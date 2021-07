Motorola Edge 20 mobiele telefoon met 108 megapixel camera Lenovo introduceert komende week de Motorola Edge 20 smartphone reeks, bestaande uit drie modellen. Dit worden de specs en zo ziet het toestel er uit.

Enkele weken geleden verschenen er geruchten online omtrent een nieuwe Motorola Edge 20 smartphone serie, die eind juli 2021 zal worden aangekondigd. Het gaat om vier smartphone modellen, het zijn de opvolgers van de Motorola Edge en Edge Plus – waarvan alleen het basismodel in Nederland is uitgebracht. Met een adviesprijs van €600 behoort de Edge tot de duurdere Motorola smartphones. Mede daarom zijn de verwachtingen rondom de nieuwe line-up hooggespannen.

Leaker Evan Blass zette enige tijd geleden een uitgebreide specificatie sheet online, waaruit bleek dat het om drie nieuwe modellen zal gaan. Deze worden vermoedelijk uitgebracht onder de namen Motorola Edge 20 Lite, Edge 20 en ten slotte de Edge 20 Pro. Een Plus model lijkt dit jaar te ontbreken.

In de tussentijd heeft ook leaker Steve Hemmerstoffer, aka OnLeaks, informatie vergaart omtrent het basismodel. Op basis van deze info zijn op CAD-gebaseerde renders gemaakt, die via de website Pricebaba zijn gedeeld. Zodoende hebben we inmiddels ook een idee van het vernieuwde design.

Motorola Edge 20 technische specificaties

De nieuwe mobiele telefoon van Lenovo wordt uitgerust met een 6,67-inch AMOLED display met een Full HD+ display resolutie en een 120Hz refresh-rate. De Edge 20 wordt voorzien van een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera met een resolutie van 32 megapixels. De Android 11 smartphone zal tevens over een Google Assistent knop beschikken.

De aan-/uit knop en de volume knoppen zijn aan de rechterzijde gesitueerd. Ook de vingerafdruksensor zal in de power-knop worden geïntegreerd. Alleen het meest geavanceerde model, de Edge 20 Pro, zal een in-display vingerafdruksensor krijgen.

De mono-speaker wordt aan de onderzijde geplaatst. Dit is enigszins opvallend, temeer omdat het voorgaande model over een stereo speaker beschikte. Het simkaart compartiment zal tevens toegankelijk zijn via de onderzijde, net als de USB-C aansluiting. Een 3.5mm koptelefoon aansluiting lijkt ditmaal te ontbreken.

Het camerasysteem aan de achterzijde van de Motorola Edge 20 toont veel gelijkenissen met de langverwachte Samsung Galaxy S21 FE. Het gaat om een drievoudige camera, waarbij de lenzen onder elkaar zijn geplaatst en gelijke afmetingen hebben. De flitser is rechts van de triple-camera geplaatst.

Er wordt een 108 megapixel hoofdcamera geïntegreerd – dat is een dubbel zo hoge resolutie sensor als bij het voorgaande model. Daarnaast wordt de telefoon voorzien van een 16 megapixel ultragroothoekcamera en een 8 megapixel telefoto camera. Laatstgenoemde maakt 3x optische zoom mogelijk.

De nieuwe Motorola smartphone zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 778G chipset. Deze SoC maakt ook 5G ondersteuning mogelijk. Er worden twee geheugenvarianten verwacht, het goedkope model beschikt over 6GB RAM / 128GB ROM, daarnaast zal er een 8GB / 256GB model worden uitgebracht. Het is onbekend of het toestel ook de mogelijkheid biedt om een microSD geheugenkaartje te gebruiken, bij z’n voorganger was dit wel het geval.

Aangaande de accucapaciteit, de Motorola Edge 20 wordt voorzien van een 4.000 mAh batterij. Over de snellaadmogelijkheden is nog geen informatie bekend, het voorgaande model bood ondersteuning voor 18W bedraad opladen.

Prijs & release datum

De nieuwe Edge smartphone zal debuteren in drie kleuren: Emerald, Stout en White. Komende week zal Lenovo de nieuwe Motorola Edge modellenreeks officieel aankondigen. Als mogelijke introductiedatum wordt donderdag 29 juli 2021 genoemd.

Vermoedelijk zullen de drietal toestellen kort na de officiële introductie verkrijgbaar zijn als preorder. De drietal mobiele telefoons worden wereldwijd uitgebracht. Daarnaast zal er van het basismodel een extra variant verschijnen, die je uitsluitend in Noord-Amerika kunt kopen.

Over de prijs is op het moment van schrijven nog geen informatie bekend. Afgelopen jaar kreeg de Motorola Edge een adviesprijs van €600. Het lijkt erop dat het nieuwe model op verschillende punten minder geavanceerd wordt, denk aan een kleinere batterij (4.000mAh vs 4.500 mAh), een enkele speaker, het ontbreken van een 3.5mm jack en mogelijk ook het ontbreken van een microSD compartiment.

Daar staat echter tegenover dat de refresh-rate wordt verhoogd (120Hz vs 90Hz) en de hoofdcamera zal in resolutie worden verdubbeld (108MP vs 64MP). Uiteraard wordt ook de SoC en het Android OS vernieuwd. Mogelijk dat dit alles zal resulteren in een iets lagere of vergelijkbare verkoopprijs als afgelopen jaar.

Het is overigens opvallend dat Motorola lijkt te kiezen voor een kleinere accu in combinatie met een 120Hz refresh-rate. Deze hoge verversingssnelheid vraagt namelijk behoorlijk veel van de batterij, door gebruik te maken van deze feature zal de accuduur dan ook aanzienlijk gereduceerd worden. De Motorola Edge had een batterijduur van zo’n 12 uur, de eerste expert reviews zullen straks moeten gaan uitwijzen hoe het nieuwe model presteert.