Samsung Galaxy Buds Pro draadloze oordopjes Samsung heeft de Galaxy Buds Pro aangekondigd met intelligente ANC technologie, leveren een betere gesprekskwaliteit en meer connectiviteitsopties.

Gelijktijdig met de Galaxy S21 smartphone serie heeft Samsung ook enkele accessoires uitgebracht, waaronder de Galaxy SmartTag Bluetooth tracker en de Galaxy Buds Pro draadloze oordopjes. De oortjes hebben een vernieuwd design, geïnspireerd op de bestaande Galaxy Buds Live en Buds+ modellen. Het nieuwe design moet bijdragen aan een betere pasvorm en zijn bovendien minder goed zichtbaar in je oor. Ook leveren de oordopjes een betere geluidskwaliteit, met meer connectiviteitsopties dan voorheen.

Ongeacht of je de oordopjes gebruikt tijdens het hardlopen of om podcasts te luisteren in de auto, de Samsung Galaxy Buds Pro leveren een goede audiokwaliteit ongeacht de omstandigheden. De Bluetooth oortjes hebben een woofer van 11 mm voor diepere bassen en een 6,5 mm tweeter voor rijke hoge tonen. Zo ontstaat een dynamische en uitgebalanceerde sound, ongeacht het muziek genre dat je luistert.

Tegelijkertijd zijn oordopjes niet langer alleen voor entertainment belangrijk, ook zijn ze essentieel geworden op de (virtuele) werkvloer. Voor een optimale gesprekskwaliteit zijn de nieuwe Galaxy Buds uitgerust met drie microfoons. Ongeacht de achtergrondgeluiden is je stem altijd duidelijk te horen, mede doordat een van de microfoons een hoge signaal-ruisverhouding (SNR) heeft. Verder zorgt Voice Pickup Unit (VPU) ervoor dat je stem nog eens extra duidelijk op de voorgrond treedt. Met de nieuwe Wind Shield-technologie heeft wind weinig kans, waardoor je telefoongesprekken altijd helder klinken.

Samsung Buds Pro met intelligente Active Noise Cancelling technologie

Om alleen te horen wat je wilt horen en de rest weg te filteren hebben de Galaxy Buds Pro de meest intelligente Active Noise Cancelling (ANC) mogelijkheden van alle draadloze oordopjes. Als je moet focussen op werk -of juist lekker wilt relaxen- kun je omgevingsgeluiden tot 99% reduceren en het geluid precies zo afstemmen als jij dat wilt.

Met Ambient Sound heb je de keuze om geluiden van dichtbij met meer dan 20 decibel te versterken. Bovendien werken ANC en Ambient Sound automatisch samen door het geluid zo aan de omgeving aan te passen dat het de audio-ervaring optimaliseert. De oordopjes herkennen bijvoorbeeld dat jij praat en switchen automatisch tussen het versterken en filteren van geluiden naar gelang de situatie. Ook zetten de vernieuwde Galaxy Buds de muziek vanzelf zachter als jij het woord neemt, ook als je Ambient Sound gebruikt of ANC uit hebt staan.

Switchen tussen verschillende Samsung Galaxy apparaten

De Samsung Galaxy Buds Pro kun je eenvoudig verbinden met je Galaxy smartphones en tablets. Kijk je bijvoorbeeld op je Galaxy Tab S7 een video met je Galaxy Buds Pro in en krijg je ondertussen een telefoontje? Dan pauzeert de functie Auto Switch de video direct en kun jij de oproep beantwoorden op je telefoon, waarbij de oortjes zorgen voor een goede gesprekskwaliteit. Zodra het gesprek voorbij is, begint de video weer te spelen en hoor je het bijpassende geluid via je oordopjes.

De Galaxy Buds Pro vormen een goede combinatie met de nieuwe Galaxy S21. Door ze te linken creëer je een multidimensionaal geluid via 360 Audio met Dolby Head Tracking technologie. De oordopjes beschikken verder over een Game Mode, waardoor gamen op de Galaxy S21 nog leuker en intenser is dan voorheen.

Hoe je de Galaxy Buds ook gebruikt, over de batterijduur hoef je je geen zorgen te maken. Volledig opgeladen kun je de oordopjes tot 8 uur gebruiken en bovendien beschik je over 20 uur aan reservevermogen in de draadloze oplaadcase. Zelfs als je ANC gebruikt heb je nog steeds 5 uur afspeeltijd met 13 extra uur in de case. Als je dan toch zonder energie komt te zitten, is er na 5 minuten opladen 1 uur afspeeltijd beschikbaar, dankzij de functie Quick charging.

Qua design zijn de Galaxy Buds Pro geïnspireerd op de Galaxy Buds Live en de Galaxy Buds+. Door de ergonomische vorm verbetert niet alleen de geluidkwaliteit, ze zitten ook comfortabeler en zien er natuurlijk uit als je ze in hebt.

De nieuwe Samsung Buds hebben de IPX7-classificatie voor waterbestendigheid, wat de draadloze oordopjes ook uitermate geschikt maakt voor sportdoeleinden. Je hoeft ook niet bang te zijn om je oordopjes kwijt te raken, want met SmartThings Find heb je ze zo weer teruggevonden, zelfs als ze buiten het bereik van Bluetooth liggen.

Prijs & Beschikbaarheid van de Samsung Galaxy Buds Pro

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn vanaf 29 januari 2021 verkrijgbaar in de kleuren Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet. Deze kleuren matchen met de Galaxy S21-serie. De adviesprijs van de nieuwe oortjes is vastgesteld op € 230.

Tot en met 21 februari 2021 is het mogelijk om een preorder te plaatsen. Samsung heeft verschillende pre-order promotie acties opgezet. Zo ontvang je bij aankoop van de Galaxy Buds Pro een wireless charger pad (t.w.v. € 30) cadeau, na registratie.

Heb je ook interesse in de Samsung S21 Ultra? Bij aankoop van deze smartphone ontvang je de oordopjes en de nieuwe SmartTag gratis. Bij de andere twee S21 modellen ontvang je tijdens de preorder actie de vorig jaar gelanceerde Galaxy Buds Live oordopjes cadeau.