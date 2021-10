Nokia T20 een goedkope Android tablet Eerste Nokia tablet nu verkrijgbaar in Nederland. De Nokia T20 heeft een 10,4” scherm met 2K resolutie en een grote accu voor een betaalbare prijs.

HMD Global heeft de eerste Nokia tablet uitgebracht. De Nokia T20 draait op het Android besturingssysteem en beschikt over een 10,4-inch display. Met een adviesprijs van €250 gaat het om een uiterst betaalbare tablet voor het hele gezin. De tablet is degelijk gebouwd, zoals we van Nokia devices gewend zijn. Het 2K display levert een fijne kijkervaring en de 8.200 mAh accu is voldoende krachtig om de hele dag mee te gaan.

De nieuwe Nokia tablet is vanaf heden verkrijgbaar in Nederland in de kleur Deep Ocean (donkerblauw). De T20 draait op Android 11 en kan rekenen op 2 jaar Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates.

Nokia tablet met Google Kids Space

De 10,4-inch tablet biedt een 2K resolutie scherm (1200×2000 pixels) en een helderheid van 400 nits. De Nokia T20 biedt een aspect-verhouding van 5:3. Daarnaast is er een cover-screen van gehard glas toegepast, om de display te beschermen tegen krassen en stoten.

Voor het voeren van videogesprekken is er een 5 megapixel selfiecamera ingebouwd. Op de achterzijde is een 8 megapixel camera met autofocus geplaatst. Ook is er een LED flitser beschikbaar. Verder zijn er stereo luidsprekers voorhanden met OZO Playback, die een prettige audio-ervaring leveren. Ook een 3.5mm koptelefoon aansluiting ontbreekt niet bij deze tablet.

Google Kids Space is eveneens inbegrepen. Deze app is speciaal ontworpen voor kinderen en wordt gekoppeld aan het Google-account van je kind. Ouders kunnen het account beheren via Family Link ouderlijk toezicht. Ook Google Entertainment Space is beschikbaar op de T20.

De Nokia tablet wordt aangedreven door een unisoc Tiger T610 SoC. Standaard wordt er 4GB RAM en 64GB ROM ingebouwd. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart.

De 8.200 mAh batterij staat garant voor uren speelplezier. Opladen kan via de USB-C aansluiting aan de onderzijde, met een maximaal laadvermogen van 15W. Standaard wordt er echter een 10W oplader meegeleverd. Verder biedt de Nokia T20 ondersteuning voor Bluetooth 5.0, WiFi 5 en gnss. De tablet is tevens IP52 gecertificeerd. Dat houdt in het apparaat redelijke bescherming biedt tegen stof en daarnaast drupdicht is.

De Nokia T20 tablet is onder andere verkrijgbaar via de website van Nokia voor een prijs van €250. Naast een WiFi-only model is er ook een 4G model verkrijgbaar. De fabrikant biedt tevens de mogelijkheid om de 2 jaar fabrieksgarantie met een jaar uit te breiden, voor slechts €21. Ook kun je een telefoonverzekering afsluiten. Voor 6 maanden ben je €23 kwijt, een verzekering voor 12 maanden kost €35. Zo ben je gedekt tegen ongeval schade en vloeistofschade met wereldwijde dekking.