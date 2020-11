Samsung Galaxy S21 release datum en kleuren bekend De Galaxy S21 serie van Samsung wordt een maand eerder aangekondigd dan voorgaande jaren. Dit wordt de release datum en de beschikbare kleuren.

Afgelopen maand verschenen er al behoorlijk wat details online omtrent de nieuwe Galaxy S-serie smartphones, die Samsung begin 2021 zal aankondigen. Het gaat om de opvolgers van de Galaxy S20 serie. Hoogstwaarschijnlijk krijgen de 2021 modellen de toepasselijke naam Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra, hoewel het nog niet helemaal is uitgesloten dat Samsung toch kiest voor de S30 / S30+ en S30 Ultra benaming. De nieuwe modellen worden vermoedelijk in januari aangekondigd, een maand eerder dan normaal. Alle drie de toestellen zullen ondersteuning bieden voor het 5G netwerk.

Samsung Galaxy S21 introductie datum

Nadat afgelopen maand behoorlijk gedetailleerde product renders online verschenen van zowel het instapmodel als het Ultra model is er ditmaal nieuwe informatie bekend aangaande de kleuren. Ook is er een introductiedatum genoemd: 14 januari 2021. Op diezelfde dag zullen ook de pre-order verkopen van start gaan, zo meldt Twitteraar en tech-analist Jon Prosser. De daadwerkelijke lancering volgt op 29 januari 2021.

Hoewel Samsung de genoemde datums nog niet heeft geconfirmeerd, lijkt het zeer aannemelijk te zijn dat dit de daadwerkelijke data worden. Samsung kiest doorgaans voor een lancering op vrijdag, waardoor 29 januari zeer plausibel klinkt. Ook is het normaal dat de pre-order periode zo’n twee weken in beslag neemt.

Beschikbare kleuren

Wat betreft de beschikbare kleuren, in de Tweet wordt er gesproken over zwart, wit, grijs, zilver, violet en roze. Hier staat echter niet specifiek bij vermeld welk model in welke kleuren beschikbaar komen. Bovendien zullen niet alle kleuren in alle landen beschikbaar zijn.

Afgelopen maand meldde Twitteraar en displayanalist Ross Young ook al dat de Samsung Galaxy S21 bij lancering verkrijgbaar zal zijn in de kleuren wit, grijs, violet en roze. De Galaxy S21 Plus wordt uitgebracht in twee kleurvarianten: zwart en zilver. En ten slotte zal Samsung de Galaxy S21 Ultra in drie kleurstellingen uitbrengen: zwart, zilver en violet. Deze informatie zou 100% accuraat zijn, aldus Ross Young.

Nog twee maanden geduld, dan zal Samsung alle details omtrent de drietal nieuwe S-serie modellen uit de doeken doen. Het lijkt er overigens op dat Samsung nog gewoon een oplader zal meeleveren bij de S21. Even gingen er geruchten dat Samsung -net als Apple bij de iPhone 12 serie heeft gedaan- ook geen oplader en/of oordopjes mee zou leveren, hier lijkt de Koreaanse fabrikant vooralsnog vanaf te zien.