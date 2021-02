OPPO beschuldigd van inbreuk intellectueel eigendom Tom Ford OPPO benadeelt Amerikaanse bedrijven Tom Ford en Apple, door gebruik te maken van logo en wallpaper voor de gepatenteerde slider concept smartphone.

LetsGoDigital rapporteert met regelmaat over onthullende trademarks en patenten. In december vorig jaar publiceerde we over een innovatieve slider smartphone van OPPO. De door Guangdong OPPO Mobile Telecommunications gepatenteerde product afbeeldingen bevatten het volgende kenmerkende logo : ‘OPPO x TOM FORD’, met daaronder de tekst ‘Design for concept Shakira’.

Het octrooi (OPPO design patent: 202030058284 .6) werd aangevraagd op 24 februari 2020 bij het Chinese patentbureau CNIPA (China National Intellectual Property Administration) en is op 25 december vrijgegeven. De documentatie met product afbeeldingen zijn ontworpen door Li Zhen en ingediend door octrooibureau Shenzhen Weishibo Intellectual Property Agency uit naam van Guangdong OPPO Mobile Telecommunications.

Uit de gepatenteerde beelden valt op te maken dat deze OPPO smartphone in samenwerking met de wereldbekende Amerikaanse modeontwerper Tom Ford tot stand gekomen is gekomen. In onze publicatie veronderstelde we dat deze smartphone mogelijk als concept telefoon geïntroduceerd zou worden. Net zoals de ‘OPPO X Nendo’ concept slide telefoon, die in december afgelopen jaar werd geïntroduceerd door OPPO, in samenwerking met de Japanse designer Nendo.

OPPO x Tom Ford smartphone

Er is echter iets opmerkelijks aan de hand met deze zogenaamde ‘OPPO X Tom Ford’ editie. Begin januari 2021 heeft Tom Ford International LLC een claim ingediend bij LetsGoDigital en ons gesommeerd om al het beeldmateriaal van deze ‘OPPO x Tom Ford’ smartphone offline te halen, omdat er sprake zou zijn van onrechtmatig gebruik van het geregistreerde TOM FORD trademark.

Een woordvoerder van het bedrijf laat aan LetsGoDigital weten op geen enkele wijze bekend te zijn met deze smartphone en/of een eventuele samenwerking tussen het Amerikaanse modemerk Tom Ford en de Chinese smartphonefabrikant OPPO.

De door ons gepubliceerde beelden zijn echter generlei door ons bewerkt. Het zijn publiekelijk toegankelijke documenten met productafbeeldingen in kleur, die gepatenteerd zijn door OPPO. Je zou op z’n minst verwachten dat Tom Ford hier weet van heeft. Naar nu blijkt heeft OPPO deze concept telefoon echter geheel op eigen houtje ontworpen en gepatenteerd.

Uit correspondentie met Tom Ford is gebleken dat er op geen enkele wijze sprake is van een samenwerking. In een officiële reactie aan LetsGoDigital meldt het Amerikaanse fashionbedrijf het volgende.

Tom Ford General Counsel (New York) official statement: There is no collaboration between Tom Ford and OPPO. There is no such product being developed. In addition, the images include improper and misleading use of the TOM FORD trademark.

Naar aanleiding van de nieuwe informatie hebben wij de situatie voorgelegd aan Sophie, International Corporate PR bij OPPO Headquarters in China en om een reactie gevraagd. OPPO bevestigt dat er inderdaad geen sprake is van een samenwerking met Tom Ford.

OPPO China Headquarters official statement: We can confirm that there is no collaboration between OPPO and Tom Ford.

Vanzelfsprekend hebben we OPPO om een nadere uitleg gevraagd; Waarom heeft OPPO de benaming ‘OPPO x Tom Ford’ in het smartphone design opgenomen en waarom is er een wallpaper van Apple Inc gebruikt? Op beide vragen heeft OPPO geen antwoord gegeven.

Tom Ford is niet blij met de ontstane situatie en zal de zaak verder onderzoeken, zo is ons medegedeeld. Waarschijnlijk zullen we nooit precies weten hoe de vork in de steel steekt. Wel is duidelijk dat er geen plannen zijn om deze zogenaamde OPPO X Tom Ford slider smartphone te introduceren.

Mogelijk ging het om een prille samenwerking waarbij OPPO in de tussentijd heeft besloten om met Nendo verder te gaan. Ten slotte werd het designpatent in februari vorig jaar al aangevraagd. Het leek om een soort tegenhanger te gaan van de Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition. Opvallend genoeg werd dit smartphonemodel ook in februari aangekondigd, twee weken voordat OPPO het patent indiende.

De Tom Ford benaming is overigens niet het enige merkwaardige aan dit patent. Velen was het al opgevallen dat OPPO voor de product renders van de ‘OPPO x Tom Ford’ een iPhone wallpaper heeft gebruikt. Exact dezelfde wallpaper werd in 2019 aangekondigd in een roze/paars kleurstelling als stock wallpaper voor de iPhone 11, zoals ook in bovenstaande afbeelding te zien is.

Dat OPPO concurrent Apple nauwlettend in de gaten houdt, dat is wel bekend. Vroegere smartphone modellen van de Chinese fabrikant werden vaak als iPhone-kopie beschouwt en ook bij de vorig jaar geïntroduceerde OPPO Watch was de vergelijking met de Apple Watch al snel gemaakt. Ook bij de komende maand verwachte OPPO Find X3 Pro is het cameradesign duidelijk geïnspireerd op iPhone 12.

Het bedrijf lijkt er doelbewust voor te kiezen om populaire Amerikaanse producten te kopieren en te verbeteren. Toch is het zeer opmerkelijk dat OPPO er niet voor terugdeinst om ook trademarks van andere gerenommeerde Amerikaanse bedrijven -in dit geval Tom Ford- in te zetten voor hun eigen gepatenteerde ontwerpen. OPPO is geen kleine speler, het bedrijf maakt onderdeel uit van de grote Chinese multinational BBK Electronics, waartoe ook OnePlus, vivo en RealMe behoren.

Hoewel OPPO het BenFen principe nastreeft, waarbij getracht wordt een win-win situatie te creëren voor alle partijen, lijkt het Chinese bedrijf geen moeite te hebben om de naamsbekendheid van andere gerenommeerde Amerikaanse bedrijven te gebruiken voor eigen gewin. Een opvallende keuze, temeer omdat de relatie tussen China en Amerika al tijden op scherp staat.

Verstoorde relatie tussen VS en China

Grootmachten Amerika en China zijn verwikkeld in een hoog oplopende handelsoorlog. Dit heeft ook z’n weerslag op de telecomsector. Zo kreeg Huawei een handelsverbod opgelegd, omdat het bedrijf gegevens zou delen met de Chinese overheid. Ook de Chinese smartphonefabrikant Xiaomi kreeg onlangs een investeringsverbod opgelegd vanuit de VS.

Steeds vaker hoor je dat Chinezen kennis willen vergaren in westerse ontwikkelde landen, om deze kennis vervolgens in China te gebruiken. Arbeid is daar stukken goedkoper, ook de arbeidsomstandigheden zijn niet te vergelijken waardoor er oneerlijke concurrentie ontstaat. Amerika wil dit, waar mogelijk, tegengaan.