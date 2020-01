Galaxy Z Flip kopen vanaf Valentijnsdag 2020 Eerste officiële beelden van Samsung Galaxy Z Flip zijn inmiddels beschikbaar. Mogelijk kun je de nieuwe opvouwbare telefoon al kopen vanaf 14 februari.

Toon pagina inhoud

Enkele weken geleden heeft LetsGoDigital samen met Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, de verwachte Samsung Galaxy Z Flip in beeld gebracht door 3D renders en een animatie video te maken van de nieuwe klaptelefoon van Samsung. Gisteren zijn ook de eerste officiële afbeeldingen op het internet verschenen, waardoor we inmiddels een zeer gedetailleerd beeld hebben van de nieuwe opvouwbare Samsung telefoon. De beelden komen opvallend goed overeen met het 3D concept van Snoreyn.

De Samsung Galaxy Z Flip wordt de eerste vouwtelefoon waarbij er gebruik wordt gemaakt van Ultra Thin Glass. Het ultradunne glas is beduidend krasbestendiger dan het polymeer kunststof scherm van de Galaxy Fold. De nieuwe smartphone krijgt ook een andere vormfactor, uitgevouwen beschik je over een 6,7-inch Dynamic AMOLED display. Het wordt tevens de eerste opvouwbare telefoon met een punch-hole camera, waar een 10 megapixel selfiecamera in verwerkt wordt.

Naast het grote flexibele scherm is er ook een 1,06” front-display ingebouwd. Dit scherm dient voor het weergeven van de tijd, datum, batterijindicator en notificaties. Ook kun je dit display gebruiken als viewfinder, waardoor je de dubbele camera ook kunt gebruiken voor het maken van selfies. Het gaat om een tweetal 12 megapixel camera’s met een groothoek- en ultragroothoeklens.

Aan de zijkant zal een capacitieve vingerafdrukscanner worden ingebouwd. De Z Flip zal wireless opladen ondersteunen en waarschijnlijk zal ook omgekeerd draadloos opladen tot de mogelijkheden behoren. De opvouwbare smartphone ondersteunt snelladen met een laadvermogen van 15W.

Wanneer kun je de Samsung Galaxy Z Flip kopen?

In de wandelgangen wordt er al enige tijd over gesproken dat de Galaxy Z Flip nog eerder verkrijgbaar zal zijn dan de drietal nieuwe Galaxy S20 smartphones. Al deze toestellen zullen op 11 februari officieel worden aangekondigd tijdens het Galaxy Unpacked 2020 evenement in San Francisco.

Verwacht wordt dat consumenten direct na de presentatie al een preorder kunnen plaatsen voor de S20 / S20+ en S20 Ultra. Waarschijnlijk zal de daadwerkelijke lancering van deze telefoons op vrijdag 28 februari / 6 maart plaatsvinden. Als de Z Flip release inderdaad eerder gepland staat zal dit toestel natuurlijk bijzonder snel beschikbaar zijn. Sterker nog, het ligt voor de hand dat de klaptelefoon van Samsung dan nog eerder verkrijgbaar zal zijn dan de Motorola RAZR 2019.

Volgens de laatste informatie zou Samsung voornemens zijn om de Flip telefoon op Valentijnsdag uit te brengen. Vanaf 14 februari 2020 – slechts drie dagen na de officiële introductie – kun je de telefoon in Amerika kopen, exclusief via AT&T. De adviesprijs zou rond de $1400 USD bedragen. Of Samsung haar klaptelefoon gelijktijdig ook in andere landen uitbrengt, of dat de rest van de wereld nog even wat langer geduld moet hebben is nog onbekend.

De nieuwe opvouwbare telefoon wordt uitgebracht in drie standaard kleuren: paars, zwart en goud. Daarnaast worden er een aantal Limited Edition kleurvariaties verwacht, die in samenwerking met providers worden gelanceerd.

Normaliter wordt eerst een preorder periode vastgesteld, daar lijkt in dit geval dus slechts enkele dagen sprake van te zijn. Toch kan dit gerucht wel eens kloppen, temeer omdat Lenovo de release van de Motorola RAZR heeft uitgesteld. Zodoende kan de Samsung Galaxy Z Flip toch ineens de eerst verkrijgbare opvouwbare telefoon met een clamshell ontwerp worden. Dit kan natuurlijk een positieve invloed hebben op de verkoopaantallen.

Bovendien lijkt Samsung zich met de Z Flip te willen richten op (jonge) vrouwen. Door de telefoon op Valentijnsdag uit te brengen kan een extra verkoop boost gecreëerd worden. We zullen het moeten afwachten, maar het is dus zeker niet ondenkbaar dat je vanaf maart een tweetal opvouwbare telefoon modellen kunt kopen in Nederland.

Beide toestellen zijn van Samsung welteverstaan: de Samsung Galaxy Fold en de Galaxy Z Flip. Eerstgenoemde model is op 10 januari 2020 in de verkoop gegaan in Nederland voor een adviesprijs van €2.020. De Z Flip zal (aanzienlijk) goedkoper worden, hoewel ik persoonlijk betwijfel of de adviesprijs daadwerkelijk op $1400 / €1400 uitkomt. Ik verwacht eerder een verkoopprijs van zo’n €1600.

Op dinsdag 11 februari 2020 zal het Galaxy Unpacked Evenement live te volgen zijn, via een livestream. Het persevenement gaat om 20:00 Nederlandse tijd van start en vindt plaats bij het Palace of Fine Arts, een monumentaal neoklassiek bouwwerk in San Francisco, in de Amerikaanse staat Californië.

Getoonde render afbeeldingen zijn afkomstig van Evan Blass.