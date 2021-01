Motorola Moto G Stylus 2021 met styluspen Begin 2021 zal Lenovo een nieuwe betaalbare Motorola smartphone uitbrengen met styluspen. Ditmaal met een beduidend groter display en een betere camera.

In februari 2020 bracht Lenovo de Motorola Moto G Stylus uit, een verrassende budget telefoon met een styluspen. Het toestel ging in de lente in de verkoop voor $300 USD. Dat is beduidend goedkoper dan de Samsung Galaxy Note en de LG Stylo series, dit waren vooralsnog de enige telefoons die met een styluspen geleverd worden. Hoewel het toestel van Motorola niet in Nederland is uitgebracht, wordt er op de achtergrond alweer hard gewerkt aan z’n opvolger. De Moto G Stylus 2021 is inmiddels meermaals in het nieuws geweest.

Enige tijd geleden bracht Evan Blass via het social media platform Voice de eerste specificaties naar buiten over de nieuwe Motorola telefoon met stylus pen. Het 2021 model zou onder andere groter worden en uitgerust worden met een vernieuwd camerasysteem.



Motorola G Stylus 2021 specificaties

Het zou gaan om een 6,8-inch display met een Full HD+ resolutie (2400 x 1080 pixels). Ter vergelijking het vorige model had een 6,4″ scherm, een behoorlijk verschil dus. De totale afmetingen van het nieuwe toestel worden nog groter dan de Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

De Motorola Moto G Stylus 2021 zal worden aangedreven door een Snapdragon 675 chipset. De geheugen configuratie blijft gelijk: 4GB RAM en 128GB ROM. Naar verwachting zal de smartphone uit de doos draaien op Android 10, in plaats van het nieuwere Android 11. De vingerafdruksensor zal ditmaal aan de rechterzijde, in de power-knop verwerkt worden. Bij het vorige model was deze op de achterzijde te vinden – daar waar ook het kenmerkende Motorola logo geplaatst is.

Verder wordt de smartphone voorzien van een hole-punch camera, waar een 16 megapixel selfie-camera in verwerkt zit. Op de achterzijde wordt een viervoudige camera geïmplementeerd. Deze bestaat uit een 48MP hoofdcamera, een 8MP ultragroothoek, een 2MP dieptecamera en een 2MP macro lens. Ten slotte zou de Moto G Stylus 2021 worden uitgerust met een 4.000 mAh batterij. NFC zal niet worden ondersteunt, zo vervolgde Blass.



Kort nadat al deze specs waren uitgelekt verscheen er op Amazon een webpagina online voor de Motorola G Stylus 2021. Met een bijbehorende afbeelding, waarop het nieuwe toestel te zien was (zoals hierboven getoond). Tegen de tijd dat de webpagina van de Amazon site verwijderd was circuleerde de foto’s al online. Het toestel heeft inderdaad een side-fingerprint sensor en een viervoudige camera.

Echter, gisteren heeft Steve Hemmerstoffer andere renders online gezet via Voice, het design verschilt op een aantal punten duidelijk met het model dat op Amazon te zien was – zoals hieronder te zien is. Ditmaal is er een vierkante camera-setup zichtbaar, in plaats van een meer rechthoekig exemplaar. Ook is de vingerafdruksensor gewoon weer op de achterzijde te vinden, en dus niet aan de zijkant zoals eerder vermeld en te zien was.



Wanneer wordt de Motorola telefoon met styluspen verwacht?

Hoewel er dus wat verschillende design varianten in omloop zijn, is het wel duidelijk dat de Motorola Moto G Stylus 2021 niet lang meer op zich zal laten wachten. Vermoedelijk zal het 2021 model komende maand door Lenovo worden aangekondigd.

Naar verwachting zal het toestel iets duurder worden dan zijn voorganger; $300 – $350. Nog altijd beduidend goedkoper dan de Galaxy Note serie van Samsung. Binnenkort zal LetsGoDigital een preview geven van de Samsung Galaxy Note 21 Ultra, die in de tweede helft van dit jaar verwacht wordt.

Voordat de Galaxy Note 21 geïntroduceerd wordt zal LG eerst nog een telefoon met stylus pen uitbrengen, de LG G Stylo 7 5G wordt binnenkort verwacht. Deze smartphone zal hoogstwaarschijnlijk niet in Nederland worden uitgebracht, net zoals het nog even de vraag is of we de Motorola Moto G Stylus 2021 straks wel in Europa kunnen kopen.