Nokia G21 budget telefoon Over enkele weken wordt de Nokia G21 verwacht. Goedkope telefoon draait op Android One, met vernieuwd design, grote accu en snellaad-functionaliteit.

Nokia heeft verschillende nieuwe budget telefoons in de maak, waaronder de Nokia G21. Het gaat om de opvolger van de in april 2021 aangekondigde Nokia G20. Een uiterst betaalbare telefoon dat bekend staat om z’n lange accuduur, tot wel drie dagen. Het nieuwe model zal over net zo’n grote batterij beschikken. Voor het eerst zal deze G-serie smartphone ook snelladen ondersteunen. Daarnaast wordt het design vernieuwd, evenals de camera en de processor.

Nadat eerder dit jaar al een reeks specificaties bekend werden, zijn er nu ook een serie productbeelden online verschenen. Roland Quandt heeft via Twitter een serie officiële product afbeeldingen van de G21 getoond. De telefoon wordt van alle kanten getoond, in vier kleuren. Het gaat om een grijs, bruin, donkerblauw en aquablauw model. Het zijn rustige, aardse kleuren. De matte achterzijde is voorzien van een horizontaal streepjes patroon dat deze budget telefoon een extra stijlvolle uitstraling meegeeft.

Nokia G21 met 50MP camera

Er is een drievoudige camera ingebouwd, die in de linker bovenhoek is geplaatst. De hoofdcamera beschikt over een 50MP beeldsensor, zo valt uit de afbeelding op te maken. Het betreft een ‘50MP AI Camera’. Naast de triple-camera is een LED flitser geïntegreerd.

De hoofdcamera wordt verbeterd ten opzichte van de 48MP camera die in de Nokia G20 te vinden is. Dit gaat echter wel ten koste van de 5MP ultra-groothoekcamera. Deze wordt bij de Nokia G21 vervangen voor een 2MP beeldsensor, zo is reeds gebleken uit de FCC certificering. Ook de derde camera zal over een 2 megapixel sensor beschikken.

Verwacht wordt dat de Nokia G21 wordt uitgerust met een 6,5-inch HD display met 720×1600 pixels. De schermranden aan de zijkanten zijn minimaal. Dat geldt helaas niet voor de onderzijde, zelfs voor een budget telefoon heeft dit toestel een behoorlijk grote kin. Er is een v-vormige notch aangebracht voor de selfiecamera. Deze herbergt een 8 megapixel beeldsensor.

Aan de linkerzijde is een Google Assistent knop beschikbaar, ook vind je aan deze zijde het sim-compartiment. Daarnaast zien we aan de rechterzijde de volumetoetsen met direct daaronder de aan-/uitknop. De vingerafdruksensor wordt in de power-knop verwerkt.

Vernieuwde chip

De smartphone zal worden aangedreven door de octa-core Unisoc T610 SoC. Deze chipset wordt tevens toegepast in de Nokia T20, een goedkope Android tablet die in oktober 2021 werd aangekondigd. Er zal 4GB werkgeheugen worden ingebouwd. Daarnaast kunnen consumenten kiezen voor 64GB of 128GB opslagruimte.

Het geheugen zal tevens uitgebreid zijn middels een geheugenkaartje tot maximaal 512GB. Verder biedt het toestel ondersteuning voor het 4G LTE netwerk – 5G wordt helaas niet ondersteunt.

Enkele dagen geleden verscheen er ook een Geekbench van de Nokia G21 online. Deze toont een test score van 312 in single-core en 1157 in multi-core. Echt indrukwekkende cijfers zijn dit niet, maar dat mag je ook niet verwachten van een smartphone in deze prijsklasse.

Verder mag je er vanuit gaan dat de mobiele telefoon draait op het Android One besturingssysteem. We zijn inmiddels aanbeland bij Android 12. Nokia smartphones bieden een pure Android ervaring, net zoals de Google Pixel modellen. Velen ervaren dit OS als bijzonder positief. Ook met het updatebeleid zit je bij Nokia wel goed. De G-serie modellen worden voorzien van 3 jaar Android OS updates.

Tot slot zal Nokia de G21 voorzien van een 5.050 mAh batterij. De capaciteit komt overeen met z’n voorganger, net als de schermgrootte. Je mag er dan ook vanuit gaan dat het nieuwe model opnieuw zal uitblinken wat betreft de accuduur.

Opladen gaat via de USB Type-C aansluiting. Nieuw wordt de ondersteuning voor snelladen, waardoor de batterij simpelweg sneller oplaadt. Details omtrent het maximale laadvermogen zijn nog niet bekend. Bij de G20 was dit beperkt tot 10W.

Nokia G21 kopen

Aangaande de prijs, de G20 ging afgelopen jaar in de verkoop voor €170 (64GB). Vermoedelijk zal de Nokia G21 voor een vergelijkbaar bedrag in de markt worden gezet. De kans is groot dat het nieuwe model eerder zal verschijnen dan z’n voorganger – die in april werd aangekondigd.

Er zal ook nog een extra goedkope variant verschijnen, in de vorm van de Nokia G11 – als opvolger van de G10. Zoek je een geavanceerdere telefoon? Dan kan de mid-range X-serie uitkomst bieden. Afgelopen jaar introduceerde Nokia gelijktijdig met de G10 en G20 ook de X10 en X20.

De X-serie modellen bieden wel 5G ondersteuning, beschikken over een betere camera en worden volgens de ‘3x3x3’ strategie in de markt gezet. Dat houdt in 3 jaar garantie, 3 jaar Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates.

Vermoedelijk zal Nokia ook twee nieuwe C-serie modellen aankondigen. Deze toestellen zijn nog goedkoper dan de G-serie, maar worden niet in Nederland gevoerd.