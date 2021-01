Samsung Galaxy Buds Pro met Active Noise Cancellation Samsung breidt binnenkort haar oordopjes assortiment uit met de Galaxy Buds Pro. Vernieuwde Active Noise Cancellation technologie zorgt voor hoge prijs.

Toon pagina inhoud

Ten tijde van de introductie van de Samsung Galaxy S10, begin 2019, kondigde de Zuid-Koreaanse fabrikant de Galaxy Buds aan. Met deze wireless oordopjes werd de Gear IconX uit 2018 vervangen en een nieuwe serie geboren. De earbuds werden meteen geprezen om hun goede geluidskwaliteit. Sindsdien heeft Samsung bij de release van een high-end smartphone, ook een nieuwe variant oordopjes uitgebracht.

Zo werden de Buds opgevolgd door de Galaxy Buds Plus, die inmiddels alweer is opgevolgd door de Galaxy Buds Live. Deze laatste variant kreeg een meer boonvormig ontwerp, waardoor ze beter in het oor zouden moeten passen. Ook werd Active Noise Cancellation (ANC) toegevoegd, verder werd er een luidspreker en 3 microfoons ingebouwd.

In de tussentijd zijn er ook nog verschillende varianten en Limited Edition uitvoeringen aangekondigd, waaronder hierboven afgebeelde Galaxy Buds+ BTS Edition. Een prachtige paarse variant, die in teken staat van de Zuid-Koreaanse popgroep band BTS (Bangtan Boys).

Samsung Galaxy Buds Pro draadloze oordopjes

Op 14 januari 2021 zal Samsung alweer een nieuw model uitbrengen, de Galaxy Buds Pro oordopjes zullen gelijktijdig met de Samsung Galaxy S21 serie worden aangekondigd. Van de nieuwe Buds Pro (SM-R190) wireless oordopjes is inmiddels al behoorlijk wat informatie bekend, ook werden er al verschillende product foto’s online gezet, evenals promotiemateriaal van Samsung zelf.

Uit al deze documentatie bleek onder meer dat de nieuwe variant meer op de Buds+ zullen lijken, dan op de Buds Live. Verder werd uit de foto’s duidelijk dat de ovale earbuds niet alleen in het zwart en zilver zullen verschijnen, maar ook een violet kleur beschikbaar komen. Dit worden tevens de release kleuren voor de Galaxy S21.

De Galaxy Buds Pro oordopjes zullen ongetwijfeld over Active Noise Cancellation technologie beschikken, naar verluidt zou Samsung deze technologie verbeterd hebben. Verschillende expert reviews van de Galaxy Buds Live hebben aangetoond dat deze functie nog wel een optimalisatieslag kon gebruiken. Waarschijnlijk zal achtergrondruis effectiever worden gefilterd, waardoor je volop van je favoriete muziek kunt genieten.

Uit de gelekte promotiematerialen blijkt tevens dat Samsung de nieuwe oordopjes voorziet van een 11mm woofer en een 6,5mm tweeter. Zowel de geluidskwaliteit als de belkwaliteit zou beduidend verbeterd zijn.

De vernieuwde draadloze oordopjes van Samsung zijn IPX7 waterbestendig. Deze certificering staat voor dompeldicht – gedurende 5 seconde kun je de oordopjes tot een diepte van maximaal 1 meter onderdompelen. Een regenbui zal dus geen probleem zijn, mee nemen in het zwembad is minder verstandig.

Verder wordt verwacht dat de wireless earbuds ondersteuning bieden voor 3D Spatial audio, Dolby Atmos en Bluetooth 5.1 met LE. Ook een Ambient mode en Conversation mode zal niet ontbreken. Vanzelfsprekend is ook de Bixby spraakassistent weer voorhanden, om de oordopjes middels spraakcommando’s te bedienen.

Daarnaast zullen de Buds Pro voorzien worden van NFC connectiviteit, USB Type-C, fast charging en wireless charging. Gecombineerd met de bijbehorende oplaadcase zouden de Samsung Galaxy Buds Pro het zo’n 28 uur moeten volhouden. Zonder case kun je de Buds Pro zo’n 8 uur gebruiken voor het luisteren naar muziek, de spreektijd bedraagt zo’n 4,5 uur. Opladen gaat dankzij de snellaadtechnologie in razend tempo.

Wat betreft de prijs, verwacht wordt dat Samsung de nieuwe oordopjes voor om en nabij de €230 op de markt zal brengen. Dat is een behoorlijke prijsstijging ten opzichte van de Galaxy Buds Live die in oktober 2020 werden uitgebracht voor €200. Het is de vraag of de verbeterde geluidskwaliteit en het vernieuwde design deze prijs kan rechtvaardigen.

Inmiddels heeft Samsung wel een aantrekkelijke aanbieding op hun site staan, waarbij de Buds Live worden aangeboden voor slechts €140 – dat betekent een korting van maar liefst €60, oftewel 30% – slechts 3 maanden tijd na de introductie. Ook de Galaxy Buds+ kun je in de aanbieding kopen, deze kosten momenteel €130.

Thanks to Alvin for the live photo of the Samsung Galaxy Buds Pro – via MSPoweruser