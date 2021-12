Samsung Galaxy Buds oordopjes met biometrische sensoren Samsung patenteert Galaxy Buds Bluetooth oordopjes met biometrische sensoren voor health care doeleinden - inclusief HRM en Sp02 sensor.

De afgelopen jaren is het gebruik van Bluetooth headsets sterk toegenomen. Merken als Samsung introduceren jaarlijks minimaal één en vaak zelfs twee nieuwe set oordopjes. Begin dit jaar zijn de Galaxy Buds Pro aangekondigd, gelijktijdig met de Galaxy S21 serie. Sinds halverwege het jaar zijn ook de Galaxy Buds 2 verkrijgbaar. Telkens worden de oortjes vernieuwd en verbeterd. Zo beschikken de meest recente Buds over Active Noise Cancelling (ANC) technologie, waardoor storende omgevingsgeluiden worden gedempt.

Komend jaar worden de Galaxy Buds Pro 2 en de Galaxy Buds Live 2 verwacht. Deze zullen echter later dan de Galaxy S22 serie verschijnen. De Buds Pro 2 wordt in het 2de kwartaal verwacht, de Buds Live 2 zullen vermoedelijk in augustus worden aangekondigd – gelijktijdig met de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 opvouwbare smartphones. Details omtrent de nieuwe features zijn vooralsnog onbekend.

Logischerwijs zal de geluidskwaliteit verder worden geoptimaliseerd, net als de pasvorm. Maar welke verbeteringen mogen we de komende generaties nog meer verwachten? Samsung overweegt om toekomstige Galaxy Buds uit te rusten met biometrische sensoren, voor health care doeleinden – zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd patent.

Samsung Galaxy Buds met hartslag- en zuurstofsaturatie sensor

In juni dit jaar heeft Samsung Electronics een octrooi ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Audio output device for optaining biometric data and method of operating same’. De 47-pagina tellende documentatie werd op 9 december 2021 gepubliceerd en omschrijft tot in detail hoe en waarom Samsung haar Bluetooth oordopjes wil voorzien van meerdere biometrische sensoren.

Door de headset te voorzien van een biometrische sensor kan informatie worden gedetecteerd aangaande de gezondheidstoestand van een gebruiker. De sensoren worden in het uiteinde van de oordopjes geplaatst, zodat deze in de gehoorgang van de gebruiker zit wanneer de oortjes worden gedragen. Zodoende kan een optimale meting plaatsvinden. De biometrische sensoren maken het mogelijk voor de gebruiker om uiteenlopende gezondheidsinformatie te verkrijgen.

De biometrische sensoren omvatten een hartslagmeter (HRM-sensor) en een zuurstofsaturatiemeter (Sp02). Daarnaast wordt er gesproken over een sensor om de bloeddruk te meten, evenals de bloedsuikerspiegel, de status van je bloedvaten en je stress level. De gemeten data wordt vervolgens weergegeven op een via Bluetooth gekoppeld apparaat, zoals je smartphone.

De biometrische gegevens worden verkregen op basis van de verandering in de hoeveelheid licht. Om dit mogelijk te maken wordt er een lichtzender – denk aan een licht-emitterende diode (LED), en een lichtontvanger – zoals een fotodiode (PD) toegevoegd. Additioneel kan er gebruik worden gemaakt van een laserdiode (LD) en/of een infrarood diode (IR), zo staat in de patent documentatie vermeld.

Gezondheid meten via Samsung Bluetooth oordopjes

Het toevoegen van biometrische sensoren gaat echter gepaard met enkele nadelen. Zo zorgt zo’n sensor voor extra gewicht, wat ten koste kan gaan van het draagcomfort. Daarnaast is het belangrijk dat de sensor goed contact maakt met het oor van de gebruiker. Doordat de gehoorgang per persoon verschilt kan de mate waarin de sensor contact maakt met de huid van de gebruiker ook variëren. Hier heeft Samsung bij de plaatsbepaling van de sensoren rekening gehouden.

Verder worden de gepatenteerde Samsung Galaxy Buds uitgerust met een ‘wear detection sensor’, die kan detecteren of de oortjes worden gedragen. Zodoende zullen de biometrische sensoren uitsluitend metingen verrichten wanneer deze goed in het oor bevestigd zijn.

Of Samsung daadwerkelijk voornemens is om haar toekomstige Bluetooth oordoppen te voorzien van biometrische sensoren is vooralsnog onbekend. Ondenkbaar is het zeker niet. Ten slotte worden smartphones en smartwatches in toenemende mate voorzien van tal van functies om de gezondheid te monitoren. Headsets worden dikwijls gedragen tijdens een work-out of andere sportieve activiteiten. Voor deze doelgroep zou het ideaal zijn als de oordopjes ook health informatie kunnen verschaffen.

Enige tijd geleden heeft Samsung ook Galaxy Buds gepatenteerd met een nekband waardoor je de oortjes ook onderwater, tijdens het zwemmen kunt gebruiken. Wat dat betreft heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant nog genoeg creatieve ideeën in petto voor de toekomst.

Download official documentation Samsung Galaxy Buds with biometric sensors.

