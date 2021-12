Samsung introduceert Galaxy Tab A8 met 10,5-inch display De Samsung Galaxy Tab A8 is een ideale Android tablet voor het hele gezin. Met een scherp en groot display, een krachtige batterij en een degelijke camera.

Samsung heeft zojuist een nieuwe tablet aangekondigd. De Galaxy Tab A8 is een betaalbare Android tablet voor het hele gezin. Het gaat om de opvolger van de halverwege vorig jaar uitgebrachte Galaxy Tab A7, waarvan halverwege dit jaar nog een Lite variant is uitgebracht. Het nieuwe model beschikt over een lichtgewicht design met een groot en helder 10,5-inch scherm.

Of je nu thuis bent of onderweg, met een tablet bij de hand voer je elke taak probleemloos uit. Van het voeren van videogesprekken tot het volgen van online lessen, maar ook bij het gamen en streamen kunnen velen niet meer zonder een tablet.

Samsung Galaxy Tab A8 specs

De Galaxy Tab A8 heeft een 10,5-inch Full HD+ TFT display met een 16:10 beeldverhouding. De schermranden zijn verkleind, waardoor het apparaat een screen-to-body-ratio heeft van van 80%. Het grote display zorgt voor een intense en meeslepende kijkervaring. Daarnaast zorgt de quad-speaker met Dolby Atmos voor een vol en rijk geluid.

De draagbare tablet PC van Samsung draait op het Android 11 besturingssysteem. Er is een octa-core processor toegepast, vermoedelijk gaat het om de Unisoc Tiger T618. De CPU en GPU prestaties van de Galaxy Tab A8 zijn met 10% toegenomen ten opzichte van z’n voorganger, aldus de fabrikant.

De Samsung Tab A8 is verkrijgbaar in meerdere geheugenvarianten. Standaard beschikt de tablet over 3GB RAM / 32GB ROM. Daarnaast kun je kiezen voor 4GB RAM / 64GB ROM. Dit jaar is de budget tablet voor het eerst ook verkrijgbaar met 4GB RAM / 128GB ROM. Ongeacht welke variant je prefereert, een microSD geheugenkaart wordt ondersteunt tot maximaal 1TB.

Verder wordt de nieuwe Samsung tablet voorzien van een 7,040 mAh batterij. De Tab A8 ondersteunt 15W Fast Charging. Er wordt echter een beduidend langzamere 7,75 W oplader meegeleverd.

Android tablet voor entertainment en educatie

De Galaxy Tab A8 combineert interactieve educatieve content met toegankelijke functies, om als ouder toch een oogje in het zeil te kunnen houden. Zo bied je je kinderen zowel thuis als onderweg een veilige en boeiende tablet-ervaring. Ook is het startscherm te personaliseren met speelse pictogrammen en kleurenschema’s.

De nieuwe Galaxy Tab is compatibel met Samsung TV Plus. De TV Plus-app is gratis beschikbaar in de Galaxy Store en Google Play. Hiermee beschik je over meer dan 200 gratis zenders en kun je genieten van live en on-demand entertainment. Voor nieuwe gebruikers wordt de Galaxy Tab A8 geleverd met twee maanden advertentievrij YouTube Premium.

Om te multitasken splits je het scherm eenvoudig, waarna je twee apps naast elkaar kunt gebruiken. Ook kun je nog een extra pop-up venster toevoegen met Multi-Active Window. Bij het volgen van online lessen chat je tegelijkertijd met klasgenoten, maak je aantekeningen en volg je een presentatie. Om een gesplitst scherm te maken sleep je eenvoudig een link van je huidige venster naar de zijkant. De functie Drag & Split opent automatisch een tweede browservenster, zodat je extra effectief te werk kunt gaan.

De Samsung Tab A8 heeft een 8 MP camera aan de achterkant en een 5 MP camera aan de voorkant. Of je nu les geeft, lessen volgt of gamet, met de nieuwe functie Screen Recorder hoef je nooit meer iets te missen. Je maakt heldere, gedetailleerde video’s van lessen en tutorials of neemt jezelf op met beeld en geluid.

Ook kun je jezelf opnemen terwijl je aantekeningen maakt, belangrijke punten markeert of op het scherm schrijft om dingen te verduidelijken. Met een simpele druk op de knop schakel je over van je Galaxy Tab A8 naar je Galaxy smartphone. Of het nu gaat om tekst, een webpagina of beelden.

De tablet is uitgerust met Samsungs toonaangevende Knox-beveiligingsplatform. Doorlopende real-time bescherming van de software zorgt ervoor dat bedreigingen van buitenaf geen invloed hebben op je tablet. Daarnaast kun je de tablet middels gezichtsherkenning eenvoudig vergrendelen, zo houdt je al jouw bestanden en documenten privé.

De Samsung Galaxy Tab A8 wordt uitgebracht in de kleuren Gray, Silver en Pink Gold. De Android tablet is vanaf eind december verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs vanaf € 230. Van de nieuwe Samsung tablet wordt zowel een WiFi-only als een WiFi / LTE model uitgebracht.

De Tab A8 is compatibel met verschillende handige optionele accessoires. Denk aan een multifunctionele Book Cover, een transparante Clear Edge Cover en een extra robuuste Protective Standing Cover.