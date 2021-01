Oppo Find X3 Pro met vernieuwde quad-camera Eerste beelden van de Oppo Find X3 Pro verschijnen online. Deze high-end smartphone met curved-display heeft een trendy vormgegeven quad-camera.

Rond maart zal Oppo haar nieuwe high-end smartphone serie onthullen. De Oppo Find X3 Pro wordt het nieuwe topmodel, het wordt een directe concurrent van de Samsung Galaxy S21 Ultra en de Apple iPhone 12 Pro Max. Afgelopen maand maakte Oppo zelf al bekend dat de Find X3 Pro zal worden aangedreven door de nieuwe en uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Nu zijn ook de eerste afbeeldingen van het toestel online verschenen.

Op het social media platform Voice heeft Evan Blass een drietal officiële afbeeldingen van de Oppo Find X3 Pro geplaatst. De smartphone krijgt een vernieuwd en trendy design, met een duidelijke nadruk op het camerasysteem. Het toestel krijgt afgeronde schermranden en wordt getoond in vier stijlvolle kleuren: zwart, wit, blauw en goud/koper. Laatstgenoemde kleurvariant heeft een kunstleren afwerking, vergelijkbaar met de oranje Oppo Find X2 Pro en de onlangs geïntroduceerde Xiaomi Mi 11. De andere drie kleurvarianten hebben een matte uitstraling, waarbij er rond het camerasysteem een subtiele glans ontstaat door het dikteverschil.

Oppo Find X3 Pro met 25x zoom macro camera

Het Pro model wordt naar verwachting uitgerust met een 6,7-inch display met een 1440p QHD+ resolutie. Ook zal het toestel ondersteuning bieden voor de adaptieve 120hz refresh-rate. De Find X2 Pro biedt overigens al de mogelijkheid om 120Hz toe te passen bij maximale resolutie (QHD), logischerwijs zal dat bij z’n opvolger ook het geval zijn. Het scherm kan maar liefst 1,07-miljard kleuren weergeven.

Voor de front-camera wordt een punch-hole camera toegepast, over de resolutie van deze camera is nog geen informatie bekend. Op de achterzijde wordt een quad-camera geïntegreerd. Het zou gaan om twee 50 megapixel camera’s van Sony-makelij, een groothoek en een ultragroothoekcamera. Daarnaast wordt er een 13 megapixel telefoto camera ingebouwd. Uniek wordt de 25x macro zoomlens, waarmee je op microscoop niveau kunt inzoomen.

Vermoedelijk wordt de Oppo Find X3 Pro uitgerust met een dual cell 4.500 mAh batterij. Het nieuwe topmodel zal ook ondersteuning bieden voor de befaamde oplaadtechnologie van Oppo. Met de 65 Watt SuperVOOC 2.0 technologie kun je de telefoon in zeer hoog tempo opladen. Ook zal de Find X3 Pro ondersteuning bieden voor 30W AirVooC wireless flash charging, om het toestel draadloos op te kunnen laden.

Ook nieuw wordt de NFC radio, bovendien maakt het dual-body antenne design ‘tap-to-pay’ functionaliteit mogelijk – ongeacht hoe je de smartphone vasthoudt. In andere woorden, het is niet langer nodig om de achterzijde van het toestel naar de reader te richten. Uit de doos zal de Oppo Find X3 draaien op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de ColorOS 11 gebruikersinterface van Oppo.

De komende periode zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent het nieuwe topmodel van Oppo. De Find X2 Pro behoort zonder twijfel tot de beste smartphones van 2020, we zijn dan ook erg benieuwd naar z’n opvolger. Gelijktijdig met het Pro model zal Oppo naar alle waarschijnlijkheid ook de goedkopere Find X3 Neo en de nog goedkopere Find X3 Lite aankondigen. Laatstgenoemde zal veel weghebben van de Oppo Reno 5, dit toestel werd afgelopen maand aangekondigd in China.