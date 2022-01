Samsung 45W oplader voor Galaxy S22 Plus en S22 Ultra Samsung zal een nieuwe 45W Power Adapter introduceren voor de Galaxy S22 Plus en S22 Ultra modellen, om de smartphones extra snel op te kunnen laden.

Voor de 2020 modellen heeft Samsung ook een 45W oplader uitgebracht, de 45W Wall Charger met typenummer EP-TA845. Deze werd eind november 2021 nog op de website van Samsung Nederland aangeboden voor 35 euro. Hoewel de lader nog altijd op de website staat vermeld, kun je deze inmiddels niet meer kopen.

De Duitser Roland Quandt heeft nu een foto gedeeld op Twitter van de nieuwe 45W PD Power Adapter. Het gaat om een afbeelding van de verkoopverpakking, waarop de lader staat afgebeeld en tevens vermeld staat; ‘Compact design / USB-C port / USB Type-C to C cable (5A / 1.8m)’. Het design lijkt exact overeen te komen met de bestaande lader. Wel is het typenummer vernieuwd, het gaat volgens Quandt om EP-T4510.

Samsung levert sinds 2021 geen oplader meer mee in de verkoopverpakking van haar S-serie smartphones. Daar zal in 2022 helaas geen verandering in komen. Als belangrijkste argument hiervoor wordt het milieu genoemd. Over de prijs van de nieuwe adapter is nog niets bekend, de kans is groot dat deze duurder wordt dan voorheen.

Het kost 1 uur en 30 minuten om de 5.000 mAh batterij van de S21 Ultra op te laden met een 25W oplader. Met een 45W adapter zal deze laadtijd ongetwijfeld verkort worden. Desondanks loopt Samsung nog altijd achter ten opzichte van de Chinese concurrentie. Zo is de Xiaomi 12 Pro recentelijk uitgebracht met een 120W oplader en de volgende week verwachte OnePlus 10 Pro zal over een 80W oplader beschikken.

Aangaande de accu-capaciteit, verwacht wordt dat de 6,6″ Samsung Galaxy S22 Plus wordt uitgerust met een 4.500 mAh batterij. De 6,8″ Galaxy S22 Ultra krijgt een 5.000 mAh batterij.

Minder geheugen dan voorheen

Gisteren werd bekend dat Samsung haar nieuwe topmodel zal voorzien van minder geheugen dan voorheen. Waar smartphones zoals de Galaxy S20 Plus / S21 Plus / S21 Ultra standaard werden voorzien van 12GB RAM, zullen de Galaxy S22 Plus en de S22 Ultra standaard over slechts 8GB RAM beschikken.

Gelukkig blijft er wel een 12GB variant bestaan. Toch is het opmerkelijk dat er ditmaal ook een 8GB variant wordt uitgebracht, puur om tot een lagere kostprijs te komen. Helaas lijkt dit niet te resulteren in een lagere verkoopprijs. Er gaan geruchten de ronde dat de Galaxy S22 Plus met 8GB/128GB geheugen zo’n € 1.120 gaat kosten.

De adviesprijs van de S22 Ultra met 8GB/128GB geheugen wordt naar verluidt € 1.300. Voor het model met 12GB/256GB geheugen zou een verkoopprijs van €1.430 gehanteerd worden. Dat zou een exorbitante prijsverhoging betekenen.

Om een idee te krijgen, ten tijde van de Galaxy S21 Ultra kostte het 12GB/256GB model €1.300. Ook de half jaar oudere Galaxy Note 20 Ultra (12GB/256GB) ging voor €1.300 over de toonbank. In 2022 lijk je voor dit bedrag dus slechts over 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen te beschikken.

Mogelijkerwijs zal er ook een extra geavanceerde 16GB variant worden uitgebracht, deze optie stond echter niet vermeld in de gelekte specificatie sheet. Aangaande het opslaggeheugen, er worden drie varianten verwacht; 128GB, 256GB en 512GB. Van een 1TB model lijkt geen sprake te zijn, ondanks eerdere geruchten.

Samsung zal de nieuwe S-serie modellen in februari uitbrengen. Vermoedelijk zal de officiële introductie op vrijdag 11 februari 2022 plaatsvinden waarna de release twee weken later plaatsvindt, op 25 februari. Mogelijk wordt de nieuwe Samsung 45W oplader gratis meegeleverd tijdens de pre-order periode. Er worden ditmaal namelijk geen nieuwe Galaxy Buds verwacht. Desondanks is het ook mogelijk dat de Buds 2 of Buds Pro worden meegeleverd als pre-order actie.

Het goede nieuws is dat Samsung ditmaal wel standaard een S Pen zal meeleveren bij het Ultra model. De S22 Ultra wordt de eerste S-serie smartphone met een ingebouwd stylus-compartiment. De andere twee S22 modellen zullen geen ondersteuning bieden voor Samsung’s styluspen.