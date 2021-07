Oppo aangeklaagd door Nokia inzake 5G technologie Het Finse Nokia klaagt Chinese Oppo aan in Azië en Europa, vanwege mislukte onderhandelingen om de 5G licentieovereenkomst uit 2018 te verlengen.

Toon pagina inhoud

Oppo smartphones kun je in steeds meer Nederlandse winkels kopen. Ook in andere Europese landen probeert de Chinese fabrikant voet aan wal te zetten. Toch verloopt dit proces niet bepaald zonder slag of stoot. Eerder dit jaar werd Oppo ervan beschuldigd inbreuk te maken op het intellectueel eigendom van Tom Ford. Ditmaal is het Nokia die Oppo voor de rechter sleept, zowel in Azië als in Europa.

Oppo maakt gebruik van patenten die Nokia toebehoren, zonder hier de bijbehorende licentiekosten voor te betalen – zo meldt de Finse fabrikant aan de Chinese reporter Bing Zhao via IAM Media.

Oppo behoorde tot de eerste fabrikanten die in Europa een 5G smartphone introduceerde – de Oppo Reno 5G. Dit werd mogelijk gemaakt nadat Oppo in 2018 een patent licentieovereenkomst heeft gesloten met Nokia, omtrent de 5G draadloze standaard en voor andere patenten voor interface- en beveiligingstechnologieën.

5G licentieovereenkomst Nokia x Oppo

Details omtrent de overeenkomst niet werden publiekelijk gemaakt, desalniettemin valt uit de European Patent Office (EPO) af te leiden dat Oppo verplicht is om €3 per telefoon te betalen aan Nokia voor het produceren en vermarkten van Oppo smartphones waarbij de door Nokia gepatenteerde technologie wordt gebruikt. Deze meerjarige licentieovereenkomst is in juni dit jaar tot een einde gekomen.

Hoewel de betrokken partijen inmiddels al geruime tijd in onderhandeling zijn omtrent een nieuwe overeenkomst, lijkt Oppo nu onder haar verplichtingen uit te willen komen. Het Finse Nokia is hier niet van gediend en sleept Oppo voor de rechter – zowel in Azië als in Europa.

In een officiële reactie meldt Nokia: “We hebben onderhandeld over de verlenging van onze patentlicentieovereenkomst met OPPO, maar helaas hebben zij onze eerlijke en redelijke aanbiedingen afgewezen. Procederen is altijd ons laatste redmiddel en we hebben aangeboden om onafhankelijke en neutrale arbitrage aan te gaan om de zaak in der minne op te lossen. We geloven nog steeds dat dit de meest constructieve manier is om vooruit te komen.”

Inmiddels is bekend dat Nokia in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot Brittannië een rechtszaak is begonnen met sterke aantijgingen tegen Oppo. Ook in India is Oppo aangeklaagd, vanwege het kosteloos gebruik maken van gepatenteerde Nokia technologiëen. Het lijkt erop dat er de komende dagen en/of weken meer landen bij zullen komen, mogelijk dat dit verhaal ook in Nederland gaat spelen.

In een officiële reactie meldt Oppo gechoqueerd te zijn: “Oppo respecteert en beschermt haar eigen intellectuele eigendomsrechten en die van derden, en zet zich in voor een goedaardige samenwerking op het gebied van octrooilicenties in de industrie. Oppo is tegen onredelijk overleg zoals het gebruik van procesvoering als instrument.”

Het is een opmerkelijke benadering; Oppo zet zich dus wel in om haar eigen intellectuele eigendomsrechten te beschermen, maar is niet bereid om die van anderen te respecteren – zo klinkt het. Het lijkt er sterk op dat de onderhandelingen spaak zijn gelopen en dat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan.

Oppo denk nu weg te kunnen lopen van de onderhandelingstafel om op eigen houtje verder te gaan. Uiteraard laat Nokia dit niet zomaar gebeuren. Dat Nokia nu naar de rechter stapt is een logisch besluit, daar Oppo nog altijd gebruik maakt van Nokia’s technologie – zonder hiervoor te betalen. De Finnen zijn dan ook genoodzaakt om hun belangen en rechten te beschermen.

Het heeft wel wat weg van de zaak die eerder dit jaar speelde tussen Oppo x Tom Ford. LetsGoDigital heeft Oppo destijds om een officiële reactie gevraagd, waarbij eveneens bleek dat de Chinese onderneming het niet zo nauw neemt met dergelijke aantijgingen. Sterker nog, Oppo verwijt Nokia nu niet volgens het FRAND principe te handelen.

FRAND staat voor ‘Fair’, ‘Reasonable’ en ‘Non-Discriminatory’, oftewel ‘eerlijk, redelijk en niet-discriminerend’. Uit niets blijkt echter dat Nokia zich in deze zaak oneerlijk heeft opgesteld, het lijkt er meer op dat Oppo zichzelf rechten wil ontlenen die andere fabrikanten niet toebedeeld krijgen.

Oppo claimt volgens het ‘Ben Fen’ principe te handelen – waarbij getracht wordt een win-win situatie te creëren voor alle betrokken partijen. Ondertussen lijkt het Chinese bedrijf, onderdeel van BBK Electronics, hier echter niet altijd in te slagen. Er worden zeer amateuristische fouten gemaakt, waarbij Oppo graag de bal terugkaatst om vervolgens te doen alsof er niets aan de hand is.

Het is algemeen bekend dat er ontzettend veel geld omgaat in de wereld van licenties. Afgelopen jaar verdiende het Finse Nokia maar liefst 1,5 miljard euro aan licentieovereenkomsten van bedrijven zoals Samsung, Apple, Xiaomi, LG, en BlackBerry. Het bewaken van deze licentierechten is dan ook van groot belang voor het bedrijf. Niet alleen Nokia verdient op deze wijze haar geld, dit geld voor alle grote tech-bedrijven.

In 2018, toen de overeenkomst tussen Nokia en Oppo werd gesloten werd de afdeling geleid door Maria Varsellona, als Chief Legal Officer bij Nokia. In 2019 is Versellona vertrokken om plaats te maken voor Nassib Abou-Khalil. Mogelijk dat Abou-Khalil nog kansen ziet om de zaak met Oppo te schikken. Nokia meent in ieder geval in haar recht te staan, temeer omdat het bedrijf met diverse andere grote tech-bedrijven soortgelijke overeenkomsten is aangegaan.

Er lijkt dan ook maar één uitkomst mogelijk te zijn in deze zaak; Nokia wint de rechtszaak en Oppo moet betalen. Als alternatief zou Oppo kunnen besluiten om te schikken, door een nieuwe meerjarige overeenkomst aan te gaan. Hoe dan ook, Oppo zal met geld over de brug moeten komen. Dit hadden ze beter direct kunnen doen, hiermee hadden ze een hoop negatieve media aandacht kunnen voorkomen.