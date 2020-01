Samsung UTG logo vastgelegd voor display van Galaxy Z Flip De nieuwe Samsung Galaxy Z Flip opvouwbare telefoon krijgt een uiterst krasbestendig Ultra Thin Glass display. Zie hier het bijbehorende logo.

Het aftellen is begonnen… over minder dan twee weken zal Samsung het Galaxy Unpacked 2020 evenement organiseren in San Francisco. Vanzelfsprekend zal tijdens het persevent aandacht uitgaan naar de nieuwe S-serie smartphones, die dit jaar uit een drietal Galaxy S20 modellen zal bestaan. Daarnaast zal de Koreaanse fabrikant haar tweede opvouwbare smartphone introduceren, de Samsung Galaxy Z Flip krijgt een clamshell design – vergelijkbaar met de Motorola RAZR.

In december vorig jaar wist LetsGoDigital te onthullen dat deze vouwtelefoon – toen nog bekend onder de naam Galaxy Fold 2 – over een Ultra Thin Glass (UTG) display zal beschikken. Nadien is deze informatie door meerdere bronnen bevestigd. Dit wordt misschien wel de belangrijkste verbetering ten opzichte van de Galaxy Fold. De Fold werd voorzien van een polymeer kunststof scherm, dat relatief snel krast. Door gebruik te maken van een ultradun glazen display zal de krasbestendigheid aanzienlijk verhoogd worden.

Samsung Galaxy Z Flip krijgt krasbestendig flexibel scherm

Op 30 januari 2020 heeft Samsung Electronics ook het bijbehorende logo gedeponeerd bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Het logo bestaat uit dikke zwarte letters, waarbij de onderkant van de G in het blauw is afgebeeld. Dit is op een dusdanig wijze gedaan dat het direct doet denken aan een opvouwbaar display.

Dat Samsung nu ook een logo heeft gedeponeerd voor UTG duidt erop dat dit inderdaad een belangrijk speerpunt is voor de Galaxy Z Flip. Het ligt voor de hand dat ook toekomstige opvouwbare telefoons van Samsung gebruik zullen maken van deze displaytechnologie. De verwachting is dat Samsung in de tweede helft van 2020 nóg een vouwtelefoon zal introduceren, mogelijk de Galaxy Z Fold.

Hoewel glas zich moeilijk laat buigen heeft Samsung een flexibel display ontwikkelt van Ultra Thin Glass. Dit is minder dan 100 micrometer (µm) dik, mogelijk gaat het zelfs om een 30 µm display – dat is net zo dik als een mensenhaar. UTG displays zien er mooier uit en zijn bovendien beduidend krasbestendiger. Er zit echter ook een keerzijde aan, het is namelijk lastiger om te produceren en is bovendien kostbaarder.

Ondanks de hogere kostprijs gaat men er vanuit dat de Z Flip beduidend goedkoper wordt dan de Fold. Waarschijnlijk krijgt het vouwtoestel een vanaf prijs van zo’n €1500 – dat is ruwweg €500 goedkoper dan z’n grotere broer. Ook over het design en de specs is inmiddels al veel bekend.

Eerder deze maand heeft LetsGoDigital een serie hoge resolutie renders gepubliceerd van de Galaxy Z Flip. Naderhand zijn ook de officiële beelden uitgelekt, welke overigens opmerkelijk veel overeenkomsten vertonen met ons concept. Bovendien werd bekend dat je opvouwbare telefoon mogelijk al vanaf 14 februari kunt kopen. Dat zou betekenen dat de Z Flip nog eerder in de winkels ligt dan de RAZR.

Op 11 februari vindt de persconferentie plaats, dan zal Samsung ongetwijfeld alle details onthullen. Het evenement is te volgen via een live stream, die om 20:00 Nederlandse tijd van start gaat.

