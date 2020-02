Motorola Moto G Stylus smartphone met stylus pen De G Stylus is een bijzondere toevoeging binnen de goedkope Moto G line-up. Deze Motorola telefoon heeft interessante specificaties én een stylus pen.

Toon pagina inhoud

Gelijktijdig met de Motorola Moto G8 Power werd ook de Moto G Stylus aangekondigd door Lenovo. Eerstgenoemde telefoon kun je vanaf volgende maand in Nederland kopen. Van de G Stylus is het echter nog onbekend of dit toestel ook in ons land wordt uitgebracht. Hoe dan ook, het is een bijzondere toevoeging binnen de Motorola line-up. Het is namelijk voor het eerst dat er een Motorola smartphone met stylus geïntroduceerd wordt.

Het is overigens niet helemaal voor het eerst dat Motorola een mobiele telefoon met een pennetje uitbrengt. Zo werd in 2011 de Motorola MING A1680 aangekondigd in China en Hong Kong. Deze klaptelefoon werd ook geleverd met een kleine stylus pen.

Motorola G Stylus wordt geleverd met een pennetje

Met de Moto G Stylus gooit Motorola het over een andere boeg dan concurrent Samsung. De S Pen van Samsung wordt namelijk uitsluitend ondersteunt door de high-end Galaxy Note smartphones. Zelfs de begin dit jaar gelanceerde Galaxy Note 10 Lite kost nog altijd €600. Het Stylus model van Motorola valt echter binnen de budget Moto G-serie. Inclusief pen betaal je voor deze smartphone slechts $300 USD. Wat het toestel te bieden heeft?

De Motorola Moto G Stylus is een modern vormgegeven smartphone. Het toestel beschikt over smalle, mooi afgeronde schermranden en een punch-hole selfie camera. De front-camera biedt een resolutie van 16 megapixels. Het scherm zelf heeft een grootte van 6,4-inch, dankzij de Full HD+ resolutie wordt alle content uiterst helder en kleurrijk weergegeven. Het pennetje kun je in de onderkant van de telefoon insteken, vergelijkbaar met de Samsung Note 10.

Net als de Moto G8 Power en de G8 Plus wordt ook de G Stylus aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 665 processor. Er wordt 4GB RAM geheugen ingebouwd, evenals 128GB opslaggeheugen. Het geheugen is tevens uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart. De smartphone draait op het Android 10 OS en levert een stock-Android ervaring, zoals alle hedendaagse Motorola smartphones.

De achterzijde wordt gedomineerd door de drievoudige camera setup. De 48 megapixel hoofdsensor (f/1.7) met quad-pixel technologie wordt vergezeld door een 2 megapixel macrolens en een 16 megapixel action camera. Video’s maakt deze Motorola telefoon in een maximale resolutie van 4K UHD @ 30fps. Ook audioliefhebbers worden niet teleurgesteld. Deze telefoon beschikt over stereo speakers die getuned zijn door Dolby. Ook is er een 3.5mm koptelefoon aansluiting voorhanden.

Wanneer en waar wordt deze Motorola smartphone uitgebracht?

Deze lente wordt het toestel uitgebracht in Amerika voor een prijs van $300 USD. De Motorola G Stylus is overigens alleen verkrijgbaar in de kleur ‘Mystic Indigo’, oftewel blauw. Of de Motorola G Stylus ook naar Nederland komt is nog onbekend. Mogelijk wil Lenovo Amerika gebruiken als testmarkt, ten slotte is Motorola daar bijzonder populair. Bij succes zal deze nieuwe telefoonserie ongetwijfeld een vervolg krijgen, waarna het voor de hand ligt dat het ook buiten Amerika mogelijk wordt om een Motorola smartphone met stylus pen te kopen.

Het is in ieder geval een bijzondere beslissing om deze budget / middenklasse smartphone te voorzien van een pennetje. De vraag is hoe andere fabrikanten hier op gaan reageren. Recentelijk hebben we nog gepubliceerd over een patent van een Oppo smartphone met stylus pen, waarmee je ook kunt bellen.