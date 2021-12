Motorola Moto G Stylus 2022 Nieuwe betaalbare Motorola telefoon met styluspen op komst. Met een groot scherm, smalle schermranden, een drievoudige camera en een krachtige accu.

Lenovo heeft recentelijk meerdere Motorola smartphones aangekondigd, waaronder de krachtige Moto Edge X30, de Moto G200, de Moto G51 en de Moto G31. Er liggen echter nog een aantal modellen in het verschiet, waaronder de Moto G Stylus 2022. Zoals de naam al doet vermoeden is deze telefoon te gebruiken met een styluspen – deze wordt ook standaard meegeleverd. Het gaat om de opvolger van de Moto G Stylus 2021, die in februari 2021 officieel werd aangekondigd. De kans is groot dat het nieuwe model eveneens in het eerste kwartaal van 2022 zal worden uitgebracht, hoewel de maand juni ook genoemd wordt als mogelijke introductiedatum.

Inmiddels hebben we een goede eerste indruk van deze nieuwe Motorola telefoon. OnLeaks heeft samen met Prepp India een serie product renders gemaakt van het 2022 model. Ook weet de website verschillende specs te melden.

Motorola Moto G Stylus 2022 met 6,8″ display

De Motorola Moto G Stylus 2022 wordt naar verluidt uitgerust met een 6,8-inch plat Full HD+ LCD display met een centraal geplaatste punch-hole selfie camera. De grootte van het scherm blijft onveranderd ten opzichte van het 2021 model. Wel wordt de plaatsing van de front-camera herzien. Een centraal geplaatste selfiecamera wordt doorgaans als beter ervaren, doordat je hiermee makkelijker selfies recht van voren kunt maken. Mogelijkerwijs blijft de 16 megapixel resolutie gehandhaafd.

De telefoon lijkt beduidend smallere schermranden te krijgen dan z’n voorganger. De schermrand aan de onderzijde zal wel iets breder zijn dan de rest. De knoppen worden aan de rechterzijde gesitueerd. Ook de vingerafdruksensor wordt aan de rechter zijkant, in de aan-/uitknop verwerkt.

Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst, deze wordt in de linker bovenhoek gesitueerd. Vermoedelijk wordt er een 48 megapixel hoofdcamera ingezet. Details omtrent de andere twee camera’s zijn nog onbekend. Mogelijkerwijs gaat het om een 8 megapixel ultra-groothoekcamera en een 5 megapixel dieptecamera.

De telefoon wordt tevens voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting, deze wordt aan de onderzijde gesitueerd. Daar wordt tevens een speaker geïntegreerd en een USB-C aansluiting om de telefoon op te kunnen laden. Via de onderzijde is het tevens mogelijk om de stylus op te bergen, in het daarvoor ontworpen compartiment. De styluspen wordt standaard meegeleverd.

Android OS en grote batterijcapaciteit

Volgens de Indiase website Prepp zal de nieuwe Moto G Stylus worden aangedreven door de 7 nanometer octa-core Qualcomm Snapdragon 480 Plus. Standaard zal er 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen worden ingebouwd. Vermoedelijk zal het 2022 model ook ondersteuning bieden voor het 5G netwerk.

De nieuwe smartphone zal vermoedelijk draaien op het Android 11 besturingssysteem. Mocht het toestel later verschijnen dan z’n voorganger, dan is het ook zeker niet ondenkbaar dat de Motorola Moto G Stylus 2022 uit de doos op Android 12 draait. Motorola smartphones bieden een stock Android ervaring. Halverwege dit jaar heeft het bedrijf haar updatebeleid voor de high-end modellen herzien. Onduidelijk is of dit nieuwe model ook voorzien wordt van twee jaar Android updates.

Verwacht wordt dat het nieuwe model wordt uitgerust met een 4.500 mAh batterij. Dat is een behoorlijke update ten opzichte van de 4.000 mAh accu die in het 2021 model is terug te vinden. Informatie over de oplaadsnelheid ontbreekt vooralsnog. Hopelijk zal de telefoon sneller opgeladen kunnen worden dan de 10W van z’n voorganger. De afmetingen van de telefoon bedragen (HxBxD): 170.3×75.9×9.4mm (10.7mm inclusief de camera).

Of de Motorola G Stylus 2022 ook in Nederland gevoerd zal worden blijft vooralsnog onbekend. Het 2021 model is niet in Europa uitgebracht. Wel werd de Moto G Pro met geïntegreerde styluspen uitgebracht voor €330. Dit toestel heeft vergelijkbare specs.