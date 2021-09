Samsung Galaxy Buds waterdichte oordopjes met nekband Samsung ontwikkelt Galaxy Buds draadloze oordopjes met handige nekband waardoor je de oortjes ook onderwater, tijdens het zwemmen kunt gebruiken.

Naast de Galaxy Buds draadloze Bluetooth oordopjes produceert Samsung ook U Flex headphones. Dit zijn wireless oordopjes met een flexibele nekband – handig tijdens het sporten. Hoewel de oordopjes door de tijd heen aanzienlijk zijn verbeterd op het gebied van geluidskwaliteit, zijn de oortjes tot op de dag van vandaag niet geschikt om in het zwembad te gebruiken. Doordat de oordopjes volledig wireless zijn en over een batterij beschikken, kunnen de oortjes slechts een gelimiteerde hoeveelheid water verdragen.

Daar heeft Samsung inmiddels iets op bedacht. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk draadloze oortjes in ontwikkeling, die optioneel met een nekband gebruikt kunnen worden om onderwater te gebruiken, tijdens het zwemmen.

Samsung Galaxy Buds met nekband om mee te zwemmen

Het betreft een utility patent dat op 3 maart 2021 is ingediend door Samsung Electronics bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De documentatie, getiteld ‘Wearable device that can be worn on ears of user, and accessory for supporting communication thereof’, werd op 10 september 2021 gepubliceerd.

De uitgebreide documentatie omschrijft tot in detail hoe Samsung oordopjes wil ontwikkelen die ook onderwater te gebruiken zijn, bijvoorbeeld tijdens het zwemmen.

De telefoon die getoond wordt op de patentbeelden toont erg veel similariteiten met de Galaxy S10+. De getoonde Buds zijn identiek aan de Galaxy Buds Plus, die ten tijde van de Galaxy Note 10 serie werd aangekondigd. De afbeeldingen zijn echter louter ter illustratie, uiteraard zou deze technologie ook ingezet kunnen worden voor ander vormige oordopjes.

De wireless oordopjes van Samsung beschikken over meerdere ingebouwde microfoons, sensoren en een 2-way speaker. Ook is er een touchpad inbegrepen, vergelijkbaar met de Buds Plus. Alle functionaliteiten en mogelijkheden komen overeen. Het unieke is dat Samsung er een extra accessoire voor heeft ontwikkelt, waarmee het mogelijk wordt om de draadloze oortjes ook onderwater te gebruiken. Het gaat om een flexibele nekband.

De gebruiker kan de achterkant van de oortjes in de holle nekband klikken, waarna de oortjes ook onderwater te gebruiken zijn en wireless communicatie mogelijk blijft. Zodoende kunnen er tijdens het gebruik ook metingen worden verricht, die de gebruiker in real-time tijdens het zwemmen kan inzien. Denk aan gezondheidsinformatie, zoals de snelheid, een momentumcontrole of calorieberekening.

Of Samsung in de toekomst daadwerkelijk zo’n nekband accessoire zal uitbrengen voor haar Galaxy Buds blijft onbekend. Duidelijk is wel dat de Zuid-Koreaanse naar oplossingen zoekt om de oordopjes ook onderwater te kunnen gebruiken.

De Galaxy Buds Pro, die eerder dit jaar geïntroduceerd werden, hebben de hoogste IP-rating tot nu toe. Het gaat om een IPX7 normering, wat inhoudt in dat de oortjes bestand zijn tegen schoon water, gedurende maximaal 30 minuten, tot 1 meter diepte. Gebruik in het zwembad wordt echter afgeraden door Samsung. Terwijl de nieuw ontwikkelde oortjes juist wel in het zwembad te gebruiken zijn.

Desondanks zijn de Buds Pro wel veruit de meest waterbestendige oordopjes van Samsung. De andere Buds modellen, inclusief de onlangs geïntroduceerde Galaxy Buds 2, hebben namelijk slechts een IPX2 rating. De Galaxy Watch smartwatches daarentegen zijn wel waterbestendig. Mogelijk dat in de toekomst dus ook de Galaxy Buds mee kunnen in het zwembad.

Download documentation Samsung Galaxy Buds with neckband.