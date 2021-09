BlackBerry Evolve X2 5G smartphone Concept design van stijlvolle BlackBerry Evolve X2. Geïnspireerd op de Evolve X uit 2018, maar met een vernieuwd design en beduidend betere camera set-up.

Het legendarische smartphone merk BlackBerry maakt sinds augustus 2020 onderdeel uit van het Amerikaanse OnwardMobility. Sinds de nieuwe licentiehouder in beeld is, zijn er geen nieuwe BlackBerry smartphones meer uitgebracht. Daar gaat binnenkort verandering in komen. Afgelopen maand maakte het bedrijf via de website duidelijk dat er ‘New BlackBerry 5G smartphones’ aanstaande zijn: ‘Coming 2021’. Hoewel er nog bijzonder weinig bekend is omtrent de nieuwe modellen, is de interesse erg groot.

Dit heeft grafisch designer Technizo Concept ertoe bewogen om een BlackBerry Evolve X2 concept smartphone te ontwerpen – geïnspireerd op de in augustus 2018 uitgebrachte Evolve X.

BlackBerry Evolve X2 smartphone

De concept smartphone van Technizo Concept is geïnspireerd op de BlackBerry Evolve X, maar heeft een aantal grote upgrades ondergaan. Aan de voorzijde zien we een nagenoeg full screen design, de grote schermranden aan de boven- en onderzijde zijn meer dan gehalveerd, ten opzichte van het origineel uit 2018. Dat geeft het toestel een beduidend modernere uitstraling.

In de linker bovenhoek is een gaatje in het scherm gemaakt, waar de selfiecamera achter verborgen zit. Het gaat om een 32 megapixel punch-hole camera – daarmee is de resolutie verdubbeld ten opzichte van de Evolve X. Net als bij het origineel is de 3,5mm koptelefoon aansluiting aan de bovenzijde te vinden.

Verder is de BlackBerry Evolve X2 voorzien van een in-display vingerafdruksensor. Deze was voorheen op de achterzijde van het toestel te vinden. Tegenwoordig zien we dat eigenlijk alleen nog terug bij de meest goedkope telefoonmodellen. Bij veruit de meeste Android smartphones wordt de vingerafdrukscanner onder het scherm of aan de zijkant, in de power-knop verwerkt.

De achterzijde is eveneens grondig onderhanden genomen. Technizo Concept heeft de Evolve X2 uitgerust met een quad-camera, die in de linker bovenhoek is geplaatst. Uiteraard is er ook een flitser voorhanden. De hoofdcamera bevat een 108 megapixel beeldsensor.

Eerder dit jaar waren er geruchten dat BlackBerry de 108MP beeldsensor van Samsung wil inzetten – die onder andere ook te vinden is in de Samsung Galaxy S21 Ultra, de Xiaomi Mi 11 en Motorola Edge 20.

OnwardMobility heeft reeds in een interview onthuld de nieuwe BlackBerry 5G smartphone uit te rusten met een ‘top-of-the-line camera’. BlackBerry telefoons hebben nooit bekend gestaan om hun geweldige camera, desondanks lijkt OnwardMobility hier dus verandering in aan te willen brengen – tot vreugde van veel fans.

Verder is op de achterzijde het kenmerkende BlackBerry logo terug te zien, dat enigszins verdikt op de behuizing is aangebracht. Ten slotte is de Evolve X2 voorzien van een stijlvol streepjespatroon, dat de smartphone een elegante uitstraling meegeeft. Ook heeft Technizo Concept een bijpassende verkoopdoos ontworpen.

Uiteraard gaan we er vanuit dat er ook gekozen wordt voor een high-end chipset, met een geïntegreerde 5G modem. Het is daarbij zeker niet uitgesloten dat er wordt gekozen voor de Qualcomm Snapdragon 888, die in veel hedendaagse vlaggenschip modellen is terug te vinden. Qua geheugen verwachten we minimaal 6GB RAM / 128GB ROM terug te zien. Het toestel zal hoofstwaarschijnlijk draaien op het Android 11 besturingssysteem van Google.

Een fysiek toetsenbord heeft deze Blackberry smartphone niet. Wel is het toestel voorzien van high-end security features – zoals je van een Blackberry mag verwachten. Overigens, OnwardMobility heeft zelf ook de nodige expertise in huis op het gebied van mobile security software, daarnaast wordt de hulp ingeroepen van een extern cybersecurity bedrijf om databescherming en privacy een belangrijk focuspunt te maken.

Het is dan ook aannemelijk dat er ook vanuit de zakelijke markt veel interesse zal zijn naar de nieuwe modellen. Tien jaar geleden waren BlackBerry toestellen nog bijzonder populair onder zakelijke gebruikers. In de tussentijd is er feitelijk geen merk in dit gat gesprongen. Het Samsung Knox platform biedt absoluut goede beveiliging, maar Samsung heeft er nooit zo’n speerpunt van gemaakt als BlackBerry.

Eén van de kenmerkende eigenschappen van de Evolve X was de grootte van de batterij. Het toestel werd voorzien van een 4.000 mAh batterij, wat destijds enorm groot was. Technizo Concept is er bij zijn concept design van de Blackberry Evolve X2 vanuit gegaan dat de smartphone over een 5.000 mAh batterij beschikt – wat naar hedendaagse maatstaven eveneens een grote accu is.

BlackBerry 5G smartphone

De nieuwe BlackBerry smartphone zal in ieder geval worden uitgebracht in Noord-Amerika en Europa, zo liet het bedrijf afgelopen jaar via een persbericht weten. Hoewel OnwardMobility spreekt over het uitbrengen van ‘BlackBerry telefoons’ – in meervoud, zijn er vooralsnog geen verschillen bekend tussen de modellen.

Wel heeft het bedrijf reeds te kennen gegeven een nieuwe BlackBerry smartphone uit te brengen met een fysiek toetsenbord. Of er daarnaast ook een variant met een display toetsenbord zal worden uitgebracht blijft nog even onbekend.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende grafisch designers geweest die hun visie hebben gegeven op de next-gen BlackBerry device. Van een BlackBerry 5G smartphone met fysiek toetsenbord, tot een BlackBerry smartphone met display keyboard en een BlackBerry Passport 2 5G smartphone.

Het grootste deel van 2021 ligt inmiddels achter ons. Waarschijnlijk zullen we dus niet meer al te lang hoeven wachten alvorens OnwardMobility haar nieuwe paradepaardjes aan de wereld zal tonen.

