OnePlus Buds Z2 review OnePlus zet met de Buds Z2 kwalitatieve oortjes in de markt voor een redelijke prijs. Maar de concurrentie is ook groot, hoe verhouden deze oordopjes zich?

In december introduceerde OnePlus de Buds Z2 Bluetooth draadloze oordopjes. Het gaat om een goedkope variant van de OnePlus Buds Pro. De nieuwe oortjes beschikken net als het Pro-model over Active Noise Cancelling technologie, maar zijn €50 goedkoper. Maar hoe zit het met de prestaties, zijn deze €100 kostende draadloze oortjes hun prijs waard of kun je toch beter voor de duurdere Pro-variant kiezen?

Tech-goeroe Sebastien Marien heeft geruime tijd met de OnePlus Buds Z2 kunnen doorbrengen en zet op AndroidWorld zijn ervaringen met deze Bluetooth draadloze oordopjes uiteen.

OnePlus Buds Z2 draadloze oordopjes review

De benaming die OnePlus hanteert doet al snel denken aan Samsung’s line-up – die ook eerst de Galaxy Buds Pro heeft aangekondigd, waarna het assortiment halverwege 2021 werd uitgebreid met de Galaxy Buds 2. Hoewel Samsung een hogere introductieprijs heeft gehanteerd, zijn deze oortjes inmiddels al geruime tijd verkrijgbaar. Zodoende zijn de Galaxy Buds 2 momenteel €100 – exact hetzelfde bedrag als OnePlus vraagt voor de Buds Z2.

OnePlus heeft de Buds Z2 voorzien van veel functionaliteit die ook in het Pro model te vinden is. Hierdoor heeft het bedrijf wel concessies gedaan op een ander vlak: het design. Er is gekozen voor een glimmend design, dat er net wat minder fraai uitziet en ook goedkoper aanvoelt. Ook de oplaadcase heeft een glanzend plastic afwerking. Minstens zo belangrijk als het ontwerp is het draagcomfort, deze is gelukkig goed.

Sebastien meldt hierover in zijn OnePlus review: “Ik was erg tevreden over het draagcomfort van de OnePlus Buds Z2. OnePlus levert de oortjes met twee extra silicone dopjes die wat groter en kleiner zijn dan het standaard dopje. In mijn geval zaten de standaard dopjes meteen stevig en bij langdurig gebruik ondervond ik geen irritatie.”

Prima geluidskwaliteit

OnePlus heeft de nieuwe oortjes voorzien van 11mm dynamische audiodrivers – overeenkomstig met de Buds Pro. De oordopjes bieden ook Dolby Atmos ondersteuning, voor een prachtige surround sound ervaring. De geluidskwaliteit is goed en opvallend luid. “Menig gebruiker zal aangenaam verrast zijn van de klank die deze oortjes produceren’, aldus Sebastien.

De OnePlus Buds Z2 zijn voorzien van drie microfoons per oortje. De Actieve ruisonderdrukking tot 40db zorgt ervoor dat storende omgevingsgeluiden automatisch worden gedempt. Over deze technologie meldt Sebastien in zijn Buds Z2 review: “De ANC bij deze oortjes werkt in gewone en een maximale stand. In de praktijk merkte ik dat de maximale stand het beste werkte in de meeste omstandigheden. Het enige verschil met de ANC op de Buds Pro is dat ANC niet wordt aangepast op basis van het omgevingsgeluid. Maar eerlijk gezegd heb ik die functie niet echt gemist.”

De oordopjes bieden ondersteuning voor Bluetooth 5.2. Daarnaast is er een Pro Gaming modus met een lage latentie van 94 ms. Verder zijn er drie geluidsmodi voorhanden: Cinematic Movie, Immersive Music en Mobile gaming. Tot slot beschikken de Buds Z2 over een Transparency Mode voor wanneer gebruikers naar muziek of podcasts willen luisteren en tegelijkertijd in contact willen blijven met de wereld om hen heen.

Goede accuduur

Over de accuduur meldt Sebastien in zijn OnePlus Buds Z2 review: “De Buds Z2 en hun oplaadcase hebben precies dezelfde accucapaciteit vergeleken met de Buds Pro. Met ANC redden de oortjes het gedurende 5 uur en zonder kan je ze 7 uur gebruiken. Die gebruiksduur kan je dankzij de oplaadcase verlengen tot 27 uur met ANC en 38 uur zonder. Het enige jammere is dat het snelladen in de oplaadcase minder vlot gaat vergeleken met de Pro-oortjes.”

Voor de bediening is de HeyMelody app te gebruiken. Zo kun je via de app een pasvorm test uitvoeren. Ook kun je schakelen tussen de twee ruisonderdrukking modi en kun je de resterende accucapaciteit inzien. Daarnaast is er een ‘Find My Buds’ functionaliteit voorhanden – handig mocht je de oortjes een keer kwijt zijn.

Al met al weet heeft OnePlus met de Buds Z2 veelzijdige en kwalitatieve oortjes in de markt gezet voor een schappelijke prijs. De geluidskwaliteit is simpelweg goed, net als de pasvorm. De belangrijkste reden om toch voor de Buds Pro te kiezen is het design en de snellere oplaadfunctie. De nieuwe oordopjes van OnePlus zijn verkrijgbaar in twee kleuren: Pearl White en Obsidian Black.