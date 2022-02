OnePlus Nord CE 2 leverbaar in Bahamas Blue en Mirror Grey OnePlus presenteert binnenkort de Nord CE 2 met 3.5mm jack, microSD en 65W oplaadtechnologie. Wel heeft deze betaalbare telefoon één groot nadeel.

Eerder deze maand kon je op LetsGoDigital uitgebreid lezen over de in ontwikkeling zijnde OnePlus Nord 2 CE. Ook lieten we product afbeeldingen maken van de nieuwe OnePlus Nord telefoon. Het gaat om de opvolger van de Nord CE (Core Edition). Een goedkope mid-range telefoon met interessante specs waaronder een 90Hz scherm. Z’n opvolger komt eraan. OnePlus heeft inmiddels aangekondigd aankomende donderdag 17 februari 2022 een launch event te organiseren voor de tweede generatie van de Nord CE.

Over de benaming is lange tijd onduidelijkheid geweest. Wordt het de Nord CE2 of de Nord 2 CE? Via onderstaande video teaser heeft OnePlus het verlossende woord gegeven, het is de OnePlus Nord CE 2 5G.

In de videotrailer wordt aandacht geschonken aan drie belangrijke kenmerken van het toestel: de 3.5mm koptelefoon aansluiting, ondersteuning voor een 1TB microSD geheugenkaart en 65W SuperVooC opladen.

De aanwezigheid van een koptelefoonaansluiting is opvallend, want inmiddels is bekend dat concurrent Samsung de geliefde 3.5mm jack niet langer zal integreren in de nieuwe mid-range A-serie modellen – waaronder de Galaxy A33, A53 en de A73.

Ook de oplaadsnelheid is een belangrijk pluspunt van deze nieuwe Nord telefoon. Net als de Nord 2 zal de nieuwe Core Edition ook ondersteuning bieden voor 65W snelladen. Het nieuwe topmodel, de OnePlus 10 Pro is overigens nóg sneller op te laden, deze telefoon biedt ondersteuning voor 80W SuperVooC snelladen. Het valt zeker te prijzen dat OnePlus deze €300 kostende telefoon ook zal voorzien van zulke snelle laadtechnologie.

Ondertussen heeft Yogesh Brar via Twitter een officiële productafbeelding van de OnePlus Nord CE 2 5G getoond. Het toestel wordt naar verwachting uitgebracht in twee kleuren: grijs en blauw. Het gaat om een ijsblauwe kleurtint, die veel jongeren zal aanspreken. Volgens Yogesh worden deze kleurvarianten Grey Mirror en Bahamas Blue genoemd.

OnePlus Nord CE 2 draait op Android 11

Qua design toont de smartphone weinig verrassingen. Er zijn duidelijke similariteiten te zien met de Oppo Reno 7, de Oppo A96 en de Realme GT2 Pro. Inmiddels zijn ook veruit de meeste specs bekend. Gisteren publiceerde MySmartPrice op basis van informatie verkregen door Ishan Agarwal een reeks specificaties.

Afgezien van de positieve punten, zal het toestel helaas ook negatieve aspecten kennen. Het meest opvallend hierbij is de keuze voor Android 11. De meeste smartphones die vandaag de dag worden uitgebracht beschikken over het nieuwere Android 12 OS. Daar komt bij dat OnePlus slechts 2 Android OS updates zal leveren en 3 jaar beveiligingsupdates.

Dat betekent dat je met deze OnePlus telefoon niet verder komt dan Android 13 – die versie wordt in oktober dit jaar al verwacht. Dat is wel erg karig en doet afbreuk aan de goede kenmerken van dit toestel. Oude software, dat zien we helaas ook te vaak bij Oppo telefoons – zoals we onlangs nog uitgebreid hebben beschreven.

Dit aspect zal ongetwijfeld uit de marketing worden gehouden, zeker nu Samsung eerder deze week ten tijde van de Galaxy S22 serie aankondigde om voortaan 4 Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates te bieden – dit zal tevens gaan gelden voor geselecteerde telefoons uit de A-serie.

Denk aan de binnenkort verwachte Samsung Galaxy A53 en de A73. Bovendien zullen deze smartphones direct uit de doos op Android 12 draaien. Dat betekent dat je met de €350 kostende A53 drie jaar langer vooruit kunt dan met de €300 kostende OnePlus Nord CE 2. Of de 3.5mm jack en de 65W ondersteuning hier tegen opwegen zal ieder voor zichzelf moeten uitmaken.

Display en camera specs

De Nord CE 2 5G wordt uitgerust met een 6,43-inch Full HD+ AMOLED display. De maximale refresh-rate van 90Hz wordt gehandhaafd. Het scherm zal HDR10+ ondersteuning bieden en tevens beschermt worden middels Corning Gorilla Glass 5. De display toont een redelijk grote schermrand aan de onderzijde, hieraan is duidelijk te zien dat het om een relatief goedkoop model gaat.

De vingerafdruksensor wordt onder het scherm geïntegreerd, waardoor je de telefoon snel en eenvoudig kunt vergrendelen. In de linker bovenhoek wordt een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Hiervoor wordt een 16 megapixel beeldsensor ingezet. Net als de voorgaande Nord CE zal dit toestel niet over de kenmerkende alert slider van OnePlus beschikken.

De nieuwe Nord zal worden aangedreven door de 7nm octa-core MediaTek Dimensity 900 SoC met een geïntegreerde 5G modem. Standaard wordt er 8GB werkgeheugen ingebouwd dat wordt aangevuld met 128GB opslagruimte. Middels een geheugenkaartje is het geheugen uitbreidbaar tot maximaal 1TB.

Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst. Het gaat om een 64 megapixel hoofdcamera, daarnaast wordt er een 8MP ultra-groothoekcamera ingebouwd evenals een 2MP macro camera.

Om de OnePlus Nord CE 2 van voldoende power te voorzien wordt er een 4.500 mAh batterij ingebouwd, die dankzij de ondersteuning voor 65W SuperVooC technologie in rap tempo is bij te laden. Op 17 februari 2022 zal OnePlus alle missende details onthullen. Vermoedelijk zal de 5G telefoon dan ook direct in de verkoop gaan. Wij hebben reeds vernomen dat deze smartphone wordt in Nederland zal worden uitgebracht.