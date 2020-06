Huawei P40 Pro+ kopen met of zonder abonnement De Huawei P40 Pro+ is nu verkrijgbaar in Nederland. Liever een smartphone met Google Mobile services? Er is ook een P30 Pro New Edition uitgebracht.

Toon pagina inhoud

De Huawei P40 Pro+ komt naar Nederland. Het vlaggenschip-model dat in maart 2020 werd onthuld is vanaf 25 juni online beschikbaar voor consumenten. De adviesprijs van het Pro model is vastgesteld op €1.400 voor een los toestel zonder abonnement. Z’n goedkopere broertje, de Huawei P40, kun je sinds april kopen voor een prijs van €800 (8GB / 128GB). Het topmodel, de P40 Pro Plus is (vooralsnog) niet verkrijgbaar in Nederland. Initieel zou het Pro model vanaf mei verkrijgbaar zijn, gevolgd door de Pro Plus in juni.

De Huawei P40 Pro+ is een high-end smartphone met het nieuwste op het gebied van intelligente camera-innovaties. Samen met het iconische design en de toonaangevende 5G-ondersteuning levert de P40 Pro+ een premium ervaring.

Helaas beschikt dit toestel niet over Google Mobile Services -denk aan Gmail, YouTube, Maps etc), dit heeft alles te maken met de aanhoudende handelsban van Amerika. In plaats daarvan kan er gebruik worden gemaakt van HMS (Huawei Mobile Services) en de bijbehorende AppGallery apps. Mocht je overwegen deze Huawei smartphone te kopen, dan doe je er verstandig aan om hier eerst meer over te lezen, aangezien dit een grote invloed heeft op de algehele smartphone ervaring.

Huawei P40 Pro Plus met geavanceerde zoomcamera

De Ultra Vision Leica Penta-camera op de Huawei P40 Pro+ beschikt over een 1/1,28-inch beeldsensor, waarmee een pixelgrootte van 2,44 μm kan worden bereikt. In combinatie met de RYYB-kleurenfilter array stelt dit de camera in staat om enorm veel licht en details op te nemen voor heldere dag- en nachtfotografie. De hoofdcamera sensor behoort tot de eerste ter wereld die Full Pixel Octa PD AutoFocus ondersteunt en nauwkeurige details weergeeft. Een andere high-end smartphone met een geavanceerde autofocus systeem is de Oppo Find X2 Pro.

Dankzij het geavanceerde periscoopontwerp met licht-reflecterende prisma’s bestaat de unieke SuperZoom Array van de P40 Pro+ uit twee tele camera’s voor 3x en 10x optische zoom en tot 100x digitale zoom. In combinatie met Triple OIS + AIS biedt de telefoon de beste beeldstabilisatie ooit op een Huawei P-series smartphone.

De dubbele camera aan de voorzijde bestaat uit een 32-megapixel camera met autofocus en een IR-dieptecamera, die nauw met elkaar samenwerken om selfies met een natuurlijk bokeh-effect te kunnen maken. Ook is de nieuwe Golden Snap functie beschikbaar. Deze functie gebruikt AI Best Moment om de beste frames uit een foto met beweging op de achtergrond te selecteren. AI Remove Passerby en AI Remove Reflection verwijderen ongewenste onderwerpen, zodat de focus op het onderwerp blijft.

Dankzij de Ultra-Wide Cine Camera met ingebouwde Sedecimpixel Fusion Technology is het apparaat in staat om ’s nachts HDR heldere content vast te leggen. Door de 4.48µm superpixels wordt de lichtgevoeligheid verhoogd tot ISO 51200 en 7680fps wat Ultra Slow-Motion video-opnames mogelijk maakt.

Ook ondersteunt de Cine Camera real-time bokeh-simulatie voor video’s. Die functie bootst de effecten na van een breed diafragma-objectief en voegt progressieve bokeh toe om het hoofdonderwerp van de opnamen extra in de kijker te plaatsen. De telephoto camera legt zowel hoge resolutie zoombeelden als 4K time-lapse video’s vast. Met Audio Zoom zoomen gebruikers eenvoudig in op een audiobron om het geluid ervan te versterken.

5G telefoon met randloos design

De Huawei P40 Pro Plus is uitgerust met het 6,58-inch OLED display met een 2.640×1.200 pixel resolutie. Het scherm is prachtig afgerond, ook wel een ‘Quad-Curve Overflow Display’ genoemd. Dankzjj de smalle randen en gestroomlijnde ronde hoeken zorgt dit voor een ergonomische grip en een bijna randloze look. Bovendien zorgt het 90 Hz-scherm voor een geoptimaliseerde reactiesnelheid, beter vloeiende animaties en een meeslependere game-ervaring. Het innovatieve nano-tech keramische achterpaneel zorgt voor een duurzame en tijdloze stijl.

Aangedreven door de intelligente Kirin 990 5G chip zorgt de Huawei P40 Pro+ voor een geïntegreerde 5G-connectiviteit met de meest uitgebreide 5G-bandondersteuning. De 160 MHz Wi-Fi 6 Plus-technologie biedt high-speed connectiviteit die het mogelijk maakt om gegevens over te dragen met maximaal 2,400Mbps. Ook is het Pro model voorzien van een uitstekende koelingsmethode, het op maat gemaakte 4-in-1 SuperCool systeem zorgt ervoor dat de telefoon goed blijft presteren – ongeacht de activiteiten die je uitvoert. De Kirin 990 SoC wordt ondersteunt door 8GB RAM geheugen en 256GB opslaggeheugen.

De Huawei P40 Pro+ draait op Android 10 in combinatie met de EMUI 10.1 gebruikersinterface. Huawei MeeTime ondersteunt de hoogste videokwaliteit van alle videochat-applicaties en geüpgradede Huawei Share zorgt voor een meer gestroomlijnde verbinding tussen verschillende Huawei-apparaten en apparatuur van derden. Met de nieuwe Multi-Screen Collaboration-functionaliteit verdwijnen bovendien de barrières tussen Windows- en Android-systemen.

Er zijn verschillende manieren om apps op de P40 Pro+ te zetten:

• Phone Clone: Een eenvoudige manier om apps, contacten, gegevens, bestanden en foto’s van de oude smartphone over te zetten naar de nieuwe smartphone, in slechts een paar simpele stappen.

• AppGallery: Huawei’s officiële app store met meer dan 420 miljoen maandelijkse actieve gebruikers en een constant groeiende lijst met apps. AppGallery beschikt over een 4-laags detectiemechanisme om ervoor te zorgen dat de aanbevolen apps veilig kunnen worden gedownload en gebruikt.

• Petal Search: Find Apps: Vanaf nu is deze functie rechtstreeks vanaf het startscherm te gebruiken.

Consumenten kunnen de Huawei P40 Pro Plus kopen in de kleuren Ceramic White of Ceramic Black bij Bol en MediaMarkt, Mobiel en BelSimpel voor een adviesprijs van 1.400 euro – dit is de prijs voor een simlockvrij, los toestel. Wil je deze smartphone met abonnement kopen dan kun je terecht bij

Huawei P30 Pro New Edition

Ben jij een trouwe Huawei gebruiker en vind je het ontzettend jammer dat de Chinese fabrikant nog altijd gebukt gaat onder de Amerikaanse handelsban? Dan is de Huawei P30 Pro New Edition misschien een goed alternatief voor jou. Deze smartphone is gebaseerd op de begin 2019 gelanceerde P30 Pro. Toen was de handelsban nog niet van kracht, doordat het nieuwe model voortborduurt op deze smartphone wordt ook de nieuwe variant mét alle bekende Google Mobile Services geleverd.

De Huawei P30 Pro New Edition heeft hetzelfde ontwerp, maar wordt geleverd in een nieuwe kleur. Er is keuze uit Silver Frost, Aurora en Black. Huawei smartphones staan bekend om hun goede beeldkwaliteit, daar is de P30 Pro een goed voorbeeld van. Dit model is uitgerust met een quad-camera met kwalitatieve Leica lenzen. De Huawei P30 Pro beschikt over het gebogen OLED Dewdrop-display, een vingerafdruksensor op het scherm en extreem dunne randen rond het toestel, waardoor de telefoon goed in één hand past.

De Huawei P30 Pro New Edition (8GB / 256GB) kun je sinds 9 juni 2020 kopen voor een prijs van €750 bij Mediamarkt, Belsimpel, Mobiel, CoolBlue en Bol. Kies je liever direct voor een telefoon abonnement dan kun je bij verschillende Nederlandse telecomproviders terecht, waaronder KPN, T-Mobile en Vodafone. Deze smartphone wordt geleverd met gratis Huawei FreeBuds 3i, als onderdeel van een limited edition aanbieding.