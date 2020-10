Samsung Galaxy S21 5G smartphone Beelden gelekt van de begin 2021 verwachte Samsung Galaxy S21. Deze 5G telefoon krijgt een vernieuwde triple camera en een 6,2" vlak AMOLED scherm.

Samsung introduceert tweemaal per jaar nieuwe topmodellen binnen haar Galaxy smartphone line-up. Rond februari worden de S-serie modellen geïntroduceerd, die dit jaar bestaat uit de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. In de tweede helft van het jaar worden de nieuwe Note modellen aangekondigd, wat dit jaar heeft geresulteerd in de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Alle genoemde toestellen zijn 5G telefoons. Hoewel het nog tot januari/februari 2021 duurt alvorens de Samsung Galaxy S21 serie verwacht wordt, zijn nu de eerste beelden van het toestel al online verschenen.

De product renders van de Samsung Galaxy S21 werden vandaag gepubliceerd via het Twitter kanaal van Steve McFly, aka OnLeaks, en zijn vermoedelijk gebaseerd op officiële CAD-tekeningen. Het gaat om het basismodel van de komend jaar verwachte S-serie, dus niet om de Galaxy S21 Plus of de S21 Ultra. De Galaxy S21 Fan Edition wordt overigens pas later in het jaar verwacht, net zoals de S20 FE ook pas afgelopen maand geïntroduceerd werd – als vervanging van de S10 Lite.

In tegenstelling tot het Plus en Ultra model wordt de basisuitvoering uitgerust met een plat display. De voorzijde toont overigens erg veel gelijkenissen met de huidige S20. Wel lijkt Samsung de hole punch camera iets kleiner vorm te geven, waardoor deze nog minder opvalt. De locatie van de selfiecamera blijft ongewijzigd: bovenin in het midden.

Galaxy S21 met vernieuwde triple camera

Vermoedelijk wordt de Samsung S21 uitgerust met een 6,2-inch QHD+ display. Het gaat om een Dynamic AMOLED display met een 120 Hertz refresh-rate – tot zo ver niets nieuws ten opzichte van het huidige model. Aan de achterzijde daarentegen zijn wel een aantal veranderingen aangebracht, waarbij het camerasysteem de meest opvallende wijziging betreft. Deze wordt opnieuw vormgegeven, rondom het drievoudige camerasysteem is een design bies aangebracht die doorloopt tot aan de zijkant van het toestel. Deze bies zorgt er tevens voor dat de lenzen minder ver uit de behuizing steken. Direct naast de camera’s is een ronde flitser aangebracht.

Samsung kiest er bij de Galaxy S21 opnieuw voor om de triple camera in de linker bovenhoek te plaatsen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat nog altijd uit naar een camerasysteem dat in het midden van de behuizing wordt geplaatst, waardoor je tijdens het fotograferen veel minder kans loopt om per ongeluk je vinger voor de lens te houden. Door de beperkte ruimte in de behuizing van een telefoon is het echter eenvoudiger voor fabrikanten om voor één van de hoeken te kiezen, waarbij de meeste merken tegenwoordig kiezen voor de linker bovenhoek.

Er zijn helaas nog geen verdere details bekend omtrent het camerasysteem. Vorige maand rapporteerde LetsGoDigital al over een ISOCell Vizion 3D ToF sensor, die vermoedelijk voor de S21 camera zal worden ingezet. Zo’n 3D diepte camera zou zowel aan de voorzijde toegepast kunnen worden -voor 3D gezichtsdetectie- als aan de achterzijde – voor het maken van diepteberekeningen.

Bij de Note 20 serie heeft Samsung ervoor gekozen om het basismodel te voorzien van een kunststof behuizing, terwijl het Ultra model een luxere glazen achterzijde heeft. Mogelijk dat deze trend wordt doorgezet bij de nieuwe S-serie modellen, in dat geval is het aannemelijk dat alleen de S21 Plus en de S21 Ultra over een glazen behuizing zullen beschikken.

Samsung S21 wordt geleverd met oplader

Wat betreft de oplader, vooralsnog lijkt er goed nieuws te zijn voor Samsung Galaxy liefhebbers. Waar Apple heeft besloten om, ´vanwege het milieu´, de nieuwe iPhone 12 modellen zonder oplader of earpods te leveren zal Samsung voorlopig niet met deze trend meegaan.

Via social media haalde de Koreaanse fabrikant hard uit naar de beslissing van Apple. Helaas geeft dit nog geen garantie voor de verre toekomst, maar bij de Samsung Galaxy S21 verwachten we in ieder geval nog wel gewoon een oplader in de verkoopdoos aan te treffen.

Over het opladen gesproken, als we de geruchten mogen geloven zal Samsung de snellaad-technologie opnieuw verbeteren. Er wordt gesproken over een maximaal laadvermogen van 65 Watt. Dat zou overeenkomen met de reeds beschikbare Oppo Find X2 (Pro), de Oppo Reno 4 (Pro) en de onlangs geïntroduceerde OnePlus 8T.

Voor Samsung zou 65W een enorme vooruitgang betekenen, zowel de S20 als de S20+ ondersteunen bedraad opladen tot 25 Watt. En hoewel de S20 Ultra ondersteuning biedt voor 45 Watt Super Fast Charging 2.0, wordt er in de doos een langzamere 25 Watt adapter meegeleverd.

Het blijft nog even de vraag of de 65W laadtechnologie alleen beschikbaar wordt gesteld voor de Galaxy S21 Ultra, of dat ook het basis- en Plus model van deze snelheid zal profiteren. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden over de Samsung S-serie 2021 modellen.