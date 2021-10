Samsung Galaxy Buds 2 review De Galaxy Buds 2 zijn de nieuwste Samsung oordopjes met Active Noice Cancelling technologie. Wat mag je van deze draadloze oortjes verwachten?

Gelijktijdig met de lancering van de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones heeft Samsung ook een nieuwe setje oordopjes uitgebracht, de Galaxy Buds 2. De draadloze oortjes worden naast de begin dit jaar geïntroduceerde Galaxy Buds Pro gevoerd. Met een adviesprijs van €150 zijn de Buds 2 aanzienlijk goedkoper dan de Pro variant, die voor €230 in de markt is gezet. Betekent dit ook dat de nieuwe Buds een slechtere geluidservaring bieden en wat zijn de alternatieven?

Diegene die nog niet of nauwelijks bekend zijn met Samsung’s oordopjes line-up zullen door de bomen het bos niet meer zien. Daarom eerst een korte intro. In 2019 bracht Samsung de Galaxy Buds uit. Enkele maanden later volgde de Buds+. De Galaxy Buds Live uit 2020 waren de eerste draadloze oordopjes van Samsung met Active Noice Cancelling (ANC) technologie.

Begin dit jaar zijn de Buds Pro geïntroduceerd, dit zijn de meest geavanceerde oortjes van Samsung. De Galaxy Buds 2 is de nieuwste model. Deze oortjes worden ook wel beschouwd als opvolger van de originele Buds uit 2019. Ditmaal met ANC technologie. Tot zover de modellenreeks, maar hoe functioneren de Buds 2 in de praktijk?

Samsung Buds 2 review

Freelance gamejournalist en gadgetfreak Michael Krämer heeft voor AndroidWorld een uitgebreide review geschreven van de Galaxy Buds 2, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op het draagcomfort, de geluidskwaliteit en de batterijduur.

Over het design zegt Michael het volgende: “De oortjes zien er om te beginnen premium uit en zijn ook nog iets kleiner en lichter dan de Galaxy Buds Pro. Wat naar mijn smaak het premium gevoel echter enigszins teniet doet, is het feit dat ze erg rond en glad zijn. Toen ze een keertje door de regen vochtig aanvoelden, waren ze zo glad dat het weinig scheelde of ze waren door de lucht gevlogen.”

Sprekende over de regen, de oortjes zijn IP-X2 gecertificeerd. Dat betekent dat vocht of zweetdruppels geen directe schade zal veroorzaken. Een straal water is echter een ander verhaal, hier zijn de Samsung Buds 2 niet tegen bestand. De Buds Pro zijn vooralsnog de enige waterbestendige oortjes van Samsung, met een IP-X7 rating. Op stofdichtheid zijn geen van Samsung’s draadloze oordopjes getest.

Over het draagcomfort meldt Michael in zijn Samsung Galaxy Buds 2 review: “De oortjes zitten erg comfortabel, en door de drie maten oordopjes zouden de meeste mensen geen problemen moeten hebben de juiste pasvorm te vinden. Daarnaast biedt de Galaxy Wear-app onder andere een functie, die met de ingebouwde techniek meet of het oor wel op de juiste manier wordt afgesloten. Deze werkt verrassend goed.”

Ook over de geluidskwaliteit is de reviewer tevreden. “Aan de technische kant heeft Samsung het prima voor elkaar. De Buds 2 zijn voorzien van dynamische dual drivers, een woofer en een tweeter. Deze leveren boven alles een helder geluid. De hoge tonen nemen in de basisinstelling een beetje de bovenhand en dat gaat een beetje ten koste van basgeluid. Gelukkig is er een equalizer in de Galaxy Wear-app waarmee je iets meer controle in handen krijgt.”

De nieuwe Samsung Buds 2 zijn verkrijgbaar in vier kleuren, die uiteraard perfect matchen bij de andere nieuwe Galaxy producten van het merk. Er is keuze uit zwart, wit, olijfgroen en lavendelpaars. De oordopjes worden geleverd met een witte oplaadcase, waarvan de binnenzijde dezelfde kleur heeft als de oordopjes.

Mocht je interesse hebben in de nieuwe oortjes, Samsung heeft momenteel een leuke actie lopen. Klanten die een Samsung Galaxy S21, Z Flip 3 of Z Fold 3 kopen krijgen een setje Galaxy Buds 2 gratis meegeleverd. Deze aanbieding is geldig tot en met 31 oktober 2021, via de website van Samsung.

Wil je de oordopjes los kopen, dan zijn er online verschillende retailers te vinden die de nieuwe Buds in de aanbieding hebben. Op het moment van schrijven liggen de verkoopprijzen tussen de €120 – €135. Voor dat bedrag leveren de Samsung Buds 2 een prima prijs/kwaliteit verhouding.