Samsung Galaxy A53 5G telefoon 3D product renders tonen de Galaxy A53 van alle kanten. De nieuwe A-serie smartphone krijgt een vergelijkbaar design als de populaire Galaxy A52.

Binnen de Samsung A-serie is de Galaxy A52 het meest populair. Dit is een zeer veelzijdige smartphone zonder grote nadelen, zo concludeerde we in onze review. Het toestel borduurt voort op de Galaxy A51, dat afgelopen jaar de beste verkochte telefoon in Europa was. Halverwege dit jaar heeft Samsung ook nog een extra geavanceerde variant uitgebracht, de Galaxy A52s. Velen kijken inmiddels uit naar het nieuwe model, de Galaxy A53 wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

De afgelopen periode is de verwachte Samsung Galaxy A53 meermaals in het nieuws geweest. Toch was het design tot op heden onbekend. Een nieuwe reeks renders geven echter een goede eerste impressie.

Samsung A53 zonder 3.5mm aansluiting

De website Digit.in heeft een uitgebreide first look van de Samsung A53 5G gepubliceerd, gebaseerd op informatie verkregen door OnLeaks. Uit de 3D renders blijkt dat de telefoon een vergelijkbaar ontwerp krijgt als z’n voorganger, wel wordt het toestel iets smaller. Daarnaast krijgt de A53 een platte achterzijde, zonder afgeronde hoeken. Deze design switch verwachten we overigens ook bij de Galaxy S22 terug te zien.

Aangaande de afmetingen, de Galaxy A53 wordt naar verluidt 8,14mm dik. De onderzijde zal plaats bieden voor een speaker, een USB-C aansluiting en een microfoon. Dat betekent dat het 2022 model niet langer wordt uitgerust met een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Velen zullen dit als een gemis ervaren.

Hoewel de koptelefoonaansluiting al langer ontbreekt bij de Galaxy S smartphones, werden de Galaxy A-serie modellen tot op heden wel uitgerust met een 3.5mm jack. Daar lijkt komend jaar dus verandering in te komen. Hopelijk zal het microSD geheugenkaartslot nog wel even blijven voortbestaan – deze is inmiddels ook niet meer te vinden binnen de S-serie modellen.

De voorzijde wordt voorzien van een punch-hole selfiecamera. Daarnaast zal de achterzijde plaats bieden voor een quad-camera systeem. Verwacht wordt dat de 64MP hoofdcamera ongewijzigd blijft. Verdere details omtrent de camera zijn nog onbekend. Het huidige model, de Galaxy A52, heeft een 32MP front-camera. Daarnaast bestaat de quad-camera uit een 64MP groothoek camera, een 12MP ultra-groothoek camera, een 5MP macro camera en een 5MP diepte camera. Vermoedelijk zal de A53 hierop voortborduren.

Galaxy A53 met 120Hz scherm

Over de displaygrootte is vooralsnog geen informatie bekend. Mogelijkerwijs blijft de 6,5” Super AMOLED display met Full HD+ scherm ongewijzigd. In ieder geval wordt verwacht dat het nieuwe model opnieuw ondersteuning zal bieden voor de 120Hz refresh-rate, waardoor animaties er veel vloeiender uitzien. Verder mag je er vanuit gaan dat deze A-serie smartphone wordt uitgerust met een in-display vingerafdruksensor.

Ook over de beschikbare kleuren is inmiddels informatie bekend. De Samsung Galaxy A53 verschijnt naar verluidt in de kleuren: zwart, wit, blauw en oranje. De oranje kleurstelling wordt nieuw en zal de huidige violet kleurvariant vervangen.

De Galaxy A52 is sinds maart dit jaar verkrijgbaar als 4G en 5G model voor een vanaf prijs van respectievelijk €350 en €430. Vermoedelijk zal de Galaxy A53 uitsluitend met 5G worden uitgebracht. Mogelijkerwijs wordt de prijs iets naar beneden bijgesteld. Denk aan een adviesprijs van zo’n €400. Over de introductie- en release datum is vooralsnog geen informatie bekend. Logischerwijs zal het nieuwe model rond maart 2022 arriveren.