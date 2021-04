Nokia telefoons: X-Serie en G-Serie 2021 De Nokia X10 en X20 zijn betaalbare 5G telefoons met een goede camera. De Nokia G10 en G20 zijn extra voordelig en bieden een lange accuduur.

HMD Global heeft een hele reeks nieuwe Nokia telefoons aangekondigd. De nieuwe modellen zijn ondergebracht binnen de X, G en C serie. Van de zes modellen zullen vier modellen ook in Nederland gevoerd worden, de Nokia X10, X20 en de G10 en G20. De Nokia C10 en C20 zijn de goedkoopste toevoegingen, deze modellen zullen niet in ons land gevoerd worden. Daarom beperken we ons in deze publicatie tot de nieuwe X- en G-serie modellen.

Met de introductie van deze nieuwe budget en middenklasse telefoons neemt Nokia afscheid van de oude benamingen. De modelnamen waren er de afgelopen jaren niet duidelijker op geworden, daar moeten de nieuwe series een eind aan maken.

Binnen de Nokia X-serie worden de geavanceerde middenklasse modellen geplaatst, de C-serie zal het lage middensegment afdekken en de X-serie omvat de budget telefoons die op Android Go draaien.

HMD Global heeft niet alleen de modelnamen op de schop gegooit, ook het updatebeleid is herzien. Vanaf heden kunnen alle X-serie modellen rekenen op 3 jaar garantie, 3 jaar Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates.

Nokia X-Serie 2021: X10 en X20 goedkope 5G telefoons

De tweetal nieuwe Nokia X-modellen worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 480 5G SoC. Deze mid-range SoC beschikt over een geïntegreerde 5G modem. Het topmodel, de Nokia X20 wordt voorzien van 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. De Nokia X10 kan rekenen op 6GB RAM en 64GB/128GB ROM.

Zowel de Nokia X10 als de X20 beschikken over een 6,67-inch LCD display met een Full HD+ resolutie. Er is een centraal geplaatst punch-hole camera aangebracht met een 8 megapixel resolutie. Bij de X20 is de resolutie overigens beduidend hoger, dit model is uitgerust met een 32 megapixel selfiecamera.

Op de achterzijde is een viervoudige camera geplaatst met ZEISS optics. De Nokia X20 is uitgerust met een 64 megapixel hoofdcamera, een 5 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel macrocamera en een 2 megapixel dieptecamera. De cameraconfiguratie van de X10 is in grote mate gelijk, hoewel de hoofdcamera 48 megapixel beelden levert.

De nieuwe Nokia smartphones binnen de X-serie draaien op het Android One besturingssysteem, dat gebaseerd is op Android 11. De Nokia X20 en X10 beschikken beide over een 4.470 mAh batterij. Helaas heeft HMD Global besloten om, net als Samsung en Apple, geen oplader mee te leveren in de verkoopverpakking. Je dient of je oude oplader te gebruiken of een nieuwe aan te schaffen. Wel vind je overigens een 100% composteerbare hoes in de verkoopverpakking, handig om je smartphone

De plastic behuizing biedt toegang tot een 3.5mm koptelefoon aansluiting, ook is er een fysieke Google Assistent knop aangebracht. De vingerafdruksensor is aan de zijkant, in de powerknop verwerkt.

De Nokia X10 wordt uitgebracht in juni twee kleuren: Forest (groen) en Snow (wit). Voor de variant met 6GB/64GB geheugen is de adviesprijs vastgesteld op €310. Voor €40 extra ontvang je het model met 128GB opslaggeheugen. De Nokia X20 zal vanaf mei verkrijgbaar zijn in de kleuren Midnight Sun (brons) en Nordic Blue (blauw). Deze Nokia smartphone kun je kopen voor €380 (8GB/128GB).

Nokia G-Serie 2021: G10 en G20 budget smartphones

De Nokia G-serie smartphones zijn goedkoper dan de X-serie modellen en bieden een nog betere batterijduur van wel 3 dagen. Qua processorkracht en cameraprestaties doen deze toestellen wel onder aan de eerder genoemde X-serie toestellen.

De Nokia G20 en G10 zijn beide uitgerust met een 6,5-inch LCD display met een HD+ resolutie. De Nokia G10 wordt aangedreven door de MediaTek G25 chipset met 3GB RAM en 32GB ROM. Voor de Nokia G20 is de iets krachtigere MediaTek G35 ingezet, met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen.

De v-vormige notch herbergt een 8 megapixel selfiecamera. De cameramodule aan de achterzijde verschilt wel per model. De Nokia G10 is voorzien van een triple camera, bestaande uit een 13 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel dieptecamera en een 2 megapixel macrocamera.

De G20 heeft een vergelijkbare camera setup als de X10. Het gaat om een 48 megapixel hoofdcamera, een 5 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel macrocamera en ten slotte nog een 2 megapixel dieptecamera. Alle nieuwe Nokia smartphones bieden overigens toegang tot een microSD geheugenkaartslot, zodat je het opslaggeheugen eenvoudig kunt uitbreiden.

De 5.050 mAh batterij moet het 3 dagen volhouden alvorens je de telefoon weer aan de oplader moet leggen. Ook deze smartphone modellen zijn voorzien van een 3.5mm jack en een Google Assistent knop.

Voor de Nokia G10 is de prijs vastgesteld op €140, met keuze uit de kleuren Night (donkerblauw) en Dusk (paars). Deze telefoon gaat deze maand al in de verkoop. De Nokia G20 kun je vanaf mei kopen voor €170, dit model wordt uitgebracht in de kleuren Night (donkerblauw) en Glacier (zilver).