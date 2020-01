Samsung Galaxy S10 Lite en Note10 Lite officieel aangekondigd Samsung introduceert betaalbare Lite versies van de populaire Galaxy S10 en Note10 smartphones. Met groot display, vernieuwde camera en betere accu.

Toon pagina inhoud

Samsung kondigt de Galaxy S10 Lite en de Galaxy Note10 Lite aan. Beide beschikken over een groot 6,7-inch Full HD+ Super Amoled scherm, de laatste cameratechnologie en een verbeterde batterijduur. De Note10 Lite is tevens voorzien van de bekende S Pen, voor extra creatieve expressie. Met de goedkope Lite varianten kunnen mensen voor een toegankelijke prijs kennismaken met de premium features van de befaamde S-serie en Note-serie.

Samsung Galaxy S10 Lite

De camera’s op de Galaxy Lite toestellen beschikken over de beste cameratechnologie in de branche, aldus de fabrikant. De Galaxy S10 Lite bevat een 48 megapixel wide-angle camera, een 12 megapixel ultra wide angle camera en een 5 megapixel macro camera. Gecombineerd met de nieuwe Super Steady OIS moeten foto’s er nog mooier en bovendien scherper uitzien.

Dankzij de Super Steady mode worden onbedoelde camerabewegingen effectief gecompenseerd, waardoor je zonder problemen spontane foto’s kunt maken. De ultra wide camera heeft een 123-graden lens, dit staat gelijk aan de kijkhoek van het menselijk oog. Aan de voorzijde is een 32 megapixel selfie-camera geïntegreerd.

De Samsung S10 lite wordt aangedreven door de Snapdragon 855 chipset met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. De smartphone draait op het Android 10 OS in combinatie met de One UI 2.0 interface. Er is een grote batterij geïntegreerd, met een capaciteit van 4.500 mAh kom je zonder problemen de dag door.

De nieuwe telefoon wordt later deze maand uitgebracht. De prijs voor een simlockvrij los toestel is vastgesteld op € 650. Je kunt de Samsung Galaxy S10 Lite kopen in de kleuren Prism White, Prism Black en Prism Blue.

Samsung Galaxy Note10 Lite



Met de bekende S Pen verbeter je je productiviteit op eenvoudige wijze. Met een simpele klik op de styluspen navigeer je door een presentatie, beheer je videocontent of maak je prachtige foto’s. De functie Air Command geeft je snel en gemakkelijk toegang tot de meest gebruikte S Pen-functies. Met Text Export is het mogelijk om handgemaakte aantekeningen 1-op-1 over te zetten naar tekst, zodat je de tekst direct kunt editen en delen. Met Samsung Notes maak je ook onderweg sneller en eenvoudiger aantekeningen. Dankzij Bluetooth Low-Energy (BLE) gaat alles snel en efficiënt.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile Samsung Nederland: De Galaxy S en Galaxy Note spelen in op de eisen en wensen van mensen over de hele wereld. Wij houden de industrie wakker met baanbrekende innovaties die deze smartphones kenmerken. Van prestaties en power tot slimme services en mogelijkheden – de Galaxy S en Note staan symbool voor ons streven om altijd voorop te lopen. Met de Galaxy S10 Lite en Galaxy Note10 Lite maken we al die premium innovaties voor iedereen beschikbaar.

De Galaxy Note10 Lite wordt eveneens voorzien van een 32 megapixel front-camera. De triple camera op de achterzijde bestaat uit een drietal 12 megapixel camera’s. Er is een ultra-wide angle, een wide-angle en een telefoto lens geïntegreerd met optische beeldstabilisatie.

De Android smartphone wordt aangedreven door een 10nm 64-bit octa-core processor met 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Deze chipprestaties doet iets onder ten opzichte van de S10 Lite. Qua batterijcapaciteit is de Note10 Lite gelijk aan het andere Lite model.

Het nieuwe toestel is vanaf januari verkrijgbaar voor een prijs van € 600, voor een los toestel zonder telefoonabonnement. Je kunt de nieuwe Note10 Lite kopen in de kleuren Aura Glow en Aura Black.

Galaxy smartphone features

De belangrijkste kenmerken van de Samsung Galaxy S10 Lite en Galaxy Note10 Lite op rij:

Ononderbroken scherm: De Galaxy S10 Lite beschikt over Super AMOLED Plus en de Galaxy Note10 Lite over het Super AMOLED edge-to-edge Infinity-O display. Door de royale schermgrootte van 6,7 inch is het display ideaal voor multimedia, denk aan het bekijken van video’s of het spelen van games.

Grotere batterij: De Galaxy S10 Lite en Galaxy Note10 Lite hebben een grote 4.500 mAh batterij die lang mee gaat. Opladen gaat middels de microUSB aansluiting.

Services en veiligheid: De Galaxy S10 Lite en Galaxy Note10 Lite worden geleverd met Samsungs ecosysteem van intelligente apps en services, zoals Bixby (Vision, Lens Mode, Routines) en Samsung Health. De smartphones worden beschermd middels het veiligheidsplatform Samsung Knox.