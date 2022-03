Nokia G21 en G11 goedkope telefoons met grote batterij Nokia lanceert twee goedkope Android telefoons, met een sterke focus op de accuduur. De Nokia G21 en G11 hebben een 6,5” scherm en een triple-camera.

HMD Global heeft twee goedkope instap smartphones aangekondigd. Het gaat om de Nokia G11 en de G21. De tweetal nieuwe modellen lijken in grote mate op elkaar. De voornaamste verschillen zijn te vinden in de beschikbare geheugenconfiguraties, het camerasysteem en de verkrijgbare kleuren. Beide telefoons worden gekenmerkt door een bijzonder lange accuduur van wel 3 dagen. De Nokia G21 is per direct verkrijgbaar in Nederland, voor de G11 dien je nog geduld te hebben tot april.

De Nokia G21 en G11 zijn uitgerust met een 6,5-inch LCD display met een HD+ resolutie (1600×720 pixels). De telefoon heeft een 20:9 beeldschermverhouding en een 90Hz refresh-rate. Dat zorgt voor meer scroll-comfort ten opzichte van het 60Hz display van z’n voorgangers – de Nokia G20 en G10. Het scherm heeft een piekhelderheid van 400 nits. Ook is er een Sunlight Brightness Boost feature voorhanden, die ervoor zorgt dat het scherm ook afleesbaar blijft in zonnige weersomstandigheden.

Nokia G11 en G21 Android smartphones

De tweetal nieuwe Nokia telefoons draaien op het Android 11 besturingssysteem. Nokia levert gegarandeerd 2 jaar Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates. De Nokia G21 wordt aangedreven door de octa-core Unisoc T606. Standaard wordt er 4GB werkgeheugen ingebouwd, daarnaast wordt er 128GB opslaggeheugen ingebouwd. Er is ook een variant verkrijgbaar met 64GB, deze wordt echter niet in Nederland gevoerd. Middels een microSD geheugenkaart is het opslaggeheugen uitbreidbaar tot 512GB.

De Nokia G11 wordt aangedreven door dezelfde processor, maar is voorzien van minder geheugen. Het gaat om 3GB RAM en 32GB opslag. Deze chipset biedt overigens alleen ondersteuning voor het 4G LTE netwerk – 5G wordt niet ondersteunt. Een ander verschil, alleen de G21 biedt ondersteuning voor NFC.

Beide Nokia smartphones zijn voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting, om bedraad naar je favoriete muziek te kunnen luisteren. Verder is de mobiele telefoon voorzien van twee microfoons en OZO Spatial Audio capture.

Triple-camera en grote accu

Aangaande de camera’s, er is een 8 megapixel front-camera aanwezig. Hiervoor is een v-vormige inkeping gemaakt. Op de achterzijde is een triple-camera geplaatst. Bij de Nokia G21 bestaat deze uit een 50 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel dieptecamera. Ook is er een LED flitser inbegrepen. De Nokia G11 beschikt over een 13MP hoofdcamera, de andere twee camera’s zijn identiek.

De behuizing is gemaakt van polycarbonaat / plastic. De vingerafdruksensor is aan de zijkant verwerkt, in de aan-/uit knop. Daarnaast beschikken de Nokia G21 en de Nokia G11 over gezichtsherkenningstechnologie. Er is tevens een separate knop beschikbaar om de Google Assistent op te roepen.

De nieuwe Nokia smartphones zijn voorzien van een 5.050 mAh batterij. Dankzij nieuwe batterij-besparingssoftware houdt de accu het 3 dagen vol op één lading. De telefoon biedt ondersteuning voor 18W snelladen. Standaard wordt er echter een langzamere 10W oplader meegeleverd in de verkoopverpakking. Ook wordt er een headset, een USB Type-C kabel en een gebruikershandleiding inbegrepen.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De Nokia G21 is verkrijgbaar in de kleuren Nordic Blue (blauw) en Dusk (bruin). De goedkopere Nokia G11 wordt uitgebracht in de kleuren Charcoal en Ice – dit zijn iets lichtere kleurvarianten ten opzichte van de G21. Beide modellen zijn dual-sim telefoons (nano-sim).

De verkoopprijs voor de Nokia G21 (4GB/128GB) is vastgesteld op €200. Mocht je besluiten om deze smartphone te kopen, Nokia levert tijdelijk een Recycled Clear Case (t.w.v. €25) cadeau bij aankoop van deze telefoon. Dit is een transparant hoesje waarmee je het toestel kunt beschermen tegen stoten en krassen. De Nokia G11 (3GB/32GB) kost €150 en zal vanaf april verkrijgbaar zijn.