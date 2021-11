Samsung 45W Power Adapter voor Galaxy S22 Er duiken twee nieuwe Samsung opladers op, een 45W Power Adapter en een Power Adapter Trio met 65W support. Mogelijk bedoelt voor Galaxy S22 line-up.

Samsung is al jaren heer en meester op het gebied van smartphones. Het bedrijf is wereldwijd marktleider en verkoopt jaarlijks om en nabij de 300 miljoen mobiele telefoons. Hoewel de toestellen doorgaans een prettige gebruikerservaring leveren is er één groot nadeel te bespeuren. Samsung smartphones zijn relatief langzaam op te laden. Zo ondersteunen de Samsung Galaxy S21 modellen slechts 25W snelladen. Dat is zeer beperkt als je je bedenkt dat met name Chinese merken minstens 65W en zelfs modellen met meer dan 100W aanbieden. Hoe hoger het Wattage, hoe sneller het laadproces voltooid is.

Rond februari 2022 worden de nieuwe Galaxy S-serie modellen verwacht. Er gaan al langer geruchten dat de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra beide 45W snelladen zullen ondersteunen. Dat zou natuurlijk een welkome verandering zijn, ten opzichte van de 25W support van z’n voorgangers.

Het zou overigens niet voor het eerst zijn, want ook de Galaxy Note 20 Ultra en Galaxy S20 Ultra bieden ondersteuning voor 45 Watt – deze modellen werden al in 2020 geïntroduceerd. Dit jaar is er echter geen enkele Samsung telefoon geïntroduceerd die meer dan 25W ondersteunt.

Samsung 45W oplader en een 65W Power Adapter Trio

Zojuist is bekend geworden dat Samsung twee nieuwe opladers in de maak heeft. Onze Duitse collega Roland Quandt zette op Twitter een tweetal afbeeldingen online. Volgens de informant zullen beide laders op korte termijn officieel geïntroduceerd worden.

De eerste is een 45W Samsung USB-C Power Adapter met typenummer EP-T4510. De 45W oplader lijkt vergelijkbaar te zijn met de bestaande 45W PD Wall Charger van Samsung – die voor een prijs van €35 wordt aangeboden. De nieuwe lader is wat ronder vormgegeven, waar het oude model een rechthoekige vormgeving heeft.

De tweede lader is een Samsung Power Adapter Trio met typenummer EP-T6530. Zoals de naam al doet vermoeden kun je met deze oplader drie apparaten tegelijkertijd opladen. Er is één 15W poort, een 25W poort en een 65W poort.

Het is de eerste Power Adapter Trio van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft al wel een 35W Power Adapter Duo in het assortiment – het nieuwe Trio-model lijkt hierop gebaseerd te zijn.

Het is overigens niet voor het eerst dat we horen over een 65W charger van Samsung. Begin dit jaar dook er ook een plaatje op van een 65W Samsung oplader. Deze is echter nooit officieel geïntroduceerd. Vooralsnog zijn er ook geen Samsung smartphones verkrijgbaar die 65 Watt ondersteuning bieden.

Ongeacht of de Samsung Galaxy S22 serie ondersteuning zal bieden voor 25W, 45W of 65W bedraad opladen – er wordt geen oplader inbegrepen in de verkoopverpakking. Deze trend is het bedrijf reeds ingeslagen ten tijde van de Galaxy S21 serie. Mocht je behoefte hebben aan een nieuwe oplader, dan dien je deze als optionele accessoire aan te schaffen.