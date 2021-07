Nokia X20 review De Nokia X20 is een betaalbare 5G telefoon met een groot scherm en een quad-camera, maar hoe presteert deze Android One smartphone in de praktijk?

In april maakte Nokia haar nieuwe line-up voor 2021 bekend, waarbij de naamgeving volledig op de schop is gegaan. Er zijn twee X-serie, twee G-serie en twee C-serie smartphones aangekondigd. De C-serie is niet verkrijgbaar in ons land. De budget Nokia G10 en G20 en de mid-range Nokia X10 en X20 kun je inmiddels wel allemaal kopen in Nederland. De Nokia X20 is met een verkoop adviesprijs van €380 (8GB/128GB) het duurste toestel binnen de nieuwe line-up. Wat heeft deze 5G telefoon allemaal te bieden?

De redactie van AndroidWorld is aan de slag gegaan met de nieuwe middenklasser van Nokia. Mathieu van Sluis gaat in zijn Nokia X20 review uitgebreid in op de voordelen én nadelen van deze mobiele telefoon.

Nokia X20 met budget chipset en LCD scherm

Het toestel is uitgerust met een 6,67-inch Full HD+ display. Het betreft een LCD display en een plastic achterpaneel. De vingerafdruksensor is in de power-knop verwerkt, aan de rechter zijkant van het toestel. Aan de linkerzijde van het toestel is ook een separate knop voor de Google Assistent te vinden.

Over het scherm meldt Mathieu in zijn Nokia review: “Het scherm heeft behoorlijke randen. De minimale helderheid van scherm had ook wat lager gemogen. Tevens is het scherm lastig af te lezen in direct zonlicht en de kleuren zijn wat flets. Dat zijn nu eenmaal zaken die te verwachten zijn bij de keuze voor een LCD-scherm.”

Nokia heeft bij de X20 ingezet op de camera’s – hoewel je bij een telefoon van deze prijsklasse natuurlijk geen topprestaties hoeft te verwachten. Er is een 32 megapixel punch-hole selfiecamera geïntegreerd. Daarnaast is er op de achterzijde een quad-camera geïntegreerd, bestaande uit een 64 megapixel groothoekcamera, een 5 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel dieptecamera. De lenzen zijn in samenwerking met Carl Zeiss ontworpen.

De nieuwe Nokia smartphone draait op Android One – de kale variant van Android 11, wat zorgt voor een fijne, overzichtelijke software ervaring. Het toestel wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 480 chipset met geïntegreerde 5G modem. Er wordt maar liefst 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen ingebouwd. De keuze voor de chipset is echter opmerkelijk, dit is een budget processor die onder andere in de Motorola Moto G50 en Oppo A74 4G wordt toegepast – beide modellen zijn echter €250 in plaats van €380.

Over de prestaties meldt Mathieu in zijn Nokia X20 review: “De keuze van Nokia voor de Snapdragon 480 en de grote hoeveelheid RAM begrijp ik niet helemaal. Vanuit het oogpunt ‘duurzaamheid’ begrijp ik dat je een telefoon toekomstbestendig wil maken met behulp van een chipset met 5G-modem, maar ik had voor deze prijs meer rekenkracht verwacht. 8GB RAM is mooi, maar in combinatie met de chipset kan je het gerust overkill noemen.”

Duurzaamheid is tegenwoordig voor veel bedrijven een issue, zo ook bij Nokia. Dit houdt onder andere in dat Nokia geen oplader meer meelevert in de verkoopverpakking. Hiermee is de Fins-Chinese fabrikant hetzelfde pad in ingeslagen als Apple, sinds de iPhone 12, en Samsung, sinds de Galaxy S21. De X20 wordt voorzien van een 4.470 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 18 Watt snelladen. De accuduur is met ruim anderhalve dag zeker goed te noemen.

Het duurzaamheidsaspect zorgt er bij Nokia niet alleen voor dat er wat wordt weggelaten, er wordt namelijk ook wat extra’s meegeleverd; een wit/crèmekleurig recyclebaar hoesje. Het nadeel is wel, doordat het geen transparant hoesje is kun je niet meer genieten van de Midnight Sun of Nordic Blue achterzijde van het toestel.

Al met al zijn er binnen deze prijsklasse wel betere alternatieven voorhanden met een krachtigere chipset en een AMOLED scherm – in plaats van een LCD display. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy A52 5G, de Xiaomi Mi 11 Lite 5G en de OnePlus Nord. Als we de geruchten mogen geloven dat er binnenkort ook een Nokia X50 wordt aangekondigd, mogelijk dat dit toestel een betere prijs/kwaliteit verhouding zal bieden.