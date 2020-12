Top 10 best verkochte 5G telefoons in 2020 Welke 5G smartphones zijn het meest populair? Counterpoint heeft een Top 10 samengesteld van best verkochte 5G telefoons wereldwijd in oktober 2020.

Toon pagina inhoud

Het afgelopen kwartaal waren 5G smartphones erg in trek. Ook in Nederland is het 5G netwerk in gebruik genomen door T-Mobile, KPN en Vodafone. In combinatie met een 5G abonnement en een 5G telefoon kun je gebruik maken van het razendsnelle internet netwerk. De komende jaren zal dit mobiele internet netwerk verder worden uitgebreid. Door nu al te investeren in een 5G toestel ben je voorbereid op de toekomst. Wat zijn de meest populaire mobiele telefoon van dit moment?

Het internationale research bureau CounterPoint heeft de wereldwijd smartphone markt in kaart gebracht en de best verkochte 5G telefoons van oktober 2020 met elkaar vergeleken. Het gaat in totaal om 10 smartphone modellen van vier verschillende merken: Apple, Samsung, Huawei en Oppo.

Dit zijn momenteel de beste 5G telefoons

De Top 10 wordt aangevoerd door Apple, die de iPhone 12 serie in oktober uitbracht. De Apple iPhone 12 en de iPhone 12 Pro zijn de respectievelijke nummer 1 en 2 van de lijst. Samen goed voor maar liefst 24% van alle wereldwijde verkopen.

Op nummer drie staat de Galaxy Note 20 Ultra 5G vermeld, deze Samsung smartphone werd in augustus aangekondigd en was in oktober goed voor 4% van de wereldwijde verkoopaantallen op het gebied van 5G telefoons. Het betreft een high-end smartphone die geleverd wordt met een S Pen. Het toestel heeft een hoge prijs, maar het is dan ook Samsung’s beste telefoon ooit, zo concludeerde we in onze Samsung Galaxy Note 20 Ultra review.

Verrassend genoeg worden er vervolgens twee Huawei telefoons genoemd; de Huawei Nova 7 5G en de Huawei P40 5G. Beide smartphones worden echter zonder Google services geleverd, vanwege de aanhoudende handelsban van Amerika. Hierdoor is Huawei in Europa ontzettend veel marktaandeel verloren, in thuisland China daarentegen weet Huawei nog altijd bijzonder goede verkoopresultaten neer te zetten. In Nederland zijn deze twee modellen echter nooit uitgebracht.

Op nummer zes staat de Oppo A72 5G, dit toestel is de goedkoopste 5G telefoon uit de lijst. Inmiddels heeft Oppo ook z’n opvolger aangekondigd, eerder deze week publiceerde LetsGoDigital een Oppo A73 5G review, waarin we concludeerden dat dit toestel bijzonder veel waar voor je geld biedt. Dit model kun je ook in Nederland kopen voor slechts €330.

De nummer 7 van de lijst best verkochte 5G smartphones is opnieuw een Huawei telefoon. Het gaat om de Huawei P40 Pro 5G – ook dit model is nooit uitgebracht in ons land, wel kun je de P40 Pro+ kopen. Helaas geldt ook voor dit toestel dat er geen Google services staan voorgeïnstalleerd – denk aan Gmail, Maps, YouTube etc. In plaats daarvan kun je gebruik maken van het HMS (Huawei Mobile Services).

Op positie 8 en 9 staan twee high-end Samsung telefoons. Het gaat om de Samsung Galaxy Note 20 5G en de Galaxy S20 Plus 5G. Beide waren goed voor 2% van de wereldwijde verkoopaantallen.

De Top 10 best verkochte 5G telefoons wordt afgesloten met de Oppo Reno 4 SE, deze smartphone werd in oktober aangekondigd voor de Chinese markt – in Europa biedt de Reno 4 Z vergelijkbare prestaties. Dit is het goedkope broertje van de Reno 4 en de Reno 4 Pro. Het Pro model hebben we reeds aan een uitgebreide test onderworpen, in onze Oppo Reno 4 Pro review concludeerden we dat deze smartphone een bijzonder gebruiksvriendelijke bediening biedt, met een uitstekende camera en fantastische snellaad mogelijkheden.

Andere gerenommeerde merken zoals LG, Motorola, Nokia en Sony komen niet voor in de Top 10 best verkochte 5G smartphones, ook Xiaomi en OnePlus heeft geen plekje weten te bemachtigen in deze lijst.