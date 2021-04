BlackBerry 5G smartphone met toetsenbord (2021 model) OnwardMobility staat op het punt haar eerste BlackBerry smartphone uit te brengen met 5G support én een fysiek toetsenbord. Zie hier het eerste concept.

Toon pagina inhoud

De Canadese smartphone fabrikant BlackBerry staat aan het begin van een nieuw tijdperk. Afgelopen jaar kondigde de Chinese licentiehouder TCL aan te stoppen met de verkoop van BlackBerry telefoons. De 4 jarige licentieovereenkomst was tot een einde gekomen. Uiteraard bracht dit veel vragen met zich mee omtrent de toekomst van het Blackberry-merk. Al snel werd duidelijk dat het Amerikaanse bedrijf OnwardMobility de licentierechten heeft overgenomen.

OnwardMobility bracht een persbericht naar buiten met de mededeling: ‘In de eerste helft van 2021 zullen we een 5G BlackBerry Android smartphone met fysiek toetsenbord uitbrengen in Noord-Amerika en Europa.’ Voor het ontwerpen en produceren van de BlackBerry smartphones, is het bedrijf een exclusieve samenwerking aangegaan met Android smartphonemaker FIH Mobile Limited, een dochteronderneming van Foxconn.

Afgelopen maand publiceerde de zakelijke krant Nikkei Asia een uitgebreid interview met Peter Franklin, de CEO van OnwardMobility (en oud-werknemer van Microsoft). Uit de publicatie bleek dat de nieuwe BlackBerry smartphone niet alleen 5G ondersteuning en een fysiek toetsenbord zal bevatten, OnwardMobility is ook voornemens om een ‘top-of-the-line camera’ te integreren. Dit is enigszins opmerkelijk, aangezien de camera nooit een speerpunt is geweest voor de zakelijke BlackBerry smartphones.

Uiteraard zal OnwardMobility ook extra aandacht besteden aan databescherming en privacy, hiervoor wordt de hulp ingeroepen van een extern cybersecurity bedrijf. De komende maanden zullen er meer details onthuld worden, zo meldde Franklin.

BlackBerry Key 3 met triple camera

Aan de hand van alle informatie die tot op heden beschikbaar is heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, in samenwerking met LetsGoDigital een BlackBerry 5G smartphone met fysiek toetsenbord ontworpen. Het gaat om de BlackBerry Key 3, de opvolger van de in 2018 door TCL uitgebrachte BlackBerry Key 2.

Waar zijn voorganger beschikte over een dubbele camera, is de door Jermaine vormgegeven Key 3 voorzien van een triple-camera – geheel in lijn met vlaggenschip modellen van andere fabrikanten. Het kenmerkende design met het afgeronde scherm en smalle bezel voor de front-camera is in takt gebleven – zoals ook in onderstaande YouTube video te zien is.

Helaas zijn er vooralsnog weinig details bekend aangaande de specificaties van dit nieuwe toestel. Ook over de modelnaam tasten we nog in het duister. Aangezien het de eerste BlackBerry smartphone van OnwardMobility wordt, is er ook geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar. Uiteraard zal het bedrijf proberen om de sterke punten van BlackBerry in ere te houden, om zo de zakelijke gebruiker een waardevol Android alternatief te kunnen bieden.

Het is echter nog onbekend hoe dit er in de praktijk uit komt te zien – afgezien van het feit dat er voor een fysiek toetsenbord wordt gekozen, om zo de productiviteit te kunnen verhogen. Dit zal zeker een kenmerk zijn die veel trouwe BlackBerry gebruikers kunnen waarderen. Het zal ook de eerste 5G telefoon van het merk worden.

Inmiddels zijn er alweer drie-en-een-halve maand verstreken van 2021. Als het bedrijf zich aan haar initiële planning weet te houden, zal de nieuwe BlackBerry telefoon binnen nu en 3 maanden officieel worden aangekondigd voor de Amerikaanse en Europese markt. Op den duur zal het toestel ook in Azië worden uitgebracht. Over de prijsstelling is vooralsnog geen informatie bekend.

BlackBerry door de jaren heen

BlackBerry was jarenlang bijzonder populair onder zakelijke gebruikers en wist zich met eigen software en de implementatie van een fysiek toetsenbord te onderscheiden van andere merken. Door de toenemende concurrentie besloot de Canadese producent in 2016 te stoppen met de productie van BlackBerry smartphones, waarna de focus op intelligent security software en services is komen te liggen.

TCL nam de licentie voor de productie en verkoop van BlackBerry smartphones over. Door tegenvallende resultaten heeft TCL na een periode van vier jaar besloten om de overeenkomst niet te verlengen.

OnwardMobility daarentegen ziet nog wel genoeg kansen voor het kenmerkende BlackBerry. Met FIH Mobile Limited als partner is het bedrijf vastbesloten om BlackBerry nieuw leven in te blazen. De komende periode zullen we ongetwijfeld meer te horen krijgen over de in ontwikkeling zijnde BlackBerry 5G smartphone.

Note to editors : The product images in this publication are created in collaboration with Jermaine Smit, aka Concept Creator. These 3D renders are for illustrative purposes only, this product is not for sale. The images are copyright protected. Feel free to use these materials on your own website, please be so respectful to include a source link into your publication.