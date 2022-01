Oppo A96 5G smartphone Oppo werkt aan een nieuwe budget telefoon. De Oppo A96 wordt een handzame 5G smartphone met een AMOLED display en een vernieuwd camera-design.

Er is een nieuwe budget telefoon van Oppo in aantocht. Via social media liet het bedrijf reeds weten binnenkort een nieuwe reeks 2022 devices aan te kondigen. Details hieromtrent zijn nog niet vrijgegeven. Desondanks is bekend dat de Oppo Find X5 serie rond maart 2022 zal arriveren. Deze high-end smartphone line-up zal uit drie modellen bestaan, waarvan de Find X5 Pro het nieuwe topmodel wordt. Daarnaast worden er enkele goedkope telefoon modellen verwacht, waaronder de A96 5G.

De Oppo A96 5G is de opvolger van de Oppo A94. De tussentijds uitgebrachte A95 is nooit in Nederland uitgebracht. Het gaat om de meest geavanceerde smartphone binnen de goedkope A-serie.

Dankzij Evan Blass, aka EvLeaks, zijn de eerste officiële beelden beschikbaar, waardoor we inmiddels een goede eerste impressie hebben van het design. De Oppo smartphone wordt getoond in drie kleuren: zwart, rosé en een gradient variant (wit/blauw/groen).

Oppo A96 met nieuw camera design

De telefoon krijgt een plat display met een punch-hole selfiecamera die in de linker bovenhoek gesitueerd is. Op de achterzijde is een triple-camera zichtbaar, waarvan twee lenzen extra groots zijn vormgegeven. Deze worden onder elkaar geplaatst, met een kleine derde camera en een flitser ertussen. Qua design heeft de Oppo A96 erg veel weg op de onlangs gelekte OnePlus Nord CE 2.

Het wordt een 5G telefoon, hoewel details omtrent de chipset nog onbekend zijn. Mogelijk wordt er een Qualcomm Snapdragon ingezet. Het is echter ook goed mogelijk dat er wordt gekozen voor een MediaTek SoC. Over de specs van het nieuwe smartphone model is vooralsnog weinig bekend. Vermoedelijk wordt de telefoon uitgerust met een 6,4” Full HD+ display met een 90Hz refresh-rate.

Aan de linkerzijde wordt het simkaart compartiment geplaatst, net als de volume knoppen. Aan de rechterzijde is de power-knop te vinden. Details omtrent het camerasysteem zijn nog onbekend. De A95 werd afgelopen jaar uitgerust met een 48MP hoofdcamera, een 8MP ultra-groothoekcamera en een 2MP macro-camera. Daarnaast is er een 16MP selfiecamera beschikbaar.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer de Oppo A96 5G officieel wordt geïntroduceerd. Mogelijk zullen we hiervoor geduld moeten hebben tot het tweede kwartaal van 2022. De adviesprijs zal vermoedelijk tussen de €370 – €400 liggen.