkt erop dat Samsung dit jaar ten minste één van haar vouwbare modellen wil voorzien van een extra sterk frame, dat door Samsung ook wel ‘Armor Frame’ wordt genoemd. Dit blijkt uit een handelsmerk dat Samsung heeft aangevraagd in Korea, Europa én Amerika.

Samsung Armor Frame voor opvouwbare smartphones

Op dinsdag 13 april 2021 heeft Samsung Electronics een trademark aangevraagd voor de benaming ‘Armor Frame’. Het handelsmerk werd allereerst in thuisland Korea aangevraagd, bij de Korean Intellectual Property Office (KIPO). Dezelfde dag is de aanvraag ook ingediend bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en bij de United States Patent and Trademark Organisation (USPTO).

De trademark is gecategoriseerd als Class 9, met een korte omschrijving: ‘smartphones; smartphone frames’.

Samsung Armor Frame trademark description: ‘smartphones; smartphone frames’.

Uit de documentatie blijkt dat het gaat om een nieuwe type smartphone frame. Het Engelse woord ‘Armor’ betekent in het Nederlands ‘pantser, harnas, schild’, wat erop duidt dat het om een extra sterk frame gaat.

Samsung heeft door de jaren heen verschillende soorten smartphone frames ingezet, van kunststof tot metaal en aluminium. Laatstgenoemde wordt gebruikt voor de topmodellen binnen de Samsung Galaxy line-up, denk aan de Galaxy S21 serie, maar bijvoorbeeld ook de Galaxy Z Fold 2 en de Galaxy Z Flip.

Het grootste nadeel van een aluminium frame is dat deze na verloop van tijd minder stijf wordt, waardoor deze z’n kracht verliest. Wellicht dat dit Samsung ertoe heeft bewogen om het frame van haar nieuwe opvouwbare smartphones aan te passen en te verbeteren. Er gaan al langer geruchten dat de schermranden verder verkleind zullen worden, waardoor ook het frame en mogelijk ook het scharnier herzien moet worden.

Het is nog onbekend van welk materiaal het ‘Armor Frame’ wordt vervaardigd. Mogelijk gaat het om een extra robuust frame, dat voldoet aan de militaire MIL-STD-810G standaard en zodoende extra schokbestendig is. Een andere mogelijkheid is dat Samsung kiest voor een soort Carbon of Titanium, hoewel dit duurder is dan aluminium is het ook een stuk lichter en dunner. Hiermee zou tegelijkertijd één van de belangrijkste nadelen van opvouwbare smartphones kunnen worden opgelost. Vooral de Galaxy Z Fold 2 voelt na verloop van tijd behoorlijk zwaar aan in je handen. Door een lichter, en tevens sterker frame toe te passen kan dit euvel verholpen worden.

Welke Samsung smartphones krijgen een Armor Frame?

Uiteraard staat er bij de trademark niet vermeld dat Samsung het ‘Armor Frame’ voor haar opvouwbare modellen wil gaan inzetten. Toch lijkt dit wel het meest waarschijnlijk. Ten slotte is de Galaxy S21 serie al officieel geïntroduceerd en een nieuwe Galaxy Note hoeven we dit jaar niet meer te verwachten. Alle aandacht gaat nu uit naar de nieuwe opvouwbare smartphone modellen van Samsung.

In augustus 2021 zal Samsung naar verwachting zowel de Galaxy Z Flip 3 als Galaxy Z Fold 3 aankondigen. Het blijft vooralsnog onbekend of Samsung het Armor Frame voor beide modellen zal toepassen. Logischerwijs zal deze in ieder geval worden gebruikt voor de grote en dure Galaxy Z Fold 3. Het is echter zeker niet uitgesloten dat Samsung ook het clamshell model van een Armor Frame wil voorzien, net zoals Samsung de Z Flip ook heeft uitgerust met Ultra Thin Glass.

Ook qua tijdslijn is het aannemelijk dat deze aanvraag bedoelt is voor de komende opvouwbare modellen van Samsung. Doorgaans begint de Koreaanse fabrikant enkele maanden voor de officiële introductie met het vastleggen van belangrijke benamingen, die dan later in de marketing gebruikt kunnen worden. Zo geschiedde het bijvoorbeeld ook bij de aanvraag voor UTG, die eveneens zo’n drie maanden voor het Galaxy Unpacked launch event werd aangevraagd. Met een extra sterk frame kan Samsung de concurrentie een stap voorblijven.

Ten slotte worden er steeds meer opvouwbare smartphone modellen aangekondigd, ook door andere merken. Onlangs werden de Huawei Mate X2 en Xiaomi Mi Mix Fold geïntroduceerd voor de Chinese markt. Ook Oppo en Vivo zullen naar verluidt binnenkort hun eerste opvouwbare modellen aankondigen. Hoewel ook Apple een opvouwbaar smartphone model in ontwikkeling heeft, is de verwachting dat de ontwikkeling van de iPhone Flip nog wat langer zal duren.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Armor Frame in Amerika en in Europa.