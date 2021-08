Oppo A94 review De A94 is het meest geavanceerde A-serie model. Wat heeft deze Android smartphone van Oppo te bieden en welke alternatieve zijn er voorhanden?

Toon pagina inhoud

In mei dit jaar werden er vier nieuwe Oppo A-serie smartphones aangekondigd voor de Nederlandse markt. De Oppo A94 5G is het meest geavanceerde model binnen deze budget serie. Het toestel biedt verschillende functies die ook in duurdere modellen terug te vinden zijn. Daarnaast ligt de focus ditmaal op de gebruikersinterface, die extra gebruiksvriendelijk is gemaakt. Deze toekomstbestendige 5G telefoon heeft een adviesprijs van €370. Levert deze smartphone daadwerkelijk een goede prijs/kwaliteit verhouding of zijn er betere alternatieven voorhanden? Je leest het in de review.

Allereerst wat specificaties, de Oppo A94 beschikt over een 6,43-inch LCD display met een Full HD+ resolutie. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst. De Android 11 smartphone wordt aangedreven door een MediaTek 5G Dimensity 800U met 8GB RAM en 128GB ROM.

Er is een 16 megapixel punch-hole selfiecamera ingebouwd en een quad-camera aan de achterzijde. Deze bestaat uit een 48MP groothoekcamera, een 8MP ultragroothoekcamera, een 2MP macro camera en een 2MP portretcamera. De mobiele telefoon beschikt over een 4.310 mAh batterij met ondersteuning voor 30W snelladen. Verder beschikt het toestel over een kunststof frame. Audioliefhebbers zullen de 3.5mm koptelefoon aansluiting kunnen waarderen.

Jaarlijks worden er een groot aantal budget en middenklasse smartphones aangekondigd, waardoor er veel is te kiezen voor de consument. Maar wat is nou de beste telefoon in het prijssegment tot €400. De Nederlandse website AndroidWorld heeft een Oppo A94 review gepubliceerd, waarin alle voordelen en nadelen van dit toestel worden besproken.

Oppo A94 5G review

Om te beginnen met het display, Jibbe Schiettecatte, beta tester bij AndroidWorld, meldt in zijn review: “Het scherm biedt oneindig contrast, mooie en felle kleuren en echt zwart door de pixels die individueel aan- en uitgezet kunnen worden. De helderheid is goed, maar ik heb wel een puntje van kritiek als het gaat om verversingssnelheid. Het 60 Hz scherm loopt niet zo vloeiend als andere smartphones in deze prijsklasse. De automatische helderheid deed z’n best, maar zat er toch vaak naast.”

Het is opmerkelijk dat Oppo deze telefoon niet heeft voorzien van een 90hz refresh-rate, temeer omdat de goedkopere A53 wel over een 90Hz scherm beschikt. Een hogere verversingsfrequentie draagt bij aan mooie vloeiende animaties, daarnaast zorgt het ook voor meer scroll-gemak. Heb je nog geen ervaring met deze feature, dan kun je besluiten om een MediaMarkt vestiging bij jouw in de buurt binnen te lopen, om zodoende zelf het verschil te testen.

Over de algehele prestaties is Jibbe tevreden. Hierover meldt hij in zijn review: “De Oppo A94 werkt vlot in de apps en games die we op de telefoon loslieten, en ook multitasken gaat uitstekend. De telefoon is niet de allersnelste en heeft meer moeite met de echt veeleisende games. “

Desondanks zijn er verschillende smartphones verkrijgbaar met een krachtigere chipset, voor om en nabij hetzelfde geld. Kijken we naar het assortiment van Oppo zelf, dan kan de Find X3 Lite een goed alternatief bieden, dit is het goedkoopste model binnen de high-end Find serie. Dit toestel heeft zowel een snellere chipset als een betere camera en is op het moment van schrijven verkrijgbaar voor zo’n €390.

Alternatieven op de Oppo A94

Kijken we naar andere merken, dan kan de onlangs geïntroduceerde Oneplus Nord 2 ook een optie zijn. Daar moet ik overigens wel bij vermelden dat OnePlus de laatste tijd meermaals negatief in het nieuws is gekomen. Eerst met het cheaten van Geekbench test resultaten, waarna er recentelijk ook een gloednieuwe Nord 2 is geëxplodeerd bij een vrouw die het toestel bij zich droeg tijdens een fietstochtje. Het bedrijf weigert commentaar te geven, wat helaas kenmerkend is voor de after sales service van Oppo’s zusterbedrijf.

Een ander Chinees merk dat verschillende interessante alternatieven weet te bieden is Xiaomi. Denk bijvoorbeeld aan de Poco F3, eveneens een budget toestel met een bijzonder snelle chipset – verkrijgbaar voor €400. Ook de Xiaomi Mi 11 Lite kan een goed alternatief bieden, deze smartphone is verkrijgbaar voor €370. Een andere mogelijkheid is de Redmi Note 10 Pro, dit toestel is met een adviesprijs van €300 het goedkoopste model uit deze lijst. Xiaomi is overigens sinds het tweede kwartaal van 2021 de Nr 1 smartphone fabrikant in Europa, vooral in Oost en Zuid Europa worden de toestellen gretig afgenomen. De komende jaren zal het merk ook in Nederland steeds prominenter aanwezig zijn, zo is de algemene verwachting.

Samsung heeft eveneens verschillende competitieve modellen in het assortiment. Vooral de €400 kostende Samsung Galaxy A52 5G is een geduchte concurrent. Het gaat om de opvolger van de A51 – dit was afgelopen jaar het best verkochte toestel in Europa.

Ook de Nokia X20 valt binnen dezelfde prijsrange. Ten slotte heeft Motorola onlangs de Moto Edge 20 Lite aangekondigd, dit toestel heeft net als de Oppo A94 een adviesprijs van €370.

Uiteraard hebben al deze modellen hun voor- en nadelen. Met de Oppo A94 5G haal je zeker geen slechte telefoon in huis. Temeer omdat deze smartphone inmiddels al behoorlijk in prijs is gezakt. Hoewel deze smartphone nog geen drie maanden verkrijgbaar is, kun je dit toestel online inmiddels ook kopen voor €320, wat een korting betekent van maar liefst €50.