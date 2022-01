Samsung 45 Watt USB-C Adapter Samsung Nederland zet nieuwe 45W oplader op de website. De Power Adapter is 30% compacter, met bescherming tegen overspanning en kortsluiting.

Samsung Nederland heeft een nieuwe oplader op de website gezet met typenummer EP-T4510, zo ontdekte LetsGoDigital. Eerder deze maand werd al duidelijk dat er een Samsung 45W oplader in de maak is. De power adapter zal onder andere compatibel zijn met de volgende maand verwachte Galaxy S22 Plus en S22 Ultra smartphones, evenals de Galaxy Tab S8 Plus en Galaxy Tab S8 Ultra tablets. Dankzij het maximale laadvermogen van 45W is je telefoon en tablet in relatief korte tijd volledig op te laden.

Hoewel er op de website nog geen melding wordt gemaakt van de nieuwe smartphone en tablet modellen is de 45W Super Fast Charging 2.0 Power Adapter ook compatibel met de bestaande Galaxy Note 10 Plus, de Galaxy Note 20 Ultra, de Galaxy S20 Ultra en de Galaxy Tab S7 Plus.

Vreemd genoeg is de titel van de webpagina: ‘Galaxy Tab A8 Power Adapter’, met daarbij de volgende omschrijving: “Lader nodig voor je Samsung Galaxy Tab A8? Met de krachtige 45W Power Adapter is je Galaxy Tab A8 super snel opgeladen!”

De Samsung Galaxy Tab A8 is een budget tablet die in december 2021 is geïntroduceerd en ondersteuning biedt voor slechts 15W opladen – waardoor een 45W oplader nogal overdreven lijkt te zijn. De 45W Power Adapter is overigens nog niet verkrijgbaar, op de Samsung site wordt ook geen prijs genoemd.

Samsung 45W adapter is 30% compacter dan voorheen

De specificaties staan wel op de webpagina vermeld. De nieuwe Samsung oplader is maar liefst 30% compacter dan het voorgaande model, de EP-TA845. De afmetingen bedragen: 43.5 x 84.8 x 28 mm. Ook biedt de oplader bescherming tegen gevaren zoals overspanning, kortsluiting, en temperatuur-schommelingen. Vooralsnog staat er alleen een zwarte versie op de website, mogelijk komt er ook nog een wit exemplaar. De 45W lader wordt geleverd met een 1,8m lange kabel. Het gaat om een USB-C aansluiting.

Hoewel Samsung nog geen prijs of release datum vermeld, wordt de nieuwe Samsung 45 Watt Power Adapter (EP-T4510) al wel aangeboden door de website CentralPoint. De USB-C oplader is vanaf maandag 31 januari 2022 verkrijgbaar voor een verkoopprijs van €50,82 inclusief BTW – aldus de site.

Onbekend is of dit ook de adviesprijs is die Samsung zal hanteren. Het gaat in ieder geval om een behoorlijke prijsstijging, ten opzichte van het voorgaande model. De 45W Wall Charger met typenummer EP-TA845 werd eind november 2021 nog aangeboden via de Samsung site voor €35. Mocht Samsung inderdaad een adviesprijs van €50 hanteren, dan betekent dit een prijsstijging van maar liefst 43% !

Geen oplader meegeleverd bij Samsung Galaxy S22 en Tab S8 serie

Samsung levert sinds de Galaxy S21 serie geen oplader mee bij de high-end devices. De Galaxy S22 serie en de Galaxy Tab S8 line-up zal eveneens zonder lader geleverd worden. Door de oplader als losse accessoire aan te bieden kan er simpelweg meer geld verdiend worden (of zoals Samsung graag wil doen geloven; op het milieu bespaard worden).

De prijzen van de toestellen zijn er echter niet goedkoper op geworden en ondertussen worden de accessoires ook alleen maar duurder. €50 voor een oplader… €50 voor een hoesje, zo dien je al snel €100 bij de prijs op te tellen, alvorens je optimaal gebruik kunt maken van je nieuwe smartphone of tablet.

Verwacht wordt dat Samsung de nieuwe Galaxy devices in februari 2022 officieel zal aankondigen. De Zuid-Koreaanse fabrikant zal een Galaxy Unpacked evenement opzetten om de nieuwe mobiele apparaten officieel te presenteren.