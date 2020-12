Oppo Reno 5 smartphone serie in China aangekondigd Drie nieuwe Oppo smartphones geïntroduceerd. Het topmodel, de Reno 5 Pro Plus, beschikt over een glazen achterpaneel dat van kleur kan veranderen.

Toon pagina inhoud

In China heeft Oppo de nieuwe Reno serie aangekondigd, bestaande uit drie smartphone modellen; de Reno 5, de Reno 5 Pro en de Reno 5 Pro Plus. Alle drie de toestellen zijn 5G telefoons. Qua design hebben de smartphones veel weg van de Reno 4 serie, Oppo heeft echter verschillende nieuwe functies aangebracht. Daarnaast beschikt de Oppo Reno 5 Pro Plus over een bijzonder achterpaneel die van kleur kan veranderen.

In Nederland kun je sinds oktober de Reno 4 serie kopen, met de Reno 4 Pro als topmodel. Vermoedelijk zal de Reno 5 serie niet in ons land worden uitgebracht. Waarschijnlijk zullen we geduld moeten hebben tot de Oppo Reno 6 serie, die in de tweede helft van 2021 verwacht wordt. Net zoals de Reno 2 wel in Europa is uitgebracht, maar de Reno 3 niet.

Oppo Reno 5

Het instapmodel beschikt over een 6,43-inch Full HD+ OLED display met een 90Hz refresh-rate. Er is een hole-punch camera aangebracht met een 32 megapixel beeldsensor voor het maken van selfies. De vingerafdruksensor wordt onder het scherm geplaatst, daarnaast kun je het toestel ontgrendelen middels gezichtsherkenning.

Op de achterzijde is een quad-camera geïntegreerd, deze bestaat uit een 64 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macrocamera en ten slotte een 2 megapixel portretcamera. Video’s maakt deze mobiele telefoon in 4K resolutie @ 30fps.

Net als de Reno 4 serie wordt ook de Reno 5 aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 765G chipset, met ingebouwde 5G modem. Er worden twee geheugenvarianten uitgebracht, de goedkoopste beschikt over 8GB RAM / 128GB ROM, daarnaast is er een 12GB RAM / 256GB ROM variant beschikbaar.

Er wordt een 4.300 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor 65W SuperVooC 2.0 snelladen. Ook biedt het toestel ondersteuning voor omgekeerd draadloos opladen. De smartphone draait op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de ColorOS 11.1 interface.

De Oppo Reno 5 wordt uitgebracht in drie kleuren: Aurora Blue, Moonlight Black en Starry Night. In China heeft deze 5G telefoon een adviesprijs van omgerekend zo’n €350.

Oppo Reno 5 Pro

Het Pro model wordt uitgerust met een 6,55-inch Full HD+ OLED display met een 90Hz refresh-rate. Deze smartphone beschikt over een curved display. Er is een 32 megapixel selfie-camera ingebouwd waarmee je gedetailleerde selfies kun schieten met een mooi scherptediepte effect. Het camerasysteem aan de achterzijde is gelijk aan het basismodel. De elektronisch beeldstabilisatie is zowel voorhanden bij het maken van foto- als video opnames.

De Oppo Reno 5 Pro wordt aangedreven door de octa-core Dimensity 1000+ chipset van MediaTek. Ook van dit model worden twee geheugenvarianten beschikbaar gesteld: 8GB ROM / 128GB RAM en 12GB ROM / 256GB RAM. In tegenstelling tot de Reno 4 serie wordt een geheugenkaart niet langer ondersteunt.

Er is een 4.350 mAh batterij ingebouwd die eveneens ondersteuning biedt voor het snelladen via SuperVooC 2.0 technologie. De bijgeleverde 65 Watt oplader maakt het mogelijk om de telefoon in slechts een half uur volledig op te laden. Deze technologie is overigens ook voorhanden bij de Oppo Find X2 Pro en de Reno 4 Pro, beide telefoon modellen kun je in Nederland kopen.

Verder beschikt deze Android 11 telefoon over een 3.5mm koptelefoonaansluiting, ook wordt WiFi 6, Bluetooth 5.1 en NFC ondersteunt. De Reno 5 Pro wordt uitgebracht in vier stijlvolle kleuren: Aurora Blue, Moonlight Black en Starry Night en een extra Nieuwjaars editie in de vorm van Star Wish Red.

Het Pro model heeft een adviesprijs van omgerekend zo’n €440. Zoals we inmiddels van Oppo gewend zijn geraakt levert de smartphone fabrikant standaard een transparant telefoonhoesje mee om het toestel optimaal te kunnen beschermen. Daarnaast vind je in de verkoopverpakking een 65W oplader en oordopjes.

Oppo Reno 5 Pro Plus

De Reno 5 Pro+ is het nieuwe topmodel, deze smartphone wordt aangedreven door de krachtige Snapdragon 865 chipset. De geheugen configuratie is identiek aan de twee andere toestellen uit de Reno 5 serie: 8GB RAM / 128GB ROM en 12GB RAM / 256GB ROM.

Het display van de Pro Plus is vergelijkbaar met die van het Pro model, hoewel dit toestel over een extra helder display beschikt van 1100 nits. Het betreft een 6,55” curved AMOLED display. Ook bij dit model is de vingerafdruksensor onder het scherm geplaatst, daarnaast kun je de biometrische authenticatie laten plaatsvinden door middel van gezichtsherkenning.

Er is een 32 megapixel selfie-camera ingebouwd en een quad-camera systeem aan de achterzijde. Dit is overigens de enige Reno 5 smartphone met een telefotocamera, hoewel het nog onduidelijk is om hoeveel zoom het gaat. Het camerasysteem bestaat uit een 50 megapixel hoofdcamera, een 16 megapixel ultragroothoekcamera, een 13 megapixel telefotocamera en ten slotte een 2 megapixel macro-camera.

Er is een 4.500 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor 65W SuperVooC 2.0 Fast Charge technologie. Door het toestel slechts 5 minuten aan de oplader te leggen kun je alweer 4 uur vooruit. Ook wordt omgekeerd draadloos opladen ondersteunt.

Het meest bijzondere aan dit model is nog wel het achterpaneel. Oppo heeft de Reno 5 Pro+ voorzien van een glazen elektrochrome cover dat van kleur kan veranderen. Door op de achterzijde te tikken verandert de kleur. Daarnaast wordt de kleurverandering gebruikt om gebruikers op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld bij een binnenkomende oproep of berichtje. Deze ingenieuze technologie die ongetwijfeld veel jongeren aanspreken.

De verkoop adviesprijs van de Oppo Reno 5 Pro Plus is vastgesteld op omgerekend zo’n €500. Dit toestel is tijdens de lancering verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en zilver/paars.