Samsung ISOCELL Vizion 3D ToF sensor voor Galaxy S21 Samsung ontwikkelt een eigen 3D ToF sensor, genaamd ISOCELL Vizion. Vermoedelijk bedoelt voor de Galaxy S21 serie die begin 2021 verwacht wordt.

De eerder dit jaar gelanceerde Galaxy S20 Plus en S20 Ultra werden beide voorzien van een Time-of-flight (ToF) Camera, ook wel DepthVision Camera genoemd door Samsung. Een ToF sensor is een 3D camera die de diepte en afstand tot objecten kan meten door gebruik te maken van licht dat reflecteert op het object. Ook kan deze sensor worden ingezet om een bokeh effect te creëren bij foto’s. Een ToF sensor kan zowel aan de voor- als achterzijde van een telefoon geïmplementeerd worden. Enkele functies die zijn voortgekomen uit deze ToF camera zijn de Live Focus video functie, de Quick Measure feature en de 3D Scanner.

Hoewel Samsung haar eigen beeldsensoren produceert -zo kondigde de Koreaanse fabrikant afgelopen week nog een reeks nieuwe ISOCELL sensoren aan- is de ToF sensor niet van Samsung-makelij. Deze sensor is namelijk afkomstig van Sony. Echter, Sony heeft een exclusief contract gesloten met Apple (denk aan de geavanceerde LiDAR sensor), waardoor alleen de indirecte, minder goede variant nog beschikbaar is voor Samsung, zo wist Android Central afgelopen maand te rapporteren.

Bij de Note 20 Ultra werd deze sensor dan ook achterwege gelaten, in plaats daarvan is er een laser autofocus systeem geïntegreerd. Wat betekent dit voor de komend jaar verwachte Samsung Galaxy S21?

Hoeven we in de toekomst helemaal geen Samsung smartphone met ToF camera meer te verwachten? Waarschijnlijk komt de ToF sensor gewoon weer terug, een nieuwe handelsmerk aanvraag doet namelijk het vermoeden rijzen dat Samsung een eigen ToF sensor in ontwikkeling heeft, genaamd ISOCELL Vizion.

ISOCELL Vizion ToF sensor

Op 18 september 2020 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend voor ‘ISOCELL Vizion’. De aanvraag is ingediend in Europa bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en geclassificeerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Samsung ISOCELL Vizion trademark description: Time-of-flight (TOF) optical sensors for smartphones, facial recognition system comprising TOF optical sensors, 3D modeling and 3D measurement of objects with TOF sensors; Dynamic Vision Sensor (DVS) in the nature of motion sensors for smartphones; proximity detection sensors and Dynamic Vision Sensor (DVS) for detecting the shape, proximity, movement, color and behavior of humans.

Uit de omschrijving valt op te maken dat ISOCELL Vizion een ToF sensor is. Vermoedelijk wil Samsung haar eigen Time-of-Flight sensor ontwikkelen, met verbeterde functionaliteit uiteraard. Ten slotte wordt de 3D sensor van Apple geroemd om zijn uiterste precisie en lange bereik van maar liefst 6 meter. Bij Samsung is dit beperkt tot ‘slechts’ 3 meter.

Verder valt uit de beschrijving op te maken dat deze sensor gebruikt kan worden voor verbeterde gezichtsdetectie. Dit is overigens niet geheel nieuw voor Samsung, ten slotte beschikken de Galaxy S10 5G en de later gelanceerde S20+ en S20 Ultra ook al over 3D Face Detection (in combinatie met One UI 2.0).

Is deze technologie bestemd voor de Samsung Galaxy S21 camera?

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer Samsung de ISOCELL Vizion sensor voor het eerst zal toepassen. Rond februari 2021 wordt de Galaxy S21 serie verwacht (ook wel de Galaxy S30 serie genoemd). Het is zeer goed mogelijk dat dit het eerste telefoonmodel wordt met een ToF sensor van Samsung-makelij.

Vermoedelijk wordt de Samsung S21 opnieuw voorzien van een 108 megapixel camera, hoewel er wel een nieuwe beeldsensor wordt ingezet – namelijk de onlangs geïntroduceerde ISOCELL HM2. Daarnaast zal het vlaggenschip worden aangedreven door een nóg krachtigere chipset. Ook op het gebied van opladen worden de nodige verbeteringen verwacht.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung ISOCELL Vizion.