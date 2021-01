Samsung levert geen oplader of oordopjes bij de Galaxy S21 Ook in Europa worden de Samsung Galaxy S21 modellen zonder oplader en oordopjes geleverd. Deze dien je los te kopen, het assortiment wordt uitgebreid.

Overmorgen zal Samsung tijdens het Galaxy Unpacked evenement een drietal nieuwe smartphones introduceren binnen de high-end S-serie. Het gaat om de Samsung Galaxy S21, de S21+ en de S21 Ultra. Ruim een maand geleden werd al bekend dat Samsung de Galaxy S21 zonder oplader en zonder oordopjes wil gaan verkopen, zo bleek uit een Braziliaanse certificering. Even was er nog de hoop dat we in Europa meer geluk zouden hebben, maar inmiddels is duidelijk dat ook in Nederland de toestellen zonder adapter en earbuds geleverd worden. Deze zal je moeten aanschaffen als optionele accessoire.

De Duitser Roland Quandt is goed op dreef, eerst wist hij de officiële productbeelden van de S21 modellen te bemachtigen, daarna wist hij verschillende accessoires te onthullen, waaronder de Stylus Cover voor de Galaxy S21 Ultra. Nu heeft Roland ook marketing materiaal in handen waarmee bevestigt wordt dat Samsung inderdaad geen oplader en ook geen oordopjes meer zal meeleveren.

Uit de publicatie op WinFuture blijkt dat Samsung alleen een USB Type-C kabel, een kleine snelstartgids en een sim-uitwerppinnetje zal meeleveren bij de S21 modellen. De verkoopdoos van de S21 zal zodoende ook een stuk dunner worden, zo passen er nog meer toestellen op een pallet. Gecombineerd met het lagere gewicht kan Samsung zo behoorlijk op de transportkosten besparen. Ohnee, op het milieu natuurlijk….

Oplader voor de Samsung S21 moet je los kopen

Vanzelfsprekend zal Samsung wel opladers aanbieden als optionele accessoire. Ten slotte is een oplader noodzakelijk om de telefoon te laten functioneren. Maar vanaf heden mag je er dus extra voor gaan betalen bij Samsung. Het is maar goed dat alle andere onderdelen vastzitten aan het toestel zelf, veel meer kunnen ze dus niet uit de verkoopverpakking verwijderen.

Het is natuurlijk erg merkwaardig te noemen. Natuurlijk is het een voor de hand liggend argument om te zeggen ‘wij willen verspilling tegengaan’. Ten slotte is er wereldwijd steeds meer oog voor het milieu. Maar juist de laatste jaren zijn er grote vorderingen gemaakt op het gebied van snelladen. Veruit de meeste consumenten die een Galaxy S21 willen kopen, zullen dan ook overstappen van een smartphone die nog geen 25 Watt snelladen ondersteunt.

Zodoende ben je dus eigenlijk genoodzaakt om een nieuwe oplader te kopen, die ook weer los verpakt en verscheept moet worden. Door de oplader als accessoire aan te bieden kan er echter een behoorlijke smak geld verdiend worden, wat in de verzadigde smartphonemarkt een leuke extra is.

Hoewel de Samsung S21 wel compatibel zal zijn met oudere USB-C opladers, zorgt een 25W oplader ervoor dat je de telefoon beduidend sneller kunt opladen. Waarschijnlijk kun je de S21 met een 25W charger in zo’n 70 minuten volledig opladen. Overigens, vorig jaar maakte Samsung ook al de merkwaardige beslissing om de S20 modellen wel compatibel te maken met een 25W oplader, maar om standaard een langzamere 15W oplader mee te leveren…

Samsung lijkt op den duur ook andere voedingen met bijzondere features op de markt te willen brengen. Het zou onder andere gaan om een nieuw draadloos oplaadstation en nieuwe opladers met twee of drie USB-poorten, waarmee je meerdere apparaten tegelijkertijd kunt opladen. Ook lijkt er een 65 Watt oplader in de pijplijn te zitten, waarschijnlijk zal deze adapter pas in de tweede helft van het jaar worden aangekondigd, ten tijde van de Samsung Galaxy Note 21.

Samsung Galaxy Buds Pro wireless oordopjes

Vooralsnog hebben we het met name gehad over de oplader, maar ook de oortjes zullen niet langer standaard worden meegeleverd. Natuurlijk zijn deze minder noodzakelijk en daarnaast zijn er ook veel gebruikers die graag zelf hun eigen oordopjes/koptelefoon uitzoeken. Maar vanaf heden zal je dus ook de oordopjes los moeten kopen.

Hier komen de Galaxy Buds Pro om de hoek kijken. Deze nieuwe draadloze oordopjes zullen gelijktijdig met de Samsung S21 serie onthuld worden. De Buds Pro beschikken onder andere over verbeterde Active Noise Cancellation technologie. Deze oordopjes zijn echter niet bepaald gratis, naar verwachting wordt de adviesprijs vastgesteld op €200.

Wat gaan andere telefoonfabrikanten doen?

Samsung’s besluit staat natuurlijk niet op zich. Samsung volgt hiermee de door Apple ingezette trend. In september afgelopen jaar besloot Apple precies hetzelfde te doen bij de iPhone 12 serie, hiermee wil het bedrijf eWaste tegengaan, oftewel elektronisch afval.

Diverse andere smartphonefabrikanten, waaronder Samsung en Xiaomi maakte Apple destijds belachelijk via social media. Zo verschenen er verschillende berichten online met de strekking ‘wij leveren nog wel gewoon alles mee wat je nodig hebt’. Lang heeft het echter niet geduurd voordat ook Samsung overstag gaat.

Xiaomi daarentegen kiest voor een veel vriendelijkere oplossing. Onlangs werd de Xiaomi Mi 11 uitgebracht, bij deze smartphone hebben consumenten de keuze om te kiezen voor een exemplaar met oplader of een exemplaar zonder oplader – beide worden voor dezelfde prijs aangeboden. Zodoende wil het bedrijf klanten bewust een keuze laten maken, zonder er direct een slaatje uit te slaan.

Toch ligt het in de lijn der verwachtingen dat ook andere fabrikanten deze ongewenste trend noodgedwongen moeten gaan volgen. Temeer omdat er bij het vergelijken van telefoonmodellen vaak uitsluitend wordt gekeken naar de specificaties en dus niet zozeer naar de inhoud van de verkoopdoos.

Fabrikanten zoals Oppo leveren ook nog standaard een telefoonhoesje mee. Tel daar ook een oplader en oordopjes bij, dan ligt de kostprijs natuurlijk beduidend hoger, dan wanneer je dit allemaal niet meelevert. Zodoende komen Samsung en Apple smartphones er bij vergelijkingen straks onterecht beter uit, terwijl in werkelijkheid juist die andere merken vaak een betere prijs/kwaliteit verhouding bieden.

De enige manier om bij Samsung nog wat ‘gratis’ te verkrijgen is door een preorder te plaatsen voor één van de Galaxy S21 modellen. Waarschijnlijk worden de Galaxy Buds Pro en de Galaxy SmartTag gratis meegeleverd bij alle preorder bestellingen voor de S21 Ultra. De Samsung SmartTag wordt een kleine Bluetooth smart tracker om zoekgeraakte items terug te vinden. Zo kun je de tracker bijvoorbeeld aan een sleutelbos of tas hangen, waarna je deze via je telefoon weer kunt traceren. Bij de twee goedkopere S-serie modellen lijkt Samsung de iets oudere Galaxy Buds Live mee te leveren tijdens de preorder periode. De SmartTag, ter waarde van €30, wordt standaard meegeleverd, ongeacht welk S21 model je besluit te kopen.

Op donderdag 14 januari 2021 zal Samsung de nieuwe producten officieel onthullen. De persconferentie is live te volgen via een live stream. Een dag na de officiële introductie begint de voorverkoop. Op vrijdag 29 januari vindt de wereldwijde lancering plaats.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy S21 een adviesprijs krijgt van €850, voor de S21 Plus wordt de vanaf prijs vastgesteld op €1.050 en de S21 Ultra kun je straks kopen vanaf €1.250. Daarmee worden de prijzen iets verlaagd ten opzichte van vorig jaar.