Op 11 februari zal Galaxy Unpacked 2020 plaatsvinden in San Francisco. Tijdens dit persevenement zal Samsung de nieuwe Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra modellen onthullen. Gelijktijdig zal ook de langverwachte Galaxy Z Flip officieel geïntroduceerd worden. Dit wordt echter geen directe opvolger van de Galaxy Fold, Samsung’s eerste opvouwbare telefoon vouwt namelijk uit in de breedte. Terwijl de Z Flip een horizontale vouwlijn heeft, waardoor je uitgevouwen over een extra lang display beschikt. Desalniettemin zijn er meerdere signalen uit de industrie die erop wijzen dat Samsung in 2020 ook een opvolger van de Fold zal uitbrengen. Wat mag je verwachten van dit toestel?

Over de naam bestaat overigens nog altijd onduidelijkheid. Bij gebrek aan een officiële benaming lees je vaak over de ‘Fold 2’, maar het is ook goed mogelijk dat Samsung dit toestel onderbrengt binnen de nieuwe Galaxy Z-serie, wat zou kunnen resulteren in de Galaxy Z Fold.

Wanneer wordt de Galaxy Z Fold verwacht?

Het ligt voor de hand dat deze vouwtelefoon in het derde kwartaal van 2020 geïntroduceerd wordt. Zodoende kan Samsung de cyclus die het al jaren succesvol aanhoudt met de Galaxy S- en Note serie voortzetten. Deze topmodellen worden eveneens in het respectievelijk 1ste en 3de kwartaal geïntroduceerd.

Bovendien zal concurrent Huawei dezelfde strategie volgen. De Chinese smartphonefabrikant zal in maart de Mate Xs lanceren, die veel gelijkenissen heeft met de Mate X van vorig jaar. Het is de verwachting dat Huawei in het 3de kwartaal nog een opvouwbare smartphone zal introduceren, over de vormfactor van dit toestel is nog geen informatie bekend. Hoe dan ook, het zal de druk bij Samsung opvoeren om rond dezelfde periode ook een nieuw vouwbaar model in de markt te zetten.

Net zoals de Z Flip gelijktijdig geïntroduceerd wordt met de nieuwe S-serie smartphones, is het zeker niet ondenkbaar dat de Samsung Galaxy Z Fold (of de Galaxy Fold 2) gelijktijdig met de nieuwe Note 20 smartphones onthuld wordt. Temeer omdat er inmiddels meerdere bronnen zijn geweest die spreken over de integratie van een S Pen. Deze styluspen is al jaren hét icoon van de befaamde Note-serie van Samsung.

Opvolger Galaxy Fold krijgt een styluspen

De berichtenstroom omtrent een opvouwbare Samsung smartphone met S Pen kwam in juni 2019 op gang toen het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium The Elec sprak over de opvolger van de Galaxy Fold. De vernieuwde vouwtelefoon zou een 8-inch flexibel scherm krijgen en ondersteuning bieden voor de S Pen.

In oktober 2019 kon je op LetsGoDigital lezen over een Galaxy Note Fold met styluspen, aan de hand van een ingediend patent van Samsung Electronics. De gepatenteerde technologie maakt het mogelijk om de stylus ook op de vouwlijn te kunnen gebruiken. Zodoende kun je bijvoorbeeld moeiteloos icoontjes van het ene schermdeel naar het andere brengen – zonder dat ze haperen als ze over de vouwlijn bewegen.

Het is een logische beslissing van Samsung om een vouwtelefoon met styluspen te introduceren. Ten slotte zijn Note-liefhebbers erg gesteld op de S Pen. Bovendien is deze doelgroep bereid om een behoorlijk bedrag voor hun mobiele telefoon te betalen, het zijn dan ook potentiele kopers van Samsung’s futuristische vouwtelefoons. Je kunt het natuurlijk zien als een vorm van kannibalisme, maar door Note-gebruikers over de streep te trekken zal Samsung de opvouwbare telefoon bij een groter publiek onder de aandacht kunnen brengen.

Huawei heeft overigens ook al eens een octrooi ingediend voor een Mate X opvouwbare smartphone met stylus pen. Het is zeker niet ondenkbaar dat meer smartphonefabrikanten hier in de toekomst voor zullen kiezen, temeer omdat je een groot scherm zeer accuraat kunt bedienen met een stylus. Ook is het absoluut een toegevoegde waarde bij het maken van notities of schetsen.

Specificaties van de Samsung opvouwbare telefoon

De Z Flip wordt het goedkopere model, dit toestel wordt zeer waarschijnlijk aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 855 chipset. Het ligt voor de hand dat Samsung bij de Galaxy Z Fold kiest voor de nieuwere Snapdragon 865. Mogelijk dat het geheugen van 12GB RAM / 512GB opslagruimte gelijk blijft. Verder mag je er vanuit gaan dat er ook een 5G model gelanceerd wordt, net zoals er ook een Fold 5G is uitgebracht.

Verwacht wordt dat de Galaxy Z Flip Samsung’s eerste vouwtoestel wordt met een ultra thin glass display. Deze is beduidend krasbestendiger dan het polymeer kunststof scherm van de Samsung Galaxy Fold. Logischerwijs wordt het vernieuwde type scherm ook toegepast bij de Z Fold.

Wat betreft het camerasysteem, hier blijft nog veel onduidelijkheid over. De huidige opvouwbare telefoon van Samsung beschikt over maar liefst 6 digitale camera’s. Eén aan de voorzijde, twee aan de binnenzijde en drie op de achterzijde. Vermoedelijk zal het nieuwe toestel ook over een behoorlijk aantal camera’s beschikken. Er is natuurlijk de hoop dat Samsung net als bij de Galaxy S20 Ultra zal kiezen voor een 108 megapixel camera en een zoomlens. Maar of dit ook werkelijk het geval zal zijn, dat is vooralsnog totaal onduidelijk.

Ten slotte had de Fold een gelijkwaardige triple-camera setup als de S10 / S10 Plus, en dus niet zoals het topmodel de S10 5G met quad-camera. Het lijkt dan ook waarschijnlijker dat Samsung ditmaal opnieuw kiest voor een vergelijkbaar camerasysteem als de S20 / S20+. Beide zullen vermoedelijk beschikken over een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultra-groothoekcamera en een 64 megapixel telefoto camera met 3x optische zoom en 30x digitale zoom. Ook zal 8K video @ 30fps tot de mogelijkheden behoren.

Mogelijk dat de vernieuwde variant ook over een kleinere notch zal beschikken. In het 7,3-inch display van de Fold is aan de rechterbovenzijde een vrij brede inkeping gemaakt voor de tweetal camera’s. Het is goed mogelijk dat Samsung deze notch wil verkleinen of er een verticale notch van wil maken, zoals eerdere patenten hebben uitgewezen.

Er is overigens ook nog sprake geweest van een Samsung opvouwbare smartphone met een soortgelijk design als de Huawei Mate X. Oftewel, als je de smartphone opvouwt bevindt het flexibele scherm aan de buitenzijde. In maart 2019 rapporteerde het Amerikaanse financiële en zakelijke nieuwsmedium Bloomberg dat Samsung inmiddels over zo’n prototype beschikt en voornemens is om dat toestel in 2020 te lanceren. Of dat betekent dat Samsung dit jaar maar liefst drie vouwbare modellen zal presenteren, dat blijft vooralsnog onduidelijk.

