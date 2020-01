Galaxy Z de nieuwe opvouwbare telefoon in de Samsung Z-serie In februari 2020 wordt de Samsung Galaxy Z serie geïntroduceerd. Wat mogen we van deze line-up verwachten en welke telefoons zijn er nu in ontwikkeling?

Tien dagen geleden wist LetsGoDigital te melden dat Samsung Bloom niet de naam wordt van Samsung’s flip telefoon. Uit betrouwbare bron hadden wij vernomen dat de nieuwe klaptelefoon de naam Galaxy Fold Z of Galaxy Flip Z zou krijgen. Nog geen 24 uur later wist Ice Universe via Twitter te melden dat het zou gaan om de Galaxy Z Flip. De nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung zal op 11 februari tijdens Galaxy Unpacked 2020 geïntroduceerd worden, gelijktijdig met de nieuwe Galaxy S20 serie.

Gisteren is er een nieuwe foto op het internet verschenen waarop ‘Galaxy Z’ geschreven staat, zonder toevoeging welteverstaan. Direct daaronder wordt een opvouwbare telefoon getoond die opvouwt in een ‘Z’ vorm. Oftewel, het toestel heeft twee vouwlijnen dat zigzaggend opgevouwen kan worden. De foto zou gemaakt zijn in een kantoortuin van een test omgeving van Samsung.

De afbeelding heeft in de online journalistiek behoorlijk wat stof doen opwaaien; zal Samsung voornemens zijn om dit jaar meerdere opvouwbare telefoon modellen uit te brengen? Ten slotte zijn er al een serie foto’s gelekt van de verwachte Galaxy Z Flip, dit toestel krijgt een klaptelefoon ontwerp en zal dus niet over twee vouwlijnen beschikken, deze indruk geeft de getoonde foto echter wel. Met name aan de binnenzijde van de Z, daar waar het display licht afgeeft in de ruimte. Het gaat dan ook overduidelijk om een ander model dan we tot op heden hebben gezien van het merk Samsung.

Concurrent Huawei maakte enige tijd geleden duidelijk dat de Mate Xs in maart 2020 zal arriveren, dit wordt een vernieuwde variant van de bestaande Huawei Mate X vouwtelefoon. In de tweede helft van het jaar zal de Chinese fabrikant nóg een opvouwbare smartphone introduceren, het is echter nog onbekend om wat voor een model het zal gaan. Zodoende rijst de vraag; zal Samsung dit jaar ook nog een extra opvouwbaar model uitbrengen? En zo ja, wat voor een toestel wordt dit?

Samsung Galaxy Z-serie

Uit de naam ‘Galaxy Z’ valt op te maken dat de Koreaanse fabrikant haar nieuwe mobiele vouwtoestellen waarschijnlijk binnen de Z-serie wil gaan onderbrengen. Marketingtechnisch natuurlijk een slimme zet, ten slotte is de lancering van de Galaxy Fold allerminst soepel verlopen. Door een nieuwe naamstrategie uit te rollen blijft het verleden het verleden en kan er een nieuwe weg worden ingeslagen.

Maar waarom de letter Z, heeft Samsung ook een vouwtelefoon in ontwikkeling die uitvouwt in een Z-vorm? Wordt de Galaxy Z soms het topmodel? In augustus 2019 rapporteerde LetsGoDigital al over een patent van Samsung voor een Galaxy telefoon met Z-Fold design. Deze benaming hadden we destijds verzonnen, aan de hand van de vormfactor.

Het toestel had namelijk een dubbele vouwlijn (bi-fold), die in de vorm van een Z op te vouwen is – gelijk aan de foto die gisteren op het internet verscheen. Doordat de smartphone dubbel vouwbaar is beschik je uitgevouwen over een groot formaat tablet, ideaal om te multitasken. De getoonde 3D renders in deze publicatie zijn gebaseerd op dit bewuste model.

Toch lijkt het ons niet waarschijnlijk dat Samsung dit toestel daadwerkelijk op korte termijn zal introduceren. Daarvoor lijkt de tijd simpelweg nog niet rijp te zijn. De toepassing van een duurzaam flexibel scherm blijkt een enorme uitdaging te zijn, dat heeft de Galaxy Fold wel bewezen. Niet alleen de Fold kreeg te maken met problemen, want ook de Huawei Mate X en de Motorola RAZR opvouwbare smartphones hebben de oorspronkelijke release datum niet gehaald.

Om nu al een opvouwbare smartphone met twee vouwlijnen uit te brengen, dat is misschien nog wat te veel gevraagd. Zo hebben we ook niets meer gehoord van de dubbel opvouwbare smartphone van Xiaomi, waar begin vorig jaar een prototype van getoond werd.

Bovendien ligt het in de lijn der verwachtingen dat de getoonde Galaxy Z een duurder model wordt dan de Fold. Hierdoor zal er ook minder vraag zijn naar het product. Over een jaar of twee zal dat waarschijnlijk anders zijn, tegen die tijd ligt de kostprijs beduidend lager, waardoor opvouwbare telefoons een vergelijkbare prijs krijgen als een reguliere high-end smartphone.

Het is natuurlijk wel mogelijk dat Samsung inmiddels een prototype heeft ontwikkelt van zo’n bi-fold smartphone. Wellicht dat deze zelfs tijdens MWC 2020 aan een beperkt publiek getoond wordt. Net zoals Samsung tijdens CES 2020 achter gesloten deuren ook een uittrekbare Galaxy telefoon heeft getoond aan een geselecteerd gezelschap. Of deze smartphone straks ook binnen de nieuwe Galaxy Z-serie wordt uitgebracht is vooralsnog onbekend, maar zeker niet ondenkbaar.

Nieuwe president voor Samsung’s mobiele divisie

En wat mogen we verder verwachten? Want een nieuwe telefoonserie begin je natuurlijk niet voor één model. Bovendien heeft Samsung Korea vandaag middels een persbericht aangekondigd een nieuwe president te hebben aangesteld voor de Mobile Communication Business bij Samsung Electronics. Sinds 2015 was DJ Koh (voluit DongJin Koh) president van Samsung’s mobiele divisie.

DJ Koh was dan ook degene die steevast op het podium verscheen als er een nieuwe high-end Galaxy smartphone geïntroduceerd werd. Deze taak wordt nu overgenomen door de 52-jarige Roh Tae-moon. DJ Ko zal zich op zijn beurt gaan richten op het creëren van meer synergie tussen de verschillende divisies.

Roh Tae-moon heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met de ontwikkeling van de Galaxy smartphone-serie. Eind 2018 werd hij aangesteld als vice-president, sindsdien werkte hij direct onder DJ Koh. Zijn jonge geest moet ervoor zorgen dat de organisatie nieuw leven wordt ingeblazen, met de introductie van spannende en uitdagende telefoonmodellen met innovatieve en vernieuwde functies. Volgende maand zullen we waarschijnlijk kennis maken met zijn presentatiekunsten, want de kans is groot dat Roh Tae-moon op het podium verschijnt om de Galaxy Z Flip en de Samsung Galaxy S20 serie te introduceren.

Samsung hoofdkantoor realiseert zich terdege dat de concurrentie vanuit China sterk toeneemt. Waar Chinese smartphonefabrikanten zich in eerste instantie met name op de lokale markt richtte, hebben veel Chinese merken inmiddels de oversteek gemaakt naar andere continenten, waaronder Europa. Met de komst van flexibele schermen heeft Samsung als displayfabrikant natuurlijk nog wel wat streepje voor. Het is dan ook een logisch besluit van de Koreaanse fabrikant om juist op dit punt verder te innoveren.

Samsung Galaxy Z Fold en Galaxy Z Note

Het is goed mogelijk dat de opvolger van de Galaxy Fold in de tweede helft van 2020 geïntroduceerd zal worden onder de naam Galaxy Z Fold. Het ligt voor de hand dat deze smartphone qua design voortborduurt op het bestaande model. Zo rapporteerde LetsGoDigital in augustus 2019 al over een Samsung Galaxy Fold 2 met een kleinere notch, dit toestel zou een logische opvolger kunnen zijn. Temeer omdat deze vouwtelefoon verder een nagenoeg identiek ontwerp had.

Mogelijk dat Samsung ook voornemens is om op den duur een Galaxy Z Note uit te brengen. In oktober heeft de Koreaanse fabrikant een patent toegewezen gekregen voor een opvouwbare telefoon met styluspen. De S Pen zou zelfs te gebruiken zijn op de vouwlijn. Met de bestaande Note-serie heeft Samsung al jaren succes, ook zijn er verschillende Samsung tablets verkrijgbaar met een stylus pen. Het zou dan ook een zeer logisch besluit zijn van Samsung om de S Pen ook toe te voegen aan haar nieuwe Galaxy Z line-up voor opvouwbare smartphones.

Een flexibel scherm kun je natuurlijk niet alleen gebruiken voor een opvouwbare smartphone. Dergelijke type displays kunnen bijvoorbeeld ook worden toegepast bij wrap-around smartphones, zoals de Xiaomi Mi Mix Alpha. Samsung heeft de afgelopen jaren ook verschillende ontwerpen laten vastleggen voor telefoons met een doorlopend scherm tot aan de achterzijde. Persoonlijk zie ik wat minder toekomst in dit soort ontwerpen, met name omdat dit soort modellen behoorlijk kwetsbaar zijn, ten slotte moet je het toestel altijd op het scherm laten rusten. Maar je weet maar nooit waar de toekomst ons brengt. Zo werd er laatst gesproken over een display met nano-diamanten, dit zou het scherm uiterst krasbestendig maken.

Het blijft vooralsnog afwachten welke nieuwe modellen Samsung in 2020 zal uitbrengen. In ieder geval lijkt de Koreaanse fabrikant de eerste ter wereld te worden die twee totaal verschillende type opvouwbare smartphones in het verkoopprogramma opneemt. Met de Z Flip wordt een hele andere doelgroep aangesproken als met de Fold. Bovendien lijkt de nieuwe vouwtelefoon beduidend goedkoper te worden dan het eerste model, sommige geloven zelfs dat deze opvouwbare telefoon een prijs krijgt van minder dan $1000 USD. Persoonlijk verwacht ik dat de prijs -in ieder geval in Nederland/Europa- behoorlijk wat hoger uitvalt, volgende maand weten we hier ongetwijfeld meer over.

Om een idee te krijgen, de Galaxy Fold is eerder deze maand in Nederland in de verkoop gegaan voor een adviesprijs van €2.020. Je hoeft overigens niet te denken dat je deze telefoon tegenkomt als je de BCC of MediaMarkt binnenloopt, want het toestel is exclusief verkrijgbaar via de Samsung Store, KPN en T-Mobile.

Dit zal in de toekomst ongetwijfeld gaan veranderen. Verwacht wordt dat deze trend in 2021 zal beginnen, tegen die tijd zal het aanbod opvouwbare telefoons serieuzere vormen gaan aannemen. Vanzelfsprekend wordt dan ook het aantal verkooppunten vergroot, waardoor je in meer winkels een opvouwbare smartphone kunt uittesten en kopen.

We zijn in ieder geval erg benieuwd wat de nieuwe Galaxy Z serie en de aanstelling van een nieuwe CEO zal gaan betekenen voor Samsung en uiteindelijk natuurlijk voor de consument.

